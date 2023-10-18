衛詩雅擔任英皇樓盤「澄天」做星級代言人 與狗界明星大鬥戲：忍笑最難

由英皇國際集團有限公司（英皇國際）匠心締造的港島南，全新臨海住宅項目「澄天」Southsky誠邀英皇藝人衛詩雅（Michelle）擔任項目星級代言人， 彰顯項目綻放活力、機遇處處。早前，Michelle 為項目拍攝宣傳片時，呈現多個不同造型， 充份表現項目多元化優勢及別緻生活品味。