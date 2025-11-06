袁偉豪張寶兒報喜細仔「袁氹氹」出世 幸福靚相公開 網民：等睇兩兄弟互動
袁偉豪今晚在社交平台報喜，與細10年妻子張寶兒成功誕下第二胎，母子平安。兩人興奮分享新生兒首張照片，BB閉眼熟睡的模樣令人心融，而細仔的五官特徵更成為網民熱議焦點。這個好消息瞬間引爆娛樂圈，眾星紛紛留言祝賀這個幸福家庭。
袁偉豪張寶兒晒細仔首照 嘴仔細細下巴尖尖
袁偉豪與張寶兒今晚同步在Instagram發布喜訊，上載新生兒的第一張合照。照片中可見BB安詳地閉上雙眼，五官輪廓清晰可見。夫妻二人在帖文中透露細仔的小名為「袁氹氹」，並興奮地與網民分享初為人父母的喜悅心情。兩人更在帖文中加上「#袁氏家族 #母子平安 #多謝祝福」等標籤，表達對各方祝福的感謝之意。
張寶兒親述細仔與哥哥袁咕碌大不同
張寶兒在帖文中詳細描述細仔「袁氹氹」的外貌特徵，表示「第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation」。她更感性地寫道「袁氹氹，期待你好久了！」，流露出母愛的溫柔。夫妻二人亦感謝兒子選擇他們作為父母，並表示整個孕期都充滿喜悅，沒有感到特別緊張，反而對新生命的到來感到無比興奮。
袁偉豪2020年迎娶張寶兒 兩年前誕下大仔袁咕碌
袁偉豪與細10年的張寶兒於2020年結婚，當時這段姊弟戀曾引起不少關注。兩年前，夫妻二人迎來第一個孩子「袁咕碌」袁晞祐（Hayven），正式升級為三人家庭。如今再添新丁，袁氏家族正式擴展至四人，而兩個兒子的年齡相差約兩年，相信將來會成為最佳玩伴。袁偉豪一直以來都是好男人形象，對家庭非常重視，如今兒女雙全更是人生一大樂事。
娛樂圈好友齊祝賀 胡定欣郭柏妍姚子羚送祝福
消息一出，立即引來眾多圈中好友留言祝賀。胡定欣率先留言「恭喜恭喜❤️歡迎新村民袁氹氹」，以溫馨的語調歡迎新生命。郭柏妍亦興奮地留言「Congratulations!!!! 張寶寶」，表達對好友的祝福之情。姚子羚則簡潔地寫下「袁氹氹健康快樂」，祝願小朋友能夠健康成長。網民亦紛紛在帖文下留言恭喜，不少人表示期待看到兩兄弟將來的互動，更有人笑言要等袁偉豪分享更多育兒趣事。
圖片來源：IG@benontheroad資料或影片來源：原文刊於新假期