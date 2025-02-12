衛詩雅與未婚夫母校拍婚紗相辛苦到想嘔 互數對方缺點公然耍花槍
衛詩雅 爆未婚夫愛遲到
Michelle在其個人頻道中分享了今次拍攝的花絮影片《待嫁Mi全紀録 EP.7》，在影片中，Michelle將自己比喻為「校長」，而Kenley則被比喻為「神父」，顯示他在家中的地位高於Michelle。Michelle更忍不住開腔控訴Kenley經常遲到，並斷言他在婚禮當日肯定會遲到，Kenley則反駁說：「你繼上次屈我口疏，今次屈我遲到！」
預告陳家樂將於婚禮上唱歌
Kenley表示，他從未想過會在自己的母校拍攝婚紗照，他認為遇到Michelle是用盡了他一生的運氣，笑言：「無錯，我經常同人講識到佢係用盡我人生所有運氣，我以後唔會再中六合彩同其他獎。」Michelle在旁踢爆：「但你上期有買六合彩喎！」Kenley即回答：「我有，所以冇中囉！」
對於婚禮當天的安排，Kenley表示他沒有準備任何驚喜表演，他說：「surprise就係冇surprise，佢好怕我做一啲騎呢事。」Michelle也表示：「佢哋好鍾意叫新娘坐落嚟，突然叫老公唱住歌出嚟，我覺得好尷尬。」並大爆好友陳家樂將於其婚禮上唱歌。
讚衛詩雅升級做煉獄廚神
Kenley亦有大爆Michelle瘀事：「我溫馨提示佢室內唔好玩無人機，但佢借咗聾耳陳隻耳完全冇聽到，我轉個頭佢已經玩緊，後來聽到佢大叫，原來佢畀無人機纏住咗啲頭髮，最後要用剪刀剪咗啲頭髮，又試過打邊爐整燶咗個煲，要開兩個空氣清新機去吸味。」
被問到是否接受到太太是地獄廚神，Kenley笑讚Michelle廚藝已有所進步不再地獄：「我唔會用地獄廚神去形容佢，煉獄啦，差一級去到天堂，祈多啲禱，佢好有心嘅，暫時煮得最好係煲湯，佢有佢媽咪嘅真傳，佢媽咪煮嘢食好叻。」
大呻影婚紗相辛苦到想嘔
拍攝婚紗照到最後，Michelle大呻好攰：「我好憎影相，人生中最唔鍾意影相，影相之中最唔鍾意婚紗相，婚紗好唔舒服，得個靚字。」獲得Kenley在旁拍膊頭安慰，但Michelle仍撒嬌說：「救命呀，影完之後想知道究竟呢個世界係邊個發明影婚紗相？我覺得好辛苦，然後我想嘔，好彩人生只需要結…」發現說錯話的Michelle，隨即「啋」過自己。
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