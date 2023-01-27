衝上雲霄2丨張智霖扯火開Post鬧爆PA 捲主題曲主唱風波
宣佈開拍 全城關注
由於2003年播出第一輯的《衝上雲霄》大受歡迎，觀眾一直期待《衝上雲霄2》的開拍，因此劇集自2012年7月正式拍攝時，網民已日日關注劇中主角的消息。當年各主角都不時更新微博宣傳劇集，而張智霖2012年10月8日於微博中出Post鬧爆TVB的助理編導（PA）事件，就引爆其中一個炸彈！
張智霖鬧《衝上雲霄2》PA：你們另謀高就吧
當日Chi Lam開Post寫到：「我熱裂懇求《衝上雲霄2》的PA（助理編導》同事們，你們另謀高就吧！雖說演戲乃是娛樂事業，但事實上卻需要極認真去對待，亂七八糟的通告，狗屁不通的安排，這樣不單對演員不尊重，壓根就是對電視工業的摧殘，更是對觀眾的蔑視！香港電視劇的沒落靠你們了！」Chi Lam的太太袁詠儀當時就留言安慰他：「嘩！能把EQ是超乎常人的張先生，氣得這樣，你（PA們）真的要打屁股了！你們真的要檢討、檢討！張先生！勿動氣，勿傷身！」
監製回應證PA多次犯錯
當時監製陳維冠接受記者查詢時就解釋，因當日晚上7時，ChiLam要到一個外景場地拍攝，正常情況是工作人員5時左右去打燈安排，但PA卻弄錯了發通告5點給Chi Lam，令他提早了兩個多時時到場呆等。據陳維冠指Chi Lam當時即致電投訴，事件已非首次發生，PA曾發錯通告讓演員去錯地方，因此責任的確在PA身上，已即時要求PA避免再有同類事件發生。同劇的胡杏兒亦提到Chi Lam收錯通告時間已有一、兩次，可能PA太新才會出現混亂情況。
網民聲討Chi Lam不懂體諒
不過當時網民就不太支持Chi Lam的做法，直指PA人工低又要做最辛苦的工作，劇組人數眾多忙中有錯，竟然遭Chi Lam開Post指責而非體諒，齊齊聲討Chi Lam。事後不久Chi Lam再更新微博出Post暗寸謂：「我突然頓悟該說對不起的人是我，我不該將標準定得高，是我妄（罔 ）顧了你們的水準！對不起！」
Chi Lam公開道歉請食飯
直至約兩星期後，Chi Lam在電視城開工時明顯收火，接受訪問時並謂：「可能我太緊張、執著，其實都不關我的事，自己只是過客。演員生涯有一半時間都是在等就位，不出奇。我都不是在無綫長時間長年累月作戰的人，沒資格投訴，應該辛苦的人說。我不對，是我錯。」他又指問題已解決，更已請大家在餐廳食飯補數，之後去英國會再請吃更好的。
主題曲主唱 張智霖變林子祥？
除了拍攝時的是非，Chi Lam當年又捲入《衝上雲霄II》主唱主題曲的惡搞事件之中！
劇集播出一星期後，網上即流傳一個關於主唱主題曲的傳聞，「話說有人問監製邊個唱主題曲好…監製想主角唱返，所以覆Whatapps話『Cheung Chi Lam』 (張智霖)，但有人竟然將個message由右至左睇，變咗 『Lam Chi Cheung』(林子祥) …」網民大讚潮文有創意，更有人盛讚這是「今年見過最好笑嘅gag」。監製陳維冠也坦言覺得好好笑，最初以為是張智霖開的玩笑。
網民不滿換歌未播先投訴
由於第一季的《衝上雲霄》主題曲、陳奕迅主唱的《歲月如歌》，早已深入民心，而且第二季播出前的宣傳片，亦用上《歲月如歌》做襯托，令網民一心認為會用回原曲作主題曲，怎料因海外版權問題，最終要改由林子祥主唱的《衝上雲霄》頂上，歌曲在劇集播出前一個月推出預熱，結果竟遭網民鬧爆，劇集未播出前已接獲51宗投訴主題曲，更是開創先河。
網民指林子祥的《衝上雲霄》曲風似十足80年代金曲，更有網友留言謂「陳奕迅首歌係聽完有理想有前路有光明，聽完林子祥首歌好似見夕照，班機就下墜，無光明了無生氣咁」，寧願用林子祥另一首舊歌《真的漢子》代替云云。
林子祥否認搶主題曲主唱
主題曲風波越炒越烈，負責作曲及主唱的林子祥亦有回應事件，他否認搶唱主題，而是獲無綫主動邀請創作，而且音樂是根據劇情去鋪排，並交由著名填詞人鄭國江填詞而成。林子祥直言有聽過陳奕迅的《歲月如歌》，並大讚好聽，但認為十年後劇情與主題曲都已不同，不應直接比較，更說：「好歌有人鍾意聽，唔好嘅歌咪唔聽囉！」
越聽越順耳 引發「新生趣」之亂
劇集播出後不久，網民開始接受由林子祥主唱的主題曲，除了不斷重提歌曲尾句「雲外看 新的生趣」的勵志歌詞之外，更有網民指劇集不配首歌，而非首歌不配劇集，有人指日日要聽十多次，被指是「新生趣」之亂。當播至第三集時，片尾換上林欣彤主唱的劇集插曲《空中戀人》，竟令觀眾高呼想要聽「新生趣」，認真搞笑。
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