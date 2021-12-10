袁偉豪肉麻拍片賀結婚一周年 誠實招認張寶兒係佢第一桶金

袁偉豪和張寶兒為慶祝結婚一周年，特別安排到灣仔一間酒店Staycation度春宵，張寶兒更拍片放上自己的YouTube頻道，兩公婆歎住High Tea深情對話，檢討一年來的婚姻生活，當中不乏肉麻對白。被指是億萬駙馬的袁偉豪，食咗誠實豆沙包，坦言張寶兒是她的最大投資，仲話人生第一桶金就是娶了張寶兒做老婆。