袁偉豪爆因為張寶兒一句說話發力追求 樂在太太面前做弱者：有乜困難啫？
袁偉豪拍拖前問張寶兒：會唔會做我背後女人？
袁偉豪17年拍攝旅遊節目《打工捱世界II》而認識了張寶兒，一trip定情，袁偉豪話：「每一日我都會飲咖啡，有一日佢走嚟同我講『你都幾似鬼佬㗎喎﹗』，咁我飄飄然，心諗你都幾欣賞我喎﹗之後就同佢人傾人生、音樂，互相試探，傾過會唔會想快啲結婚，跟住我問佢：『咁你會唔會做我背後女人？』，其實嗰時坐緊車轉景，我吔喺車度前後座位，互傳訊息，問完嗰句佢就冇答我喎﹗大家對住個非洲大草原，靜咗﹗」
袁偉豪指「嫁畀張寶兒唔使做」心結終解開
袁偉豪話返香港之後互相瞭解，跟住便拍拖，其後公開戀情都被人寫一餐，袁偉豪話：「會話以前又唔認，依家改口？對以前嗰個又唔係咁，依家喺度放閃，大佬，唔關我事㗎喎﹗」袁偉豪話不斷承受外界聲音，公開婚訊換來不是祝福，而是一大堆負評，袁偉豪話：「嗰時好多難聽說話，我覺得呢一行唔需要我咁，啲人會話你同咗一個家境唔錯嘅女仔一齊，你唔使做啦，話我嫁咗畀張寶兒唔使做，呢個鬱結用咗好多時間去解開﹗」
袁偉豪享受做小男人：好開心好舒服喎﹗
袁偉豪對張寶兒由做女友到太太都有讚冇彈，更指婚後感覺好正：「我搵到一個人可以喺心靈上有依靠，我可以喺佢面前做一個弱者，其實做一個弱者聽老婆話，有乜咁難啫？幾好呀，唔會有乜困難，好開心，好舒服喎﹗」坦白話唯獨對住太太無需要面子及任何枷鎖，袁偉豪不停大讚張寶兒「識好多嘢」好有學識，自己不及太太：「不論係計錢定思考都好，某程度女人都比男人更透徹，落決定嘅果斷性都係﹗」
重溫袁偉豪肉麻拍片誠實招認張寶兒係佢第一桶金
袁偉豪和張寶兒去年為慶祝結婚一周年，特別安排到灣仔一間酒店Staycation度春宵，張寶兒更拍片放上自己的YouTube頻道，被指是億萬駙馬的袁偉豪，食咗誠實豆沙包，坦言張寶兒是她的最大投資，仲話人生第一桶金就是娶了張寶兒做老婆。
袁偉豪認真檢討婚後生活
袁偉豪、張寶兒一邊在房間內歎High Tea，一邊檢討過去一年的婚姻生活，袁偉豪直言與張寶兒婚後的相處，舒服過拍拖的日子，原因竟然是請了工人姐姐幫手做家務，張寶兒承認與袁偉豪爭執得最多是在家務方面：「我生出嚟就唔係做家務嘅材料，你唔應該咁用我！」含住金鎖匙出世的張寶兒果然是千金小姐，唔做得家務。
袁偉豪：我人生第一桶金就係娶咗張寶兒
片中袁偉豪與張寶兒不斷互數優點，表現出二人是天作之合，張寶兒感激袁偉豪樂意為她拍照、拍片，更加好欣賞丈夫為人坦白、不愛計較，對身邊的人非常大方，袁偉豪又指老婆讓他滿足兒時買車買玩具的興趣，又體諒他與女拍檔拍親熱戲。當張寶兒有少少埋怨他不懂得投資把錢愈滾愈大，早幾年把多年來的積蓄花盡，袁偉豪直言：「我投資咗啦！投資喺你身上囉！我賺到人生第一桶金就係娶咗張寶兒做我老婆。」仲話花盡積蓄娶張寶兒後，都不會覺得自己好窮。
惹來網民熱議
袁偉豪婚前與張寶兒以聯名形式斥資超過七千萬購入清水灣豪宅王傲瀧一個複式花園單位共築愛巢，當時有傳四千萬首期由女友張寶兒父親張煌煌支付，當作愛女嫁妝，被封「億萬駙馬」的袁偉豪看來已豁出去，不再介意外間的閒話，網民都笑指袁偉豪好老實，為氹有米老婆終於講出了心底話。
袁偉豪入豪門做三億駙馬
2020年於疫市下藝人收入大受影響，袁偉豪與張寶兒卻在這個非常時期以7千萬入市，對於從未買過樓的袁偉豪來說，是次行動非常大膽，如果沒有張寶兒娘家作為後盾，單靠男方的資金，應該唔敢行出這一步，袁偉豪回應是否買定豪宅做新愛巢時說：「人生有好多唔同嘅路要行，有時候係要勇敢去面對未來，多謝。」
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