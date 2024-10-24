衛詩雅《破·地獄》首奪女演員獎 激動剖白致謝 方中信獲男配角獎爆最驚1事

第39屆華鼎獎昨晚（23日）於澳門舉行，去年憑《不日成婚2》首次獲香港電影金像獎「最佳女主角」提名的衛詩雅（Michelle），憑電影《破·地獄》獲得第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」；方中信則憑電影《金手指》於第三屆澳淶塢五大洲電影節金莉花獎獲得「全球最佳男配角」獎項。石修及歐陽震華則受邀擔任「全球最佳男、女配角」及「全球最佳女演員」頒獎嘉賓。

