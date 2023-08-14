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袁嘉敏重返內地市場勁受歡迎 竟疑被男粉絲當面做出不雅動作

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憑電影《鴨王》在內地大受歡迎的袁嘉敏，疫情前曾到內地舉辦過一場接一場的見面會和登台表演，賺人仔賺到手軟，但疫情期間，她曾表示因為搵唔到男助手陪她北上隔離檢疫，為安全計而無奈推job，損失多達幾十萬人民幣，現在疫情過去，袁嘉敏終於重返內地市場，但有粉絲可能太耐冇見袁嘉敏，竟疑似興奮到對她當面做出一個不雅舉動！

袁嘉敏 冇得返內地登台後，袁嘉敏轉做YouTuber，不時拍片派福利，大受網民喜愛，最多人睇的一段蘇梅水着片，至今已有超過620萬Views。
冇得返內地登台後，袁嘉敏轉做YouTuber，不時拍片派福利，大受網民喜愛，最多人睇的一段蘇梅水着片，至今已有超過620萬Views。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏 風騷現身廣州見面會

從袁嘉敏在IG分享的影片中，可以見到她穿著一身紅色珠片Deep V晚裝，展現出長達5吋事業線，現身在廣州一間酒吧舉辦的「《鴨王》最佳女演員 袁嘉敏明星見面會」，場中有不少粉絲向袁嘉敏夾道歡迎，袁嘉敏亦一邊出場一邊揮手，表現得勁風騷，並在配文中寫上：「Thank you Guangzhou！」不過片中鏡頭一轉影向粉絲們，竟然被發現有一名男粉絲一邊用右手舉機拍攝袁嘉敏，一邊用左手疑似做出不雅動作，令網民紛紛表示驚訝。

袁嘉敏 重返內地登台的袁嘉敏表現風騷。
重返內地登台的袁嘉敏表現風騷。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 粉絲有男有女，夾道歡迎袁嘉敏大。
粉絲有男有女，夾道歡迎袁嘉敏大。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 但有男粉絲疑似做出不雅動作，仲被拍低！
但有男粉絲疑似做出不雅動作，仲被拍低！（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

疫情期間唔敢單獨上內地 損失幾十萬人仔

以豐滿身材出名的袁嘉敏曾拍三級片《鴨王》而一脫成名，不過其後淡出幕前，疫情期間她曾透露經常有內地中介邀請她到內地拍戲，但由於她以往到內地工作經常遇上險情，令她不敢再獨自一人前往內地，不停推job令她損失多達幾十萬元人民幣，她無奈表示：「我想搵個樣惡啲嘅男助手陪我返內地，但去到要陪我一齊隔離14日，而且每次只係做幾日，唔知點計人工畀佢。」

袁嘉敏 當晚仲有粉絲影低袁嘉敏在台上的表演，放上抖音。
當晚仲有粉絲影低袁嘉敏在台上的表演，放上抖音。（圖片來源：抖音影片截圖）
袁嘉敏 片中可以見到台下粉絲的確非常熱情。
片中可以見到台下粉絲的確非常熱情。（圖片來源：抖音影片截圖）
袁嘉敏 需要一班保安在台邊舉起手攔阻。
需要一班保安在台邊舉起手攔阻。（圖片來源：抖音影片截圖）

早前心口劇痛要入養和照X光

現年38歲的袁嘉敏（Candy）近年少有拍戲，去年自爆同鍾培生父子有複雜的關係後，她更遠走法國散心，只係不時更新社交網，以及在YouTube拍片，讓大家知道她的近況，日前她卻透露在睡覺時胸部位置感到劇痛，要入醫院做檢查，令網民都勁擔心其胸部出現病變，34D傲人上圍會縮水。對此袁嘉敏就回覆傳媒「沒甚麼」，並指只是肺部不適，以及有一些新冠肺炎的後遺症，現在她更已重返內地登台，看來病情已順利康復。

袁嘉敏 袁嘉敏曬出近照，透露自己因劇痛而失眠。
袁嘉敏早前在IG Story中透露自己因劇痛而失眠，要入醫院接受檢查，又曬出兩張相片。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 要去養和醫院求醫。
其中一張是養和醫院的藥袋。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 見到袁嘉敏要去照胸部X光片，令網民都好擔心佢上圍出事。
另一張照片中，則見到一個裝著X光片的袋，上面寫著袁嘉敏的名字、「診斷及介入放射部」及「XRAY CR CHEST」等字眼，令網民都好擔心佢上圍出事。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 放福利 袁嘉敏身材保養勁好！
袁嘉敏去年到法國旅遊時，曾確診新冠肺炎，她曾透露康復後出現不少後遺症，即使睇盡中西醫，咳嗽仍持續一個月未清。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏拍片曬身材吸620萬點擊

近年淡出幕前的袁嘉敏曾於2020年公開表示沒有工作，該段時間都專注經營她的YouTube頻道，自己一手包辦拍片和剪片，當中有不少她之前出埠工作及旅行時著泳衣和睡衣等的性感鏡頭，她直言最多人睇的一條影片，是她出埠旅遊的影片，其中3年前拍的一條獨遊蘇梅的影片，至今點擊率已超過620萬，更因此吸引到意大利品牌邀請她設計首飾，不過她表示因為疫情關係令工廠停工，以致計劃要被迫延期。

袁嘉敏在 YouTube 開設的頻道最受歡迎的是她出埠旅遊的影片，其中一條獨遊蘇梅的影片點擊率超過250萬！
袁嘉敏在 YouTube 開設的頻道最受歡迎的是她出埠旅遊的影片，其中一條獨遊蘇梅的影片點擊率至今已超過620萬！（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏拍片時經常都性感上陣，獲網友大讚身材無得頂。
袁嘉敏拍片時經常都性感上陣，獲網友大讚身材無得頂。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

曾爆鍾培生開價1000蚊傾心事不擔心被鍾氏父子告誹謗

生財有道的袁嘉敏不時坐遊艇出海，並月租4萬半山豪宅，生活富貴。去年她忽然在社交網炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，又怒斥兩人對她有「古怪要求」，引發全城熱議。接受傳媒訪問時，袁嘉敏再爆鍾培生會找她傾心事，更獲對方每次開價1000蚊傾一次電話，而Candy亦承認有收過錢，但之後她已拒絕再收，認為朋友間不應講錢。Candy又表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。另外，有指鍾培生向Candy提供的「經濟支持」，前前後後合共近百萬元，但她卻否認，並指「經濟支持」數目很少，不值得提。

袁嘉敏Candy）生財有道，不時坐遊艇出海，月租4萬半山豪宅，生活富貴。
袁嘉敏（Candy）生財有道，不時坐遊艇出海，月租4萬半山豪宅，生活富貴。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏最近接受傳媒訪問時，再爆鍾培生會找她傾心事。
袁嘉敏接受傳媒訪問時，再爆鍾培生會找她傾心事，並主動開價1000蚊傾一次電話。（圖片來源：YouTube@Candy Yuen）
袁嘉敏表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。
袁嘉敏表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。（圖片來源：IG@khdcheung）
袁嘉敏直認現時單身Dry爆：「本來想今年搵個男友，但疫情下完全冇社交聚會，我今年同朋友出街食飯都係得五次，其他日子係孤伶伶咁過。」
疫情期間袁嘉敏曾直認單身Dry爆：「本來想搵個男友，但疫情下完全冇社交聚會，我今年同朋友出街食飯都係得五次，其他日子係孤伶伶咁過。」（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 袁嘉敏透露經常有內地中介邀請她到內地拍戲，但由於她以往到內地工作經常遇上險情，令她不敢再獨自一人前往內地，不停推job令她損失多達幾十萬元人民幣，她無奈表示：「我想搵個樣惡啲嘅男助手陪我返內地，但去到要陪我一齊隔離14日，而且每次只係做幾日，唔知點計人工畀佢。」
雖然疫情期間不停推job令袁嘉敏損失多達幾十萬元人民幣，但她仍生活富貴，不時周遊列國。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏在個人IG分享生活近況，一向都好和諧，但突然炮轟鍾培生兩父子，究竟所謂何事？
更毫不吝嗇經常大曬火辣身形！（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@candy_kamanyuen、微博@袁嘉敏Kaman

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