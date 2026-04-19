金像獎2026｜衛詩雅連續兩年得獎 執阿嬌二攤奪「最佳女配角」苦熬7年終獲認可

衛詩雅憑《再見UFO》奪得第44屆香港電影金像獎「最佳女配角」，這個遲來的肯定背後，原來藏著一段七年苦熬的心酸故事！原來當年她飾演的舞小姐角色阿Yan，本來是為阿嬌度身訂造，但最終由她「執二攤」接手演出。當宣布得獎的一刻，衛詩雅表現激動眼泛淚光。她在致辭時感謝了評審、電影團隊以及一直支持她的觀眾。