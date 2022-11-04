羅家英客串袁偉豪MV企到離行離迾 同Edan合作時反差極大！

曾與TVB跳唱組合Super Tiger合作的袁偉豪，近日推出新歌《馬路英雄》，在新歌MV更邀請到羅家英客串。羅家英在接受訪問時表示兩人並不熟，大爆全因汪明荃先決定與袁偉豪合作。相反同樣邀請羅家英合作拍攝MV的Edan，羅家英在拍攝現場就笑容滿臉，兩人非常親密！