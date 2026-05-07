袁偉豪首做老闆拍馬來西亞電影 做錯1事被狂轟「唔識行規」同行揭兩地文化真相！
袁偉豪身兼老闆首拍馬來西亞電影 全程馬來語演出
袁偉豪今年年初衝出香港，首次飛抵馬來西亞參與當地動作電影《Black Ops》嘅拍攝，今次佢唔止做幕前演員，更進軍幕後負責電影融資，正式做埋老闆，事業版圖大幅擴張。袁偉豪喺社交平台透露，佢用咗五個月時間完成戲份，更成功挑戰全程以馬來語演出，對於一個香港演員嚟講，呢個突破絕對唔簡單。從佢分享嘅照片可見，造型相當硬朗，場景極具張力，似乎暗示電影有唔少動作場面。
袁偉豪分享劇照即刪帖 承認「涉及劇透」重新上傳
事件嘅起因係袁偉豪前日（5日）喺IG分享咗一輯照片同短片，當中包含疑似電影嘅拍攝畫面及劇照，其中更有一條佢睇playback嘅片段，影像清晰，隨即引起關注。其後袁偉豪刪除帖文並重新上傳，佢喺IG留言解釋：「原來涉及劇透，所以重新上傳😆去年談洽這部電影經已非常期待，用了五個月時間完成戲份，成功挑戰了全程用馬來語演出😁 感謝」。佢又感謝合作電影商嘅信任同協助，表示拍攝時得到完善配套，對電影充滿期待。
網民狠批袁偉豪「唔識行規」 質疑專業態度
不過，袁偉豪嘅舉動觸動咗部分網民嘅神經。有網民喺Threads上公開狠批：「電影圈呢行不成文規定，套戲未上任個場景/戲服/角色都唔可以出街，袁生呢一句除咗顯得佢7，冇乜嘢可以解釋到，對自己行業專業少少可以嘛？」帖文一出即引發討論，唔少人都認為袁偉豪作為電影投資者兼演員，理應更加了解業界規矩，質疑佢係咪太心急想宣傳而忽略咗基本禮儀。
羅浩銘力撐袁偉豪 揭馬來西亞影圈「鼓勵分享」文化
面對網上嘅質疑聲浪，同片資深電影武打演員羅浩銘率先挺身而出，喺Threads上留言力撐袁偉豪冇做錯。羅浩銘解釋：「你好！這是馬來西亞動作電影《Black Ops》，我是裡面的動作設計和演員。馬來西亞電影製作和香港電影製作有些文化不一樣，馬來西亞電影鼓勵演員和幕後早些分享一些大家有共識沒有劇透的照片，你可以去google一下，Black Ops Skop production會發現很多其他劇照和演員造型各式各樣，這點和香港是完全不同。」
馬來西亞男星同步出劇照 疑隔空「應援」袁偉豪
除咗羅浩銘嘅文字力撐之外，同片馬來西亞男星鄭金發（Andy Teh）今日（7日）亦不避嫌，同步喺自己嘅IG上載相關電影劇照以及拍攝準備嘅照片，此舉被外界解讀為隔空「應援」袁偉豪，用行動證明喺馬來西亞影視圈，演員提早分享拍攝花絮同劇照係完全正常嘅做法，並非如香港網民所講嘅「破壞行規」。呢個舉動亦進一步印證咗羅浩銘所講嘅兩地文化差異。
港星轉戰東南亞市場 文化碰撞成必修課
今次事件其實反映咗一個有趣嘅現象——隨住越來越多港星「衝出香港」轉戰東南亞市場，兩地影視圈嘅文化差異難免會產生碰撞。香港電影圈一向對劇照、造型等保密工作極為嚴謹，未經官方批准絕對唔會提早曝光；但馬來西亞影視圈嘅做法明顯較為開放，鼓勵演員同幕後人員主動分享拍攝花絮，作為電影前期宣傳嘅一部分。袁偉豪今次嘅「劇透風波」，某程度上係佢入鄉隨俗跟隨當地做法，卻被唔了解星馬文化嘅香港網民誤解。