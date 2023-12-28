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《衝上雲霄大選》筍盤多人爭！10位機師、空少有3位變「女藝人殺手」

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近日性感女神沙律（張沛樂）公開認愛TVB七線藝人陳國麟（Doniven），做過13年機艙事務長（空少）的陳國麟，自2020年參選TVB《衝上雲霄大選》入行，其實當年《衝上雲霄大選》的10位參賽機師、空少中，有3位都成為了「女藝人殺手」！

衝上雲霄 2020年《衝上雲霄大選》中，有10位參賽者曾做過機師或空少。
2020年《衝上雲霄大選》的10位男參賽者都分別做過機師或空少，其中冠亞季軍分別是麥大力、盛勁為和陸煥恆。（圖片來源：TVB

《衝上雲霄大選》陳國麟 抱沙律公開放閃

現年38歲的陳國麟在2020年參與TVB選秀節目《衝上雲霄大選》後，成為TVB合約藝員，更是J2ers之一，有份主持《不正常愛情研究所》和《開壇》等節目。沙律曾與ERROR成員保錡拍拖1年，近日她和陳國麟分別上載了一輯聖誕合照，首度公開放閃認愛，不少網民都大讚沙律新任男友好靚仔：「好過前嗰個好多」、「呢條仔靚仔過8兩好多」、「呢個正常好多，之前盲X咗」、「睇到呢個畫面，舒服晒」等。不過做過13年空少的陳國麟可說情史多籮籮，曾在節目中自爆先後跟日本、泰國、韓國、香港同台灣女孩子都拍過拖，當時他笑言對象主要是亞洲女孩，是因為歐美女仔都嫌他太瘦及不夠高大。

衝上雲霄 3年前參加《衝上雲霄大選》時，陳國麟曾演唱周柏豪的《多功能老婆》片尾曲《讓愛高飛》。
3年前參加《衝上雲霄大選》時，陳國麟曾演唱周柏豪的《多功能老婆》片尾曲《讓愛高飛》。（圖片來源：TVB
衝上雲霄 陳國麟 Doniven先後同日本、泰國、台灣等地女仔拍拖。
Doniven先後同日本、泰國、台灣等地女仔拍拖。（圖片來源：TVB
衝上雲霄 雖然二人人氣差距極大，沙律IG人數有近20萬人Follow，男友則只有6千多人Follow，但沙律相中依然一臉幸福的樣子。
雖然二人人氣差距極大，沙律IG人數有近20萬人Follow，男友則只有6千多人Follow，但沙律相中依然一臉幸福的樣子。（圖片來源：IG@doniven_chan）
衝上雲霄 沙律 張沛樂 沙律同ERROR成員保錡分手後，終於有新戀情。
沙律同ERROR成員保錡分手後，終於有新戀情。（圖片來源：IG@ charlottecheung107）

《衝上雲霄大選》冠軍麥大力 認愛女神簡淑兒

37歲港英混血兒麥大力（Derek Mackesy）有10年做機師經驗，自2020年參加《衝上雲霄大選》贏得冠軍入行，之後開始主持明珠台節目《港生活·港享受》，又曾客串演出《雙生陌生人》及《廉政狙擊》等劇集。麥大力一加入TVB不久，已因合作拍節目《SUPER FIVE》而極速撻著「宅男女神」簡淑兒，至幾個月後兩人當街攬實拍拖斷正，才正式認愛，之後兩人一直保持低調，少有公開放閃。簡淑兒屋企有米，麥大力亦唔輸蝕，本身是英國大學醫科畢業生，因為鍾情飛航夢而投考機師，做機師時月薪超過20萬，據知在英國已有3棟物業，早前他更重回「老本行」再做機師，現時身兼機師和藝人兩職，相信收入更加穩定。

衝上雲霄 飛常日誌 歲月如歌
2020年《衝上雲霄大選》麥大力贏得冠軍，有10萬獎金。（圖片來源：TVB）
衝上雲霄 簡淑兒 麥大力
麥大力2021年公開同簡淑兒的戀情，並自爆對簡淑兒一見鍾情。（圖片來源：IG@kan_jessica）
衝上雲霄 久未合體現身的麥大力和簡淑兒，不時被網民質疑已分手，不過今年6月，兩人曾一同到新加坡出席電影首映禮，力證情未變。
久未合體現身的麥大力和簡淑兒，不時被網民質疑已分手，不過今年6月，兩人曾一同到新加坡出席電影首映禮，力證情未變。（圖片來源：IG@derekmackesy）
衝上雲霄 簡淑兒 32B的簡淑兒穿上白色比堅尼派福利。
簡淑兒去年離巢TVB後，少有派福利，同麥大力亦愛得低調。（圖片來源：IG@kan_jessica）

《衝上雲霄大選》亞軍盛勁為 成麥明詩男友

現年33歲的盛勁為曾做過4年副機師，2020年在《衝上雲霄大選》中奪得亞軍，隨後加入TVB，除了主持明珠台節目《港生活·港享受》外，亦有份參演劇集《隱形戰隊》。他與麥明詩因踩單車認識，未參加節目時已傳緋聞，更被拍到一同野餐，但他們都否認拍拖，表示彼此關係只是「好朋友」。直到近月兩人愈愛愈高調，除了一同蜜遊沖繩，近日麥明詩生日亦有Tag埋在身邊笑住鼓掌的男友盛勁為。盛勁為加入TVB後，曾直言入行後發展不似預期，尤其收入大減，因此他嘗試增加收入來源，一度與朋友合資進軍飲食業做茶樓老闆，但之後又退股，並轉行做保險經紀，早前他更完成心願，重返航空業，兼任機師工作。

衝上雲霄 盛勁為是《衝上雲霄大選》亞軍。
盛勁為是《衝上雲霄大選》亞軍。（圖片來源：TVB）
衝上雲霄 Keith上過《#後生仔傾吓偈》
盛勁為未參選《衝上雲霄大選》前，就曾以麥明詩緋聞男友身份上過《#後生仔傾吓偈》。（圖片來源：TVB）
衝上雲霄 麥明詩32歲生日晒男友盛勁為合照 谷胸升cup有睇頭 最搶眼的是麥明詩身穿黃色連身裙，甜笑切蛋糕，男友盛勁為站在旁邊鼓掌，雖然照片得半張臉，但麥明詩好識做將呢張相擺最前，仲有tag埋男友個名。
早前麥明詩32歲生日，罕有曬出與男友盛勁為的合照，雖然照片得半張臉，但麥明詩好識做tag埋男友個名，盛勁為亦有將相片分享至限時動態，並寫上「好靚女」。（圖片來源：IG@louisa_mak）
衝上雲霄 麥明詩32歲生日晒男友盛勁為合照 谷胸升cup有睇頭 至於上圍有冇升Cup？麥明詩笑指一各「有高有低，高山低谷咁」
麥明詩早前以低胸裝性感上陣出席活動，被問到將來結婚是否也要有相當份量的行頭？麥明詩就指想靚都要靠人支持，又叫未來老公要儲吓錢先。（圖片來源：大會提供）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@doniven_chan、IG@kan_jessica、IG@louisa_mak

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