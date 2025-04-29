43歲袁偉豪多謝觀眾「唔睇謝霆鋒嚟睇我」 17歲做兄弟出生入死超有淵源
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謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》於上周四（24日），在啟德主場館正式開鑼，今次更係謝霆鋒久違25年再於香港舉辦演唱會，吸引唔少藝人及觀眾到場支持。不過43歲袁偉豪就與謝霆鋒第2場演唱會撞期，袁偉豪更於台上爆笑感謝觀眾「今日唔去睇謝霆鋒都嚟睇我」，令2人當年嘅淵源再度被提起……
袁偉豪爆笑多謝fans「唔睇謝霆鋒嚟睇我」
袁偉豪上周五（25日）於廣州舉行演唱會，當晚袁偉豪除咗獻唱多首經典歌曲外，仲化身band仔大騷彈結他實力，認真多才多藝。不過袁偉豪在彈奏《Hotel California》嘅Solo部分，就投入到面容扭曲，被唔少網民恥笑好似便秘咁……
而講到當晚最能引起話題嘅，就一定莫過於袁偉豪在台上爆笑向觀眾表示：「多謝你哋今日唔去睇謝霆鋒都嚟睇我」，瞬間引起台下觀眾哄堂大笑！
袁偉豪謝霆鋒原來曾係出生入死兄弟
袁偉豪在台上提及謝霆鋒後，2人多年前嘅淵源亦再度被提起。袁偉豪與謝霆鋒於2000年合作電影《新古惑仔之少年激鬥篇》，當時年僅17歲嘅2人分別飾演少年陳浩南（謝霆鋒飾）與「巢皮」（袁偉豪飾），2人在戲中係出生入死嘅洪興好兄弟，更有唔少同框畫面！
謝霆鋒在今次演唱會上亦有獻唱歌曲《前前後後左左右右》，而在演唱時大屏幕更特別播放了電影中2人夾Band演唱同一首歌的片段，經典畫面引起唔少網民直言係「回憶殺」！
撰文：東方新地圖片來源：ig@benontheroad、小紅書圖片、《新古惑仔之少年激鬥篇》劇照、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期