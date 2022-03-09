袁偉豪爆因為張寶兒一句說話發力追求 樂在太太面前做弱者：有乜困難啫？

袁偉豪接受Bob林盛斌《人夫放假約出去滾》訪問，大談同太太張寶兒的相識經過，透露因為張寶兒一句說話，令他「飄飄然」然後展開追求﹗袁偉豪提到被指女尊男卑，造成心中鬱結，婚後心態才改變，現在享受在太太面前做弱者，「聽老婆話有乜困難啫？」果然開竅﹗