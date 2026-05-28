袁偉豪6,500萬豪宅淪「屎水屋」 張寶兒崩潰控訴一個情況嬲到震
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藝人袁偉豪與張寶兒位於西貢清水灣的複式豪宅，近日驚爆遭樓上單位「污水入侵」，張寶兒連發多則限時動態崩潰控訴，指污水不但滲入天花及牆身，更波及電線槽導致電視機跳Fuse，兩名年幼兒子的健康安全岌岌可危，令她直呼要即刻搬走。
污水滲入電線槽電視跳Fuse隨時短路起火
據悉，袁偉豪與張寶兒於2019年斥資逾6,500萬元購入該清水灣複式單位，實用面積逾2,200呎並附設私人花園，一直是一家四口的安樂窩。然而滲水問題已持續一段時間，近日情況急速惡化，天花板及牆身出現明顯水漬與滴水，更嚴重的是污水滲入電線槽，導致電視機保險絲跳掣，意味家居隨時面臨短路甚至火災風險，居住環境衛生與安全同時亮起紅燈。
張寶兒連環發限時動態公開喊話樓上業主
張寶兒多次於社交媒體發布限時動態，公開控訴事件對家人造成的困擾。她寫道：「我們家全是寶寶，真的不能接受天天漏屎水！」又連環留下「真的要搬！」、「好想即刻搬走」等字句，焦慮與憤怒溢於言表。她更公開喊話：「是不是樓上的廁所渠裂了？」暗示與樓上業主溝通未獲正面回應或妥善跟進，維修進度一直膠着。
袁偉豪夫婦6,500萬豪宅曾大方公開內部裝潢
張寶兒過往曾上載家居影片，大方分享愛巢內部裝潢，單位以木系簡約風設計，客廳設有落地玻璃窗外接翠綠花園，更特別布置寬敞遊戲區及兒童圖書角，盡顯對兩名兒子的用心。如今這個精心打造的安樂窩卻淪為「污水屋」，有業內人士指出該豪宅住戶非富則貴，一旦出現滲漏糾紛雙方各持己見，往往更難達成共識。根據現行法律，若證實源頭為樓上單位渠管問題，樓上業主須負責維修及賠償，但受害方或需透過民政事務署、公證行調查甚至法律途徑追討。
網民慨嘆半億豪宅都無安樂建議循正途追究
事件曝光後隨即引發網民熱議，有人同情兩名幼子的居住環境，留言「有錢都買唔到安樂」、「半億樓都咁差，真係離晒譜」，亦有網民建議夫婦二人盡快循正途渠道解決，包括聘請公證行確認滲水源頭及入稟追討賠償。
資料或影片來源：原文刊於新假期