《衝上雲霄大選》筍盤多人爭！10位機師、空少有3位變「女藝人殺手」
《衝上雲霄大選》陳國麟 抱沙律公開放閃
現年38歲的陳國麟在2020年參與TVB選秀節目《衝上雲霄大選》後，成為TVB合約藝員，更是J2ers之一，有份主持《不正常愛情研究所》和《開壇》等節目。沙律曾與ERROR成員保錡拍拖1年，近日她和陳國麟分別上載了一輯聖誕合照，首度公開放閃認愛，不少網民都大讚沙律新任男友好靚仔：「好過前嗰個好多」、「呢條仔靚仔過8兩好多」、「呢個正常好多，之前盲X咗」、「睇到呢個畫面，舒服晒」等。不過做過13年空少的陳國麟可說情史多籮籮，曾在節目中自爆先後跟日本、泰國、韓國、香港同台灣女孩子都拍過拖，當時他笑言對象主要是亞洲女孩，是因為歐美女仔都嫌他太瘦及不夠高大。
《衝上雲霄大選》冠軍麥大力 認愛女神簡淑兒
37歲港英混血兒麥大力（Derek Mackesy）有10年做機師經驗，自2020年參加《衝上雲霄大選》贏得冠軍入行，之後開始主持明珠台節目《港生活·港享受》，又曾客串演出《雙生陌生人》及《廉政狙擊》等劇集。麥大力一加入TVB不久，已因合作拍節目《SUPER FIVE》而極速撻著「宅男女神」簡淑兒，至幾個月後兩人當街攬實拍拖斷正，才正式認愛，之後兩人一直保持低調，少有公開放閃。簡淑兒屋企有米，麥大力亦唔輸蝕，本身是英國大學醫科畢業生，因為鍾情飛航夢而投考機師，做機師時月薪超過20萬，據知在英國已有3棟物業，早前他更重回「老本行」再做機師，現時身兼機師和藝人兩職，相信收入更加穩定。
《衝上雲霄大選》亞軍盛勁為 成麥明詩男友
現年33歲的盛勁為曾做過4年副機師，2020年在《衝上雲霄大選》中奪得亞軍，隨後加入TVB，除了主持明珠台節目《港生活·港享受》外，亦有份參演劇集《隱形戰隊》。他與麥明詩因踩單車認識，未參加節目時已傳緋聞，更被拍到一同野餐，但他們都否認拍拖，表示彼此關係只是「好朋友」。直到近月兩人愈愛愈高調，除了一同蜜遊沖繩，近日麥明詩生日亦有Tag埋在身邊笑住鼓掌的男友盛勁為。盛勁為加入TVB後，曾直言入行後發展不似預期，尤其收入大減，因此他嘗試增加收入來源，一度與朋友合資進軍飲食業做茶樓老闆，但之後又退股，並轉行做保險經紀，早前他更完成心願，重返航空業，兼任機師工作。
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