衛詩雅 黎峻延續奧運熱潮 推動全民參與新興運動競技聯賽
資料提供：英皇集團
啟動禮獲得主辦方代表英皇國際執行董事楊政龍先生、中國香港新興運動協會創辦人黎廣業先生以及棒球總會主席、香港青年聯會副主席及香港特殊奧運會義務秘書長何廸夫先生,連同英皇娛樂藝人衛詩雅、黎峻,以及體育界精英包括香港首位職業棒球員趙嗣淦和東京奧運代表游泳女將譚凱琳出席。另外,其中 4 所將會參與中小學聯校競技比賽的學校校長亦帶同他們的種子選手出席活動啟動禮及率先體驗這項新興運動,包括南屯門官立中學、明愛胡振中中學、余振強紀念第二中學及漢師德萃學校。藝人、運動員與學生選手們一起上場較量,互相切磋球技,為《The Hong Kong Balloon League》聯賽解開序幕,場面熱鬧刺激。
延續奧運熱潮 推動全民參與
英皇國際執行董事楊政龍先生一直致力為集團旗下業務注入嶄新概念以及積極投入推動與青年事務相關的工作,作為是次《The Hong Kong Balloon League》新興運動的主要推手,他致辭時表示:「早前留意到第一屆《Balloon World Cup》剛於上月在西班牙舉行,受其啟發,我希望將這老少咸宜、充滿童年回憶的新興運動引入香港,讓普羅大眾可以體驗更多新穎且玩法多變的體育項目,隨時隨地享受運動的樂趣。有見及此,我們與另外兩個主辦方在非常短的時間內於集團旗下商場 the pulse 設置全港首個《The Hong Kong Balloon League》比賽場地,稍後更會舉辦中小學聯校比賽以及不同的青年組織團體賽,希望將這項截然不同的新興運動推廣至學校和公眾,使其成為全港首個最「入屋」的新興運動,促進年青人的身心健康發展。我期望透過《The Hong Kong Balloon League》的成立,鼓勵學生及年青人要懂得善用眼前資源,不要被用途局限想法,走出自己的舒適區,嘗試發掘接受新事物、新挑戰,正如簡單的氣球比賽也有機會進軍世界盃。」作為中國香港新興運動協會創辦人、資深運動教練的黎廣業先生表示:「是次 《The Hong Kong Balloon League》的成立和聯賽場地安排,實是多得英皇國際的大力支持,才能在如此短時間內準備妥當。這項新興運動,其玩法簡單直接,不需要配置昂貴的設備或尋找比賽訓練場地,即使是基層家庭也能輕易負擔,真正可以做到全民參與。我希望能夠持續引入多元、健康、具教育意義的運動,如《The Hong Kong Balloon League》,逐步建立教練制度與訓練章程,並培訓出指導員以及種子選手。透過將新興運動不斷規模化,慢慢與傳統體育賽事接軌,甚至有機會成為世界聯賽或國際體育賽事。」香港青年聯會一向致力團結各界青年團體,旨在為香港青年帶來更多機遇,近年亦積極參與及向青年推廣新興運動。香港青年聯會副主席兼棒球總會主席及香港特殊奧運會義務秘書長何廸夫先生表示:「新興運動還在發展初期,大多數為新項目,具有更大的靈活性,在推廣上屬於其中一個誘因,另外娛樂性較高,令初學者更加投入,容易獲得滿足感。我希望能夠通過舉辦不同類型的新興運動,將其帶入社區,廣泛地向年輕人推廣運動與玩樂結合的嶄新體驗。新興運動是未來體育發展新趨勢,在傳統的精英運動項目外,提供了更多機遇予年輕人,凝聚青年力量。」
激烈的男女混雙體驗賽
4 位來自不同領域的專業運動員及藝人在啟動禮上舉行了一場戰況激烈的男女混雙體驗賽,勝出的一方再帶領學校的種子選手上場較量。大家賽後都大呼過癮,表示與傳統運動一樣非常考驗體能、合作性和手眼協調,並不是「小兒科」。曾出戰東奧的游泳女將譚凱琳表示:「平時我喜歡行山,加上游水是我的強項,因此肺活量比較好。今天首次嘗試氣球競技這種新興運動,短短幾分鐘的比賽都需要
一定的運動量及技巧,並不是眼看般容易,無論大人細路都可以樂在其中。」香港首位職業棒球員、現時球速最快的投手趙嗣淦表示:「我覺得新興運動的出現鼓勵了年輕人激發興趣發揮所長。比如今屆東京奧運,有街頭滑板、滑浪等等消閒興趣演變成專業運動的項目,拉近了傳統運動和一眾年輕人的距離,令體壇更有活力、更多元化。」興趣愛好廣泛的衛詩雅則表示:「我只要對一件事感興趣,
就會鑽研下去,比如珠寶鑑證、潛水等等,屬於發掘自我可能性的過程。相信新興運動為好多人提供了機會,將自己的長處及喜好帶到更大的舞台。」閒時有積極健身的黎峻亦表示:「今次活動令我了解到新興運動可以令不同年齡層的人士都有所發揮,多元多變,亦令我想到生活中還有很多不同的輕鬆娛樂其實都可以發展成新興運動,比如早前在社交媒體洗版的『Bottlecap Challenge』(踢瓶蓋挑戰)或者經常接觸的『Beer Pong』(投杯球)等等。」今次透過成立及舉辦《The Hong Kong Balloon League》新興運動競技聯賽,旨在將新興運動普及化、在地化,推廣本地新興體育活動的發展,並燃起青年人以及大眾對運動的熱情,促進其健康的身心發展。英皇國際執行董事楊政龍表示將積極安排選址於集團旗下物業舉辦同類型新興運動,務求提供更多機會,讓青年人在玩樂中找到專長。