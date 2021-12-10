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袁偉豪肉麻拍片賀結婚一周年 誠實招認張寶兒係佢第一桶金

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撰文：東方新地

袁偉豪和張寶兒為慶祝結婚一周年，特別安排到灣仔一間酒店Staycation度春宵，張寶兒更拍片放上自己的YouTube頻道，兩公婆歎住High Tea深情對話，檢討一年來的婚姻生活，當中不乏肉麻對白。被指是億萬駙馬的袁偉豪，食咗誠實豆沙包，坦言張寶兒是她的最大投資，仲話人生第一桶金就是娶了張寶兒做老婆。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]張寶兒Bowie Cheung

袁偉豪慶祝執到寶一周年。（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
袁偉豪慶祝執到寶一周年。（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）
在電梯內袁偉豪已經扮sweet錫老婆額頭。（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
在電梯內袁偉豪已經扮sweet錫老婆額頭。（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）

袁偉豪被埋怨難度期

袁偉豪今次帶老婆張寶兒去酒店Staycation，仲拍片放上社交網晒恩愛，片頭一開始張寶兒就埋怨老公難度期，晚晚拍劇拍通宵，終於可以有假放享受二人世界。從踏入酒店一刻開始，張寶兒已經非常興奮，入房後由袁偉豪負責揸機，張寶兒做導遊介紹房間設備，袁偉豪影住張雙人床說：「呢個就係今晚主菜，大家明啦！」張寶兒即搶白稱自己才是主菜，對話相當肉麻。

入到酒店房，袁偉豪影佳張雙人床話是主菜！（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
入到酒店房，袁偉豪影佳張雙人床話是主菜！（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）
兩公婆不停打情罵俏。（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
兩公婆不停打情罵俏。（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）

認真檢討婚後生活

之後，二人一邊在房間內歎High Tea，一邊進行深情對話，檢討過去一年的婚姻生活，袁偉豪直言與張寶兒婚後的相處，舒服過拍拖的日子，原因竟然是請了工人姐姐幫手做家務，張寶兒承認與袁偉豪爭執得最多是在家務方面，仲話：「我生出嚟就唔係做家務嘅材料，你唔應該咁用我！」含住金鎖匙出世的張寶兒果然是千金小姐，唔做得家務。

袁偉豪與張寶兒開餐前先錫錫。（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
袁偉豪與張寶兒開餐前先錫錫。（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）
因為婚後請了工人姐姐做家務，所以袁偉豪話婚後的生活比拍拖生活更舒服。（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
因為婚後請了工人姐姐做家務，所以袁偉豪話婚後的生活比拍拖生活更舒服。（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）
千金小姐講真話。（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
千金小姐講真話。（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）

袁偉豪冧爆張寶兒

片中袁偉豪與張寶兒不斷互數優點，表現出二人是天作之合，張寶兒感激袁偉豪樂意為她拍照、拍片，更加好欣賞丈夫為人坦白、不愛計較，對身邊的人非常大方，袁偉豪又指老婆讓他滿足兒時買車買玩具的興趣，又體諒他與女拍檔拍親熱戲。當張寶兒有少少埋怨他不憧得投資把錢愈滾愈大，早幾年把多年來的積蓄花盡，袁偉豪直言：「我投資咗啦！投資喺你身上囉！我賺到人生第一桶金就係娶咗張寶兒做我老婆。」仲話花盡積蓄娶張寶兒後，都不會覺得自己好窮。

袁偉豪係咪食緊誠實豆沙包？（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
袁偉豪係咪食緊誠實豆沙包？（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）
張寶兒拍拍心口話自己會升值，是潛力股！（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
張寶兒拍拍心口話自己會升值，是潛力股！（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）
袁偉豪聲言婚前花了很多錢與張寶兒外遊，又話結婚幾乎花光自己的積蓄。（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
袁偉豪聲言婚前花了很多錢與張寶兒外遊，又話結婚幾乎花光自己的積蓄。（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）

惹來網民熱議

袁偉豪婚前與張寶兒以聯名形式斥資超過七千萬購入清水灣豪宅王傲瀧一個複式花園單位共築愛巢，當時有傳四千萬首期由女友張寶兒父親張煌煌支付，當作愛女嫁妝，被封「億萬駙馬」的袁偉豪看來已豁出去，不再介意外間的閒話。今次袁偉豪公開講「人生第一桶金就是娶了張寶兒做老婆」，即惹來網民熱議，大家都笑指袁偉豪好老實，為氹有米老婆終於講出了心底話。

袁偉豪終於承認張寶兒是他人生最大的投資。（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
袁偉豪終於承認張寶兒是他人生最大的投資。（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）
袁偉豪出招狂冧老婆。（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
袁偉豪出招狂冧老婆。（圖片來源：[email protected]張寶兒Bowie Cheung）

袁偉豪肉麻拍片賀結婚一周年 誠實招認張寶兒係佢第一桶金

袁偉豪肉麻拍片賀結婚一周年 誠實招認張寶兒係佢第一桶金

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去片：袁偉豪張寶兒酒店Staycation賀結婚一周年

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