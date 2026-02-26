袁偉豪透露TVB零存貨 急接Job賺奶粉錢4字回應洩心聲 富二代老婆爆驚人內幕
視帝出鏡率暴跌 TVB零存貨狀態
袁偉豪作為大馬和新加坡的雙料視帝，本應是TVB的重點力捧對象，但近年因為電視台人事變動影響，他的出鏡率竟然出現暴跌情況。更令人震驚的是，袁偉豪透露自己在TVB劇集方面目前是「零存貨」狀態，完全沒有新劇在手，這對於一個曾經炙手可熱的視帝來說，無疑是一個巨大的打擊。面對事業低潮，袁偉豪只能獲得TVB放行，外出接拍跨國犯罪電影《BLACK OPS》來維持生計。
久休復工興奮不已 四字回應洩心聲
日前袁偉豪在社交媒體上載了一段飛往大馬開工的Vlog，展現了他對重新工作的渴望和興奮。在影片中，袁偉豪為了保持拍戲狀態，親自到超市購買生活用品，更表示「原食材是最好味道」，顯示他對工作的認真態度。當有網民留言問及「休息好久再上班會不會不習慣啊」時，袁偉豪僅用四個字「立刻入定」回應，這簡短但充滿力量的回覆，完全展現了他對重新工作的渴望和專業精神。
富二代老婆爆驚人內幕 袁偉豪承擔全部開支
最令人意外的是張寶兒在訪問中的坦白分享，她透露了兩人交往和結婚後的真實經濟狀況。張寶兒表示：「從來都是外界或社會嘅標籤，變了label他怎樣融入我的家庭。其實我們經濟獨立，Ben是個很傳統很有責任感的男人，拍拖去旅行時，經常主動afford所有支出、要完全take care我，反而有時我要求要AA制。」這番話揭露了一個驚人事實：儘管張寶兒有富爸爸背景，但袁偉豪堅持承擔起所有家庭開支，展現了他作為丈夫和父親的責任感。
一家四口溫馨日常 奶粉錢壓力不輕
袁偉豪與張寶兒育有兩子，去年11月剛宣布細仔「袁氹氹」出生，加上大仔袁咕碌，一家四口的生活開支確實不輕。面對兩個年幼兒子的養育費用，袁偉豪坦言這次接拍電影的奶粉錢「夠食」，但語氣中透露出的無奈和壓力可想而知。除了袁偉豪努力搵錢外，張寶兒亦積極拍片和帶貨，夫妻二人齊心協力為家庭打拼。
轉戰不同領域求突破 計劃大灣區開演唱會
面對TVB劇集工作的空白期，袁偉豪並沒有坐以待斃，反而積極尋求突破。他表示今年打算嘗試唱歌等不同領域，更計劃在大灣區開音樂會，希望能夠開拓新的收入來源。這種勇於嘗試和不放棄的精神，正正體現了袁偉豪作為一個負責任丈夫和父親的決心。網民對此紛紛留言鼓勵：「為咗一大兩細，加油」，可見大家都十分支持這位努力不懈的視帝。