《衝上雲霄》開拍第三輯？未播出先惹網民不滿：畀返Sam哥我！

TVB經典劇集《衝上雲霄》在2003年播出後，在2013年推出《衝上雲霄2》，兩套劇集都深受觀眾喜愛，收視高之餘又引起極大迴響。時隔十年，近日有消息傳出TVB將再開拍與航空業題材有關的劇集，不過主角陣容就大換血，搞到未播出就已經負評不斷！
無綫開拍新航空劇 馬國明擔正
為了慶祝香港國際機場啟用25週年，TVB與機管會合作開拍航空題材的劇集，並將於香港國際機場內進行全實景拍攝。不過據知今次新劇並非延續《衝上雲霄》，而是全新劇集全新劇本，劇名為《壯志驕陽》，卡士陣容方面亦即將大換血，今次將由馬國明擔正，率領洪永城、朱敏瀚、蔡思貝、高海寧、郭柏妍等人演出。
卡士薄弱惹網民不滿：唔想睇蔡思貝
消息傳出後，不少網民都紛紛留言狠批卡士太薄弱、毫無吸引力，並指蔡思貝加入劇組是最大敗筆，認為應該將蔡思貝換成李佳芯出演：「啲主角陣容一點吸引力也沒有」、「唔想睇蔡思貝啊」、「若蔡思貝換上李佳芯就好了」等。有網民亦指《衝上雲霄》懷念由吳鎮宇和張智霖所飾演的「Sam哥」和「Coo魔」：「吳鎮宇同陳慧珊係經典螢幕情侶」、「襯Sam Gor未退休拍個終極篇更好」、「根本個靈魂就係Sam哥同Coo魔，兩個都冇睇乜？」等。
網民嫌題材和劇名太老土
除了卡士陣容唔夠吸引，網民亦紛紛怒斥劇集題材冇新意，劇名又老土兼奇怪：「嗰名《壯志驕陽》幹死湯告魯斯《壯志凌雲》嘅」、「套劇嗰名簡稱為：壯陽」、「唔係應該叫『航空強人』乜？」、「又重拍，比啲誠意拍啲新題材得唔得呀」、「又炒冷飯」等。
傳馬國明因被急召入劇組 婚期或再延期
馬國明原本打算於年底與女友湯洛雯（靚湯）結婚，靚湯近日亦為婚事四圍頻撲，積極瘦身準備做靚靚新娘。有傳馬國明本身打算拍完新劇《新聞女王》就專心陪靚湯搞婚禮事宜，不過今次突然被TVB安排去拍新劇《壯志驕陽》，搞到二人陣腳大亂，婚期亦有機會因此而再度延期。
《衝上雲霄》原班卡士各散東西
雖然不少網民都希望希望能搵番原班人馬演出，不過除去原本就是外援的吳鎮宇和張智霖以外，其他主角中陳法拉、胡杏兒等都已經離巢，留下的包括有馬德鐘、馬國明、江美儀、胡定欣和羅子溢（原名羅仲謙）等。
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