衝上雲霄2丨張智霖扯火開Post鬧爆PA 捲主題曲主唱風波

無綫由年初一（1月22日）起，深宵時段重播2013年重頭劇《衝上雲霄2》成為近日網上熱話，其實當年此劇由開拍到播出都是非不斷，其中新加入飾演Cool魔的張智霖（Chi Lam）亦成為焦點，他在劇中的金句自然令人印象深刻，他更憑Cool魔一角獲得《萬千星輝頒獎典禮》我最喜愛電視男角色。不過，劇外花生同樣多，既有Chi Lam微博開Post鬧PA，亦有歌曲主唱惡搞事件，充滿娛樂性！