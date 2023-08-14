袁嘉敏重返內地市場勁受歡迎 竟疑被男粉絲當面做出不雅動作
袁嘉敏 風騷現身廣州見面會
從袁嘉敏在IG分享的影片中，可以見到她穿著一身紅色珠片Deep V晚裝，展現出長達5吋事業線，現身在廣州一間酒吧舉辦的「《鴨王》最佳女演員 袁嘉敏明星見面會」，場中有不少粉絲向袁嘉敏夾道歡迎，袁嘉敏亦一邊出場一邊揮手，表現得勁風騷，並在配文中寫上：「Thank you Guangzhou！」不過片中鏡頭一轉影向粉絲們，竟然被發現有一名男粉絲一邊用右手舉機拍攝袁嘉敏，一邊用左手疑似做出不雅動作，令網民紛紛表示驚訝。
疫情期間唔敢單獨上內地 損失幾十萬人仔
以豐滿身材出名的袁嘉敏曾拍三級片《鴨王》而一脫成名，不過其後淡出幕前，疫情期間她曾透露經常有內地中介邀請她到內地拍戲，但由於她以往到內地工作經常遇上險情，令她不敢再獨自一人前往內地，不停推job令她損失多達幾十萬元人民幣，她無奈表示：「我想搵個樣惡啲嘅男助手陪我返內地，但去到要陪我一齊隔離14日，而且每次只係做幾日，唔知點計人工畀佢。」
早前心口劇痛要入養和照X光
現年38歲的袁嘉敏（Candy）近年少有拍戲，去年自爆同鍾培生父子有複雜的關係後，她更遠走法國散心，只係不時更新社交網，以及在YouTube拍片，讓大家知道她的近況，日前她卻透露在睡覺時胸部位置感到劇痛，要入醫院做檢查，令網民都勁擔心其胸部出現病變，34D傲人上圍會縮水。對此袁嘉敏就回覆傳媒「沒甚麼」，並指只是肺部不適，以及有一些新冠肺炎的後遺症，現在她更已重返內地登台，看來病情已順利康復。
袁嘉敏拍片曬身材吸620萬點擊
近年淡出幕前的袁嘉敏曾於2020年公開表示沒有工作，該段時間都專注經營她的YouTube頻道，自己一手包辦拍片和剪片，當中有不少她之前出埠工作及旅行時著泳衣和睡衣等的性感鏡頭，她直言最多人睇的一條影片，是她出埠旅遊的影片，其中3年前拍的一條獨遊蘇梅的影片，至今點擊率已超過620萬，更因此吸引到意大利品牌邀請她設計首飾，不過她表示因為疫情關係令工廠停工，以致計劃要被迫延期。
曾爆鍾培生開價1000蚊傾心事不擔心被鍾氏父子告誹謗
生財有道的袁嘉敏不時坐遊艇出海，並月租4萬半山豪宅，生活富貴。去年她忽然在社交網炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，又怒斥兩人對她有「古怪要求」，引發全城熱議。接受傳媒訪問時，袁嘉敏再爆鍾培生會找她傾心事，更獲對方每次開價1000蚊傾一次電話，而Candy亦承認有收過錢，但之後她已拒絕再收，認為朋友間不應講錢。Candy又表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。另外，有指鍾培生向Candy提供的「經濟支持」，前前後後合共近百萬元，但她卻否認，並指「經濟支持」數目很少，不值得提。
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