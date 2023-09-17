衝上雲霄

《衝上雲霄》開拍第三輯？未播出先惹網民不滿：畀返Sam哥我！

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TVB經典劇集《衝上雲霄》在2003年播出後，在2013年推出《衝上雲霄2》，兩套劇集都深受觀眾喜愛，收視高之餘又引起極大迴響。時隔十年，近日有消息傳出TVB將再開拍與航空業題材有關的劇集，不過主角陣容就大換血，搞到未播出就已經負評不斷！

無綫開拍新航空劇 馬國明擔正

為了慶祝香港國際機場啟用25週年，TVB與機管會合作開拍航空題材的劇集，並將於香港國際機場內進行全實景拍攝。不過據知今次新劇並非延續《衝上雲霄》，而是全新劇集全新劇本，劇名為《壯志驕陽》，卡士陣容方面亦即將大換血，今次將由馬國明擔正，率領洪永城、朱敏瀚、蔡思貝、高海寧、郭柏妍等人演出。

衝上雲霄 有網民在機場見到馬國明疑似拍新劇。
有網民在機場見到馬國明疑似拍新劇。（圖片來源：小紅書）
衝上雲霄 亦見到洪永城以機師服裝出現於機場。
亦見到洪永城以機師服裝出現於機場。（圖片來源：小紅書）
衝上雲霄 朱敏瀚早前於小紅書曬出穿上機師服的照片。
朱敏瀚早前於小紅書曬出穿上機師服的照片。（圖片來源：小紅書@Brianchu0523）
衝上雲霄 蔡思貝在IG發限時動態指：「與機場為伴」
蔡思貝在IG發限時動態指：「與機場為伴」（圖片來源：IG@sisleychoi）

卡士薄弱惹網民不滿：唔想睇蔡思貝

消息傳出後，不少網民都紛紛留言狠批卡士太薄弱、毫無吸引力，並指蔡思貝加入劇組是最大敗筆，認為應該將蔡思貝換成李佳芯出演：「啲主角陣容一點吸引力也沒有」、「唔想睇蔡思貝啊」、「若蔡思貝換上李佳芯就好了」等。有網民亦指《衝上雲霄》懷念由吳鎮宇和張智霖所飾演的「Sam哥」和「Coo魔」：「吳鎮宇同陳慧珊係經典螢幕情侶」、「襯Sam Gor未退休拍個終極篇更好」、「根本個靈魂就係Sam哥同Coo魔，兩個都冇睇乜？」等。

衝上雲霄 網民都認為《衝上雲霄》的靈魂為吳鎮宇和張智霖，對新劇沒有二人出演感到失望。
網民都認為《衝上雲霄》的靈魂為吳鎮宇和張智霖，對新劇沒有二人出演感到失望。（圖片來源：《衝上雲霄》劇照）
衝上雲霄 貝遊歐洲 蔡思貝 貝遊歐洲 見到人哋影結婚相，思貝都表示自己好恨嫁！
唔少網民直情話「唔想睇蔡思貝」（圖片來源：TVB）
衝上雲霄
（圖片來源：網民留言截圖）
衝上雲霄
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
衝上雲霄
（圖片來源：網民留言截圖）
衝上雲霄
（圖片來源：網民留言截圖）

網民嫌題材和劇名太老土

除了卡士陣容唔夠吸引，網民亦紛紛怒斥劇集題材冇新意，劇名又老土兼奇怪：「嗰名《壯志驕陽》幹死湯告魯斯《壯志凌雲》嘅」、「套劇嗰名簡稱為：壯陽」、「唔係應該叫『航空強人』乜？」、「又重拍，比啲誠意拍啲新題材得唔得呀」、「又炒冷飯」等。

衝上雲霄 網民都話新劇劇名《壯志驕陽》老土又奇怪。
網民都話新劇劇名《壯志驕陽》老土又奇怪。（圖片來源：網上圖片）

傳馬國明因被急召入劇組 婚期或再延期

馬國明原本打算於年底與女友湯洛雯（靚湯）結婚，靚湯近日亦為婚事四圍頻撲，積極瘦身準備做靚靚新娘。有傳馬國明本身打算拍完新劇《新聞女王》就專心陪靚湯搞婚禮事宜，不過今次突然被TVB安排去拍新劇《壯志驕陽》，搞到二人陣腳大亂，婚期亦有機會因此而再度延期。

衝上雲霄 馬國明 湯洛雯 二人拍拖兩年。
馬國明原本打算在年底迎娶靚湯，但有傳因為馬國明今次被突然安排入新劇組，而有機會再次令婚期改期。（圖片來源：IG:Roxannetong）

《衝上雲霄》原班卡士各散東西

雖然不少網民都希望希望能搵番原班人馬演出，不過除去原本就是外援的吳鎮宇和張智霖以外，其他主角中陳法拉、胡杏兒等都已經離巢，留下的包括有馬德鐘、馬國明、江美儀、胡定欣和羅子溢（原名羅仲謙）等。

無綫 重播劇 plt 衝上雲霄 2003 主演：吳鎮宇、陳慧珊、馬德鐘、胡杏兒、葉璇、吳卓 羲、陳鍵鋒、黃宗澤、馬國明、胡定欣
在第一輯《衝上雲霄》已身亡的馬德鐘，一直都有為無綫拍劇，2018年奪得視帝大獎，近年簽埋邵氏，不過其第一輯的拍檔陳慧珊近年已淡出幕前，轉型做節目監製。（圖片來源：tvb.com）
衝上雲霄2 羅仲謙劇中演飛行學員，結果不但升為二副機師，更成功奪演機艙事務長的胡定欣芳心，最後共諧連理。
羅子溢同胡定欣在《衝上雲霄2》中已拉埋天窗，十年過後，胡定欣仍留在無綫，並曾兩奪視后，而北上發展多年的羅子溢，去年亦已重返無綫，簽約做親生仔。（圖片來源：myTV SUPER）
衝上雲霄2 唐亦琛吳鎮宇飾）喪失愛妻，留在英國度過悠長假期，直至他遇到失戀流浪的何年希陳法拉飾），令他提早結束假期回港，並加入Skylette航空再次飛翔
胡杏兒曾在《衝上雲霄2》中一人分飾兩角，不過現在她已離巢無綫，轉向內地發展，再拍《衝上雲霄3》機會渺茫。（圖片來源：myTV SUPER）
衝上雲霄2 胡杏兒劇中一人分飾兩角—唐亦琛妻子蘇怡及飛機維修督導員顧夏晨
近日因參加內地綜藝節目而人氣急升的吳卓羲，2015年已離巢無綫，但近年仍有接拍多部邵氏劇。而馬國明一直留在無綫，到2019年終升呢視帝。（圖片來源：myTV SUPER）
衝上雲霄 江美儀和馬國明當年曾在劇中上演機師空姐姊弟戀。
江美儀和馬國明當年曾在劇中上演機師空姐姊弟戀。（圖片來源：《衝上雲霄2》截圖）
衝上雲霄 陳法拉現在已到荷李活發展，相信不會在重返無綫拍劇。
陳法拉現在已到荷李活發展，相信不會再重返無綫拍劇。（圖片來源：IG@falachenfala）
衝上雲霄 當年張智霖同陳法拉劇中的激情戲，仍令不少網民印象深刻。
當年張智霖同陳法拉劇中的激情戲，仍令不少網民印象深刻。（圖片來源：《衝上雲霄2》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：myTV SUPER、FB@SundayKiss留言截圖、抖音影片截圖、tvb.com、微博@江美儀、《衝上雲霄2》截圖、IG@falachenfala、IG@herachann、IG@rositakpyy、IG@sophieysm、IG@riccong、IG@kalok_

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