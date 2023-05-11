袁偉豪拍片教整Pizza 大晒6千萬豪宅開放式廚房 屋內一幅壁畫勁誇

42歲的袁偉豪（Benjamin）自去年拍完《法證先鋒V》後一直未有劇拍，被指遭無綫雪藏，不過袁偉豪就唔認，仲自爆早前開工作室做老闆，專注做音樂同寫劇本，好充實。近月見袁偉豪頻頻入廚，得閒整Pizza又整牛角包，令6千萬愛巢內的開放式廚房曝光。