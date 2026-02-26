袁偉豪透露TVB零存貨 急接Job賺奶粉錢4字回應洩心聲 富二代老婆爆驚人內幕

曾經風光無限的大馬和新加坡視帝袁偉豪，近年在TVB的出鏡率急劇下跌，令人不禁懷疑這位實力派演員是否已經失寵？面對家中兩個兒子嗷嗷待哺，袁偉豪被迫四出接Job賺奶粉錢，更坦言「而家乜都得！」然而最令人意外的是，身為富二代的老婆張寶兒竟然爆出一個驚人秘密，揭露了兩人婚後的真實經濟狀況…