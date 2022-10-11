袁偉豪入行25年親解EQ低原因 娶張寶兒一個原因越嚟越灰⋯⋯
袁偉豪 親解EQ低原因
現年41歲的袁偉豪，在訪問中提到自己由17歲就開始工作，今年已是他入行第25年，他直言知道好多機會係得來不易，因此他無論是在幕前、幕後，甚至人際關係上，都希望能做到最好：「不過有時可能唔夠瞓，啲EQ就會低啲，導致到可能喺個言行上就會比較率直，不過我自己本身就唔係太識用啲花言巧語去表達自己，或者叫做同人哋去交流，我只係希望可以直接啲去表達到件事，可能咁就會導致近年人哋對我嘅印象唔係太好。」
為獎金參選校花校草
袁偉豪在97年參加校花校草選舉入行，他憶述是因為一個緣份，因為當年他正要repeat中三，在溫書時看到《YES!》雜誌，見到校花校草選舉的冠軍可以有5千元獎金，仲有1萬元服裝禮券，連提名人都有3千元現金獎，因此他就在妹妹的建議下決定參選，結果成功贏得校草冠軍。他表示這個冠軍就像一個甜品一樣，因為他當年始終仍未完成學業，但正好當時他有個uncle在唱片公司工作，於是便邀請他簽約入行，當年只得16歲的他，自此成為黎瑞恩的小師弟，開始接拍廣告和電影。
處男拍戲口沒遮欄
袁偉豪自言細個都幾鍾意唱歌，但其實沒甚麼表演慾，剛入行時他也希望能做一個明星，但因為當時年紀太細，經常口沒遮欄：「我記得有一次拍劉偉強導演嘅電影《新古惑仔之少年激鬥篇》，因為個schedule好緊密，大家都好心急，我仲走埋去拍導演個膊頭話：『導演，唔好咁嬲啦！』呢啲咪細路仔唔識世界，如果係而家我就會諗吓點樣可以幫到件事，唔會走埋去同導演咁樣講。」他指當時導演只係笑一笑，鬧了他一句「衰仔」就過去了。
家人曾建議做空少
袁偉豪講到自己25歲，即是在加入TVB前一年時，是個無所事事的「young man」，只會在家中剪片、睇MV和電影，屋企人曾提議他去考空少，但他在考慮過後，還是想繼續等機會，結果一年後，他就參加了TVB香港先生選舉，奪得冠軍入行，那年是07年，剛好是他入行10周年。而他對選美的心得是要保持穩定的心態，不用太光芒四射，去表現自己。
做歌手三年只派了兩首歌
這15年在TVB的演出生涯中，袁偉豪自言對每一個角色都好有創造力，因此他覺得問心無愧，但他對自己的唱歌事業卻覺得舖排得不夠理想，原來他自2019年簽約了一間唱片公司後，到現在只派了兩首歌，他直言希望將自己定位為一個創作歌手，用自己的音樂語言，去讓聽眾投入他的故事中。
婚後多閒言感覺灰心
袁偉豪又表示作為藝人，好多事都身不由己：「事實嘅真與假都唔知係咪嗰回事，再加上除咗自己本身，都要同好多單合作，先可以成就到大家睇到的娛樂新聞。我唔係話好刻意去製造新聞，只係有時大家喺工作上各有所需，佢有佢寫、我有我自己，但偶爾都會好氣餒。」
袁偉豪續說：「自己辛辛苦苦經營咗咁耐嘅工作，亦都喺自己人生上有咗個選擇、搵到個我適合嘅人，去建立我嘅家庭，可以喺感情上覺得安穩，雖然我係男士，但都可以話係心靈上有個依靠，但係好似係近呢兩年，自從我結婚以後，真係多咗好多閒言閒語，或者啲是非黑白，我都覺得有啲灰心。」
擔心互聯網存檔影響接Job
主持人陳圖安指只要問心無愧就可以，但袁偉豪就話：「而家互聯網發展好快，同埋會存檔，裡面有好多嘅報道、有好多嘅事情都唔係真係有咁嘅事實，但都會存咗檔，可能我啲工作客戶想了解我，就會SEARCH我嘅資料，嗰啲唔係屬實嘅資料就會留咗檔，我好難去澄清所有嘅事，呢方面就會令我覺得唔係咁好。」
經常對老婆示愛
袁偉豪透露在家中他都會主動做家務，包括打掃、吸塵、下廚和洗碗等，講到兩夫妻的相處之道，他說近年他在感情上有很大轉變，Sweet了許多、也多了對老婆張寶兒講「I Love You」這三個字：「我會多謝佢喺低潮時support我，同佢講佢係我一個真真正正好好嘅朋友、好好嘅靈魂伴侶、好好嘅太太，希望我下半世都係拖住佢一齊行。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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