金像獎2026｜衛詩雅連續兩年得獎 執阿嬌二攤奪「最佳女配角」苦熬7年終獲認可
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衛詩雅憑《再見UFO》奪得第44屆香港電影金像獎「最佳女配角」，這個遲來的肯定背後，原來藏著一段七年苦熬的心酸故事！原來當年她飾演的舞小姐角色阿Yan，本來是為阿嬌度身訂造，但最終由她「執二攤」接手演出。當宣布得獎的一刻，衛詩雅表現激動眼泛淚光。她在致辭時感謝了評審、電影團隊以及一直支持她的觀眾。
衛詩雅執阿嬌二攤絕不介意 七年前正值事業低潮
回想2019年拍攝《再見UFO》時，衛詩雅正處於事業低潮期，她坦言當時「已經好多年無戲拍」。原來這個舞小姐角色阿Yan，最初是為阿嬌鍾欣潼而設，計劃讓Shine及Twins重聚演出，但最終由衛詩雅接手。對於「執二攤」一事，衛詩雅毫不介意：「監製早前喺謝票講我先至知，好鍾意呢個角色，絕對唔介意！」為了演好這個角色，她花盡心思鑽研劇本，包括狂煲亦舒小說及留長指甲添女性韻味，務求將角色演得入木三分。
得獎信心僅五分一 為晚裝特訓一星期
在今晚的頒獎禮上，衛詩雅身穿透視晚裝亮相紅地氈，並獲醫生丈夫周祉安陪同到場打氣。她透露為了今晚的造型，賽前一星期特別操練雙腿與臀部，務求展現最美一面。談到角逐獎項，衛詩雅坦言心情緊張，對自己得獎的信心「大約是五分之一」，表示今次主要是來享受頒獎禮。她又提到今屆一同入圍「最佳女配角」的女藝人中，不少與她早已認識，包括惠英紅、鮑起靜、滕麗名及鄧濤，「若果她們得獎，我也會替她們高興」。
七年等待終獲認可 想飛返去安慰當年自己
對於七年前的努力終於獲得遲來的肯定，衛詩雅感慨萬千：「同舊年入圍感受好唔同，好似係對7年前嘅自己一個認可同鼓勵，我想飛返去7年前話畀自己聽：『你唔使驚，會OK嘅。』」《再見UFO》從首日票房不足20萬，在口碑支持下最終累積衝破500萬，這個逆轉勝的故事，正如衛詩雅的演藝路一樣充滿起伏。入行後捱足17年，去年憑《破地獄》首封金像影后，今年再憑《再見UFO》奪得最佳女配角，證明了堅持的力量。
2026金像獎最佳女配角提名名單
今屆「最佳女配角」競爭激烈，五位入圍者各有實力：
• 衛詩雅《再見UFO》（得獎者） • 滕麗名《尋秦記》 • 鮑起靜《風林火山》 • 惠英紅《水餃皇后》 • 鄧濤《女孩不平凡》
圖片來源：東方新地、ViuTV、《再見UFO》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期