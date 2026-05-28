袁偉豪6,500萬豪宅淪「屎水屋」 張寶兒崩潰控訴一個情況嬲到震

藝人袁偉豪與張寶兒位於西貢清水灣的複式豪宅，近日驚爆遭樓上單位「污水入侵」，張寶兒連發多則限時動態崩潰控訴，指污水不但滲入天花及牆身，更波及電線槽導致電視機跳Fuse，兩名年幼兒子的健康安全岌岌可危，令她直呼要即刻搬走。