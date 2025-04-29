43歲袁偉豪多謝觀眾「唔睇謝霆鋒嚟睇我」 17歲做兄弟出生入死超有淵源

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》於上周四（24日），在啟德主場館正式開鑼，今次更係謝霆鋒久違25年再於香港舉辦演唱會，吸引唔少藝人及觀眾到場支持。不過43歲袁偉豪就與謝霆鋒第2場演唱會撞期，袁偉豪更於台上爆笑感謝觀眾「今日唔去睇謝霆鋒都嚟睇我」，令2人當年嘅淵源再度被提起……