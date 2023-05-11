袁偉豪拍片教整Pizza 大晒6千萬豪宅開放式廚房 屋內一幅壁畫勁誇
袁偉豪粉碎雪藏傳聞
袁偉豪清閒了一年幾，與老婆張寶兒拍落的旅遊節目《同屋企人去旅行》終於見街，日前二人出席記者會時袁偉豪回應沒有被無綫選入最新「九大焦點藝人」，仲自爆下半年將會開拍兩部劇，推翻被雪傳聞。
袁偉豪整Pizza一腳踢
養尊處優了一段長時間，袁偉豪開發了另一興趣，在家入廚打發時間，早前分享完無師自學牛角包，再拍片分享自製Pizza的經過。袁偉豪甚有步驟解說，如何又搓麵團開始，見他把Pizza放入特製的烤爐，有板有眼，而製成品亦似模似樣。袁偉豪看來非常滿意，更留言：「好好建立自己的興趣」，他更表示有意開一間尋於自己的餅店或咖啡店，諗定後路轉型都啱嘅！
夫婦巨型頭像壁畫搶fo
袁偉豪整Pizza的同時，其位於清水灣傲瀧花園的6千萬複式豪宅內的開放式廚房內亦意外曝光，而靠近廚房一邊牆的壁畫是他與老婆張寶兒的大頭照，佔據了成幅牆好誇張，畫中的袁偉豪低頭閉眼與張寶兒頭貼頭，特顯二人超級無敵恩愛與自戀程度。
屋內裝修奢華有型格
袁偉豪3年前迎娶張寶兒，婚前二人聯名買入逾6,568萬的傲瀧花園，實用面積2,205平方呎，連568平方呎的私人花園，呎價近3萬元，同時二人還以400萬購入兩個車位，作為婚後愛巢。雖然袁偉豪極度介意被叫「億萬駙馬」，但他曾承認買樓是由岳父主導，仲話層樓佢都有份供。從袁偉豪拍的短片可看到其愛巢內部裝修奢華，走型格路線，而近年愛上入廚的袁偉豪更主理家中開放式廚房，除了購入專焗Pizza的烤爐外，還買了一部專業咖啡機，好讓冇工開的日子，袁偉豪可以大展身手。
袁偉豪伙拍有錢老婆拍新節目
袁偉豪與富貴老婆張寶兒在2017年拍攝《打工捱世界II》節目定情，6年後再以夫妻檔拍攝新旅遊節目《同屋企人去旅行》，袁偉豪表示好開心可以邊拍節目，邊帶住老婆周圍去，花式曬恩愛。袁偉豪又話今次拍攝節目到汕頭、汕尾、潮州等地，不少內地粉絲都認得出自己，仲叫自己做《使徒行者3》角色名「天堂哥」，感到非常開心。
袁偉豪富貴開工作室做老闆搞音樂
袁偉豪早前未有被選為邵氏兄弟「九大焦點藝人」，袁偉豪就話雖然自己依然係TVB藝人，演戲方面都會等公司安排，但其實自己早已經成立工作室，專注做音樂同拍MV，拍MV方面自己亦會嘗試寫劇本。
袁偉豪親自回應雪藏傳聞
去年拍完《法證先鋒V》之後一直未有新劇在手的袁偉豪，昨日亦親自開腔回應被雪藏的傳聞。袁偉豪表示即將會在六月開始拍攝新劇，今年下半年都已經有兩套劇在手，其他空餘時間都會專注做音樂，希望大眾耐心期待自己的作品。
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