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袁偉豪富貴開工作室做老闆搞音樂 風騷回應雪藏傳聞

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億萬駙馬袁偉豪近日伙拍富貴老婆張寶兒拍攝TVB旅遊節目《同屋企人去旅行》。在昨日出席記者會時首度開腔回應沒有被選入最新「9大焦點藝人」一事，並自爆早前開工作室做老闆，專注做音樂同寫劇本，非常風騷。

袁偉豪伙拍有錢老婆拍新節目

袁偉豪與富貴老婆張寶兒在2017年拍攝《打工捱世界II》節目定情，6年後再以夫妻檔拍攝新旅遊節目《同屋企人去旅行》，袁偉豪表示好開心可以邊拍節目，邊帶住老婆周圍去，花式曬恩愛。袁偉豪又話今次拍攝節目到汕頭、汕尾、潮州等地，不少內地粉絲都認得出自己，仲叫自己做《使徒行者3》角色名「天堂哥」，感到非常開心。

袁偉豪 億萬駙馬袁偉豪與富貴老婆張寶兒以夫妻檔拍攝新旅遊節目《同屋企人去旅行》
億萬駙馬袁偉豪與富貴老婆張寶兒以夫妻檔拍攝新旅遊節目《同屋企人去旅行》（圖片來源：[email protected]_bowiecheung）
袁偉豪 袁偉豪話好開心可以同老婆邊工作邊拍拖。
袁偉豪話好開心可以同老婆邊工作邊拍拖。（圖片來源：[email protected]_bowiecheung）

富貴開工作室做老闆搞音樂

袁偉豪早前未有被選為邵氏兄弟「9大焦點藝人」，袁偉豪就話雖然自己依然係TVB藝人，演戲方面都會等公司安排，但其實自己早已經成立工作室，專注做音樂同拍MV，拍MV方面自己亦會嘗試寫劇本。

袁偉豪 袁偉豪早已經成立工作室，專注做音樂同拍MV
袁偉豪早已經成立工作室，專注做音樂同拍MV（圖片來源：[email protected]

親自回應雪藏傳聞

去年拍完《法證先鋒V》之後一直未有新劇在手的袁偉豪，昨日亦親自開腔回應被雪藏的傳聞。袁偉豪表示即將會在六月開始拍攝新劇，今年下半年都已經有兩套劇在手，其他空餘時間都會專注做音樂，希望大眾耐心期待自己的作品。

袁偉豪 去年拍完《法證先鋒V》就冇新劇嘅袁偉豪，昨日接受訪問時表示話下半年有兩套劇係手，非常風騷。
去年拍完《法證先鋒V》就冇新劇嘅袁偉豪，昨日接受訪問時表示話下半年有兩套劇係手，非常風騷。（圖片來源：TVB《法證先鋒V》截圖）

邵氏兄弟公佈最新「9大焦點藝人」 袁偉豪、王浩信冇份

早前邵氏兄弟公佈最新年不，其中除了提及營業額因為受疫情影響，而賺少900萬之外，亦公佈了最新一年即將力捧的「9大焦點藝人」，其中包括5位一線藝人：胡定欣、黃宗澤、陳瀅、陳山聰、林夏薇，同時亦包括梁競徽、吳業坤、蔡潔以及胡鴻鈞等4位藝人。當中億萬駙馬袁偉豪和視帝王浩信都比以上9位排名要低。

袁偉豪 邵氏兄弟早前公佈的「9大焦點藝人」冇億萬駙馬份之外，連王浩信都落選！
邵氏兄弟早前公佈的「9大焦點藝人」冇億萬駙馬份之外，連王浩信都落選！（圖片來源：[email protected]
袁偉豪 但反而近年專注於內地搵錢嘅梁競徽就被選為「焦點藝人」之一。
但反而近年專注於內地搵錢嘅梁競徽就被選為「焦點藝人」之一。（圖片來源：小紅書@梁競徽）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_bowiecheung、[email protected]、TVB《法證先鋒V》截圖、[email protected]、小紅書@梁競徽

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