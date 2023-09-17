《衝上雲霄》開拍第三輯？未播出先惹網民不滿：畀返Sam哥我！

TVB經典劇集《衝上雲霄》在2003年播出後，在2013年推出《衝上雲霄2》，兩套劇集都深受觀眾喜愛，收視高之餘又引起極大迴響。時隔十年，近日有消息傳出TVB將再開拍與航空業題材有關的劇集，不過主角陣容就大換血，搞到未播出就已經負評不斷！