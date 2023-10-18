衛詩雅擔任英皇樓盤「澄天」做星級代言人 與狗界明星大鬥戲：忍笑最難
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由英皇國際集團有限公司（英皇國際）匠心締造的港島南，全新臨海住宅項目「澄天」Southsky誠邀英皇藝人衛詩雅（Michelle）擔任項目星級代言人， 彰顯項目綻放活力、機遇處處。早前，Michelle 為項目拍攝宣傳片時，呈現多個不同造型， 充份表現項目多元化優勢及別緻生活品味。
衛詩雅即場同狗狗大鬥戲
「澄天」宣傳片內，Michelle 展現多個百變造型，不論一身翠綠飄逸的型格套裝、輕盈爽朗的瑜伽裝束，抑或睿智文青風，以至住家睡衣 look，充份展現「澄天」綠意盎然、動靜 皆宜及活力無限等獨特優點。一向愛心爆棚的 Michelle 是次拍攝時遇到非一般對手。為 表現項目「寵物友善」的優點，特意邀請狗界明星演員-積羅素犬 Clover 與 Michelle 鬥 戲。Clover 其實大有來頭，演出經驗豐富， 之前已經於多個廣告粉墨登場，連 Michelle 也大讚牠是狗界老戲骨。Michelle 與狗狗一拍即合, 一見如故， 笑言 Clover 不用任何指導就自然入戲，同時亦於帶動片場氣氛，是天生的演員。狗狗的專業令 Michelle 笑逐顏 開，流露自然童真的一面。
衛詩雅被明星狗迷倒：佢好有靈性配合我一齊睇書
Michelle 表示︰「今次拍攝宣傳片最大挑戰並不是在短時間內轉換多個造型及動作，而是要防止自己笑場，因為隻狗仔實在太得意，每次我換衫、拎道具等等，佢都會癡住我，時不時反肚、轉圈搶鏡，有一幕拍攝在沙發上的造型，佢仲好有靈性配合我一齊睇書，令我全日笑到面都有些酸痛！」
被問到心目中的 Dream Home 時，已貴為業主的 Michelle 表示︰「我最鐘意海景單位， 臨海物業可遠眺海景，工作繁忙回到家中有助自己放空；而且自己一向鍾意做運動，在海 濱公園跑步時望到海景心情都會心情舒暢, 特別多靈感。」
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撰文：東方新地圖片來源：大會提