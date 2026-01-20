袁偉豪細仔全身瘀青嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯真相曝光
44歲袁偉豪與34歲張寶兒結婚5年成功兩年抱兩，大仔「袁咕碌」袁晞祐已經兩歲，細仔「袁氹氹」亦已出世兩個月。近日夫婦在囝囝的社交平台分享新片，曝光細仔「肥腯腯」的身形做平板支撐，豈料BB身上一撻撻又青又黑的色素嚇窒網民，從肩膊、腋下腰側到整個臀部都見到瘀黑色，引起大批網民關注詢問情況。
袁氹氹兩個月大展驚人臂力
袁咕碌與袁氹氹共同使用的IG分享影片，並留言：「人仔細細，上身咁有力嘅，半平板支撐成十分鐘，媽咪都覺得攰 #袁氹氹 #兩個月」。影片中見到袁偉豪與張寶兒的細仔雖然只有兩個月大，但已能做出平板支撐動作，展現驚人臂力和頸部力量。不過最引人注目的是BB身上明顯的深色斑塊，從肩膊、腋下腰側、腳踝位置，甚至整個臀部都佈滿瘀黑色素，令不少網民擔心BB的健康狀況。
網民關心詢問身上瘀黑原因
有網民在留言區關心BB仔的情況，直接留言問張寶兒細仔身上的一撻撻：「咁多青色係咩」，顯示出對BB健康的擔憂。幸好有熟悉育兒知識的網民代為回覆：「初生BB嘅胎痣，通常遲啲會自然消失或退淡色啲」，為其他擔心的網民解釋情況。更有網民指出這些深色斑塊相信是初生嬰兒常見的「蒙古斑」，會隨住年紀增長而變淡，或到3、4歲時完全消失，屬於正常的先天現象。
袁偉豪細仔獲網民大讚可愛
雖然袁偉豪細仔袁氹氹身上有明顯的「胎痣」，但絲毫無損網民對BB的喜愛程度。大批網民留言大讚BB的可愛程度：「可愛可愛到極點」、「好得意嘅袁氹氹，都幾似哥哥初生嘅時候」、「可愛到，好好肉地呀」。網民紛紛被BB的肉嘟嘟身形和認真做運動的模樣萌化，完全忽略了身上的深色斑塊，反而專注於BB的健康發展和可愛外表。
夫婦訓練有方獲網民激讚
除了讚賞BB的可愛外，網民更大讚袁偉豪夫婦將細仔訓練得非常好。有網民留言稱讚：「條頸好有力，訓練得好」、「有腰力將來有前途」，認為兩個月大的BB已能做出平板支撐動作，顯示父母在育兒方面下了不少功夫。網民對袁偉豪和張寶兒的育兒方式表示認同，認為他們能夠在BB這麼小的時候就開始進行適當的體能訓練，對BB的發展非常有益。
圖片來源：IG@yogooloo資料或影片來源：原文刊於新假期