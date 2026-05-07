袁偉豪首做老闆拍馬來西亞電影 做錯1事被狂轟「唔識行規」同行揭兩地文化真相！

港星「衝出香港」進軍東南亞影壇本來係好事，但袁偉豪首次赴馬來西亞拍電影兼做老闆，竟然因為喺社交平台分享劇照而惹來公關災難！有網民狠批佢「唔識行規」，質疑佢對電影圈嘅專業態度，帖文一出即引發熱議。不過，同片資深武打演員羅浩銘隨即挺身而出力撐，揭開港馬兩地影視圈截然不同嘅宣傳文化，真相原來同大家想像中完全唔同。