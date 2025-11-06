袁偉豪張寶兒報喜細仔「袁氹氹」出世 幸福靚相公開 網民：等睇兩兄弟互動

袁偉豪今晚在社交平台報喜，與細10年妻子張寶兒成功誕下第二胎，母子平安。兩人興奮分享新生兒首張照片，BB閉眼熟睡的模樣令人心融，而細仔的五官特徵更成為網民熱議焦點。這個好消息瞬間引爆娛樂圈，眾星紛紛留言祝賀這個幸福家庭。