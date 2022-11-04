羅家英客串袁偉豪MV企到離行離迾 同Edan合作時反差極大！
袁偉豪邀請家英哥客串新歌MV
一向對自己歌唱事業有野心的袁偉豪，近日更一手包辦曲詞編監唱，推出新歌《馬路英雄》。今次除了碌人情卡請到林子善到MV拍攝現場執頭執尾，甚至邀請到羅家英客串MV。羅家英今次在袁偉豪MV飾演幕後大BOSS，袁偉豪表示在拍攝前已經認定羅家英為該角色的不二人選，所以特地為他訂造一套靚西裝，誠邀羅家英客串MV。
羅家英自爆全因汪明荃先答應合作
羅家英在接受訪問時坦言，自己在當日收到袁偉豪的邀請時並非一口答應，全因為汪明荃的一句話才答應合作。羅家英因為同袁偉豪唔熟，所以在收到邀請時問阿姐意見，汪明荃一聽到是袁偉豪的時候，便叫羅家英幫幫手：「後生仔正面嘅，公司亦都好捧嘅，你幫得就幫啦。」
新歌反應麻麻 網民：唔知自己唱歌難聽？
袁偉豪今次一手包辦曲詞編監唱，粉絲們都表示期待滿滿，但網民的反應卻麻麻。不少網民都留言狠批：「係咪唱歌難聽既人唔知自己唱歌難聽？」、「可否不要讓我們耳朵受難」、「佢唱歌超難聽」等。
羅家英同Edan呂爵安合作就滿臉笑容
與袁偉豪相反，同樣請羅家英一起合作拍攝MV的呂爵安（Edan）就同羅家英Friend過打Band。今年年初，Edan推出第五首派台歌《Elavator》時，邀請羅家英在MV擔任的士司機，羅家英在拍攝現場歌笑容滿面。Edan表示兩人因《臺灣文西Only You》而結緣，雖然自己當年經常「冇大冇細」，但家英哥都毫不介意，兩人相處得像朋友一樣。Edan更爆料表示羅家英經常send長輩圖向Edan講早晨，認真cute啊！
Edan曾孖Anson Lo、Jer赤口搵家英哥拜年
上年Edan好乖地有去搵羅家英拜年，仲獲「IG紅人」阿姐錫「汪阿Tag」。而今年亦都唔例外，Edan仲帶埋同隊老友阿Jer以及Anson Lo一齊喺大年初三赤口一齊去搵羅家英拜年，難怪佢咁錫Edan！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
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有咩演唱會即將舉行？
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