袁偉豪回應網民戲屎指控盤點《反黑英雄》大結局3大重點
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由陳山聰、袁偉豪和張振朗主演的警匪劇《反黑英雄》昨晚大結局，劇情緊湊、打戲又夠激烈，反應非常好。不過Big Boss袁偉豪就被網民發文批評「哭戲都哭不出眼淚」，引來袁偉豪親自留言回應！
袁偉豪留言回應網民戲屎指控
袁偉豪向來是網民的討論對象，今次網民對袁偉豪在《反黑英雄》中的演技兩極，有網民認為袁偉豪今次演技大爆發；亦有網民認為袁偉豪演技零進步，連哭戲都哭不出眼淚。對於網民的「喊唔出」指控，袁偉豪親自留言回應，獲網民大讚回應夠大方得體：
這個是一個很值得去分析嘅課題，眼淚流出來，可以是將一場戲或者一個人嘅悲傷嘅感覺提升去另一個層次，可是有時候往往這激動情緒多於眼淚流出來的感覺，儘管現場拍攝時有這個情況出現，或者最後導演都會選一個他認為適合的版本，所以只好演好自己的戲份，其餘就隨緣。
即睇《反黑英雄》大結局3大重點：
1 | 陳山聰袁偉豪張振朗打出「港式暴力美學」
在昨晚（26日）《反黑英雄》大結局中，三位男主角陳山聰、袁偉豪和張振朗的激戰動作場口獲網民大讚夠精彩，9分鐘的打鬥場面集齊亂棍毆打、肉搏、插眼、撞車、爆破和槍戰等刺激元素，網民都紛紛留言洗板激讚：「真係要讚下《反黑英雄》嘅動作場面，每一招都做到出神入化，睇到我心跳加速，手心都是汗，真係戲劇張力十足」「拳拳到肉，動作非常流暢俐落」「完美表現出港式暴力美學」等。
2 | 張振朗勁搶戲 有望封視帝
三位男主角的演技都不相伯仲，不過其中張振朗就獲讚在三人之中最為搶鏡，不但打戲打得好睇，連感情戲都演得非常細膩，網民都認為張振朗今年有望封視帝：「張振朗做得好好，好多場啲內心戲同眼神都做得好出色」「張振朗狀態最佳」「張振朗做戲係幾有感染力，次次拍到佢嗰幾幕都眼濕濕濕」等
3 | 結尾玩碎屍 疑為開續集留伏筆
在結局最後，大奸角袁偉豪疑似遭神秘人碎屍，同時亦有網民認為袁偉豪才是碎屍的兇手。今次開放式結局，網民都認為TVB似乎想留伏筆開續集。
圖片來源：小紅書圖片、TVB、網民留言截圖