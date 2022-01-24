衛詩雅慘遭渣男出軌傷害 當場斷正︰嗰刻你冇得唔冷靜
衛詩雅（Michelle）日前獲邀請，擔任由連詩雅（Shiga）同蝦頭（楊詩敏）主持的網台節目《絲打圍爐》最新一集嘉賓，今集三個女人一個墟繼續探討兩性關係，分享最離譜的被背叛經歷。
文：東方新地 ｜圖：[email protected] TV截圖、[email protected]
曾遇渣男出軌
37歲的衛詩雅（Michelle）自言為人欠缺信心，以前拍拖時會check男友電話，試過偷偷地check，亦試過叫對方拿電話出來當面對質。在節目上衛詩雅亦大爆曾被男友出軌傷害，她表示當時已經有第六感，感覺到男友有古怪，直到有一次有很多家人到Michelle家中作客，但前男友卻一直躲在房間內，當她一進房間，就見到男友在講電話，而且顯得好驚慌，然後又假裝一本正經地講公事，但可笑的是男友電話竟然突然響起，衛詩雅說：「佢係應該講緊電話，但係見到我入嚟，即刻收線，繼續扮講電話！（蝦頭︰對方打電話回來？）最好笑係咩呢？我行到埋去，個電話響啦，咁我睇到個名㗎嘛，個名係『陳生』男人名！佢冇得唔聽。」他一接電話就說：「晏啲打畀你」，便匆匆收線。而站在旁邊的Michelle已經聽到電話另一方是女人的聲音。
衛詩雅：嗰刻你冇得唔冷靜
衛詩雅當時問男友為什麼「陳生」會是女人聲？但他解釋指對方兩公婆用同一個電話號碼，Michelle竟然冷靜地說︰「唔緊要，因為我依家真係好唔信你，你可唔可以喺我面前，打返畀陳生，繼續你哋嘅對話，我聽兩句就得㗎啦，你令我放心啊嘛，我咁唔信你，你講緊公事啊嘛，咁你咪講公事囉係咪？」但對方「死都肯唔打」，衛詩雅接著說：「如果你唔打呢個電話，我哋冇辦法再一齊！」但男友始終不肯打電話證明，最後二人分手收場。衛詩雅表示最慘是還要對家人做戲：「你明唔明最慘係……好傷心喺間房度，你出到去仲要見到屋企人，話打牌啦我哋，你明唔明啊？（Shiga︰即係大家好冷靜地分手？）嗰刻你冇得唔冷靜，我都好想癲，但係你癲唔到，同埋當你遇到真係要咁決斷嘅時候，你原來可以好冷靜。」
【 絲打圍爐 】蝦頭 Shiga 衛詩雅剖析出軌男