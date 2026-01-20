袁偉豪細仔全身瘀青嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯真相曝光

44歲袁偉豪與34歲張寶兒結婚5年成功兩年抱兩，大仔「袁咕碌」袁晞祐已經兩歲，細仔「袁氹氹」亦已出世兩個月。近日夫婦在囝囝的社交平台分享新片，曝光細仔「肥腯腯」的身形做平板支撐，豈料BB身上一撻撻又青又黑的色素嚇窒網民，從肩膊、腋下腰側到整個臀部都見到瘀黑色，引起大批網民關注詢問情況。