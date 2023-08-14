袁嘉敏重返內地市場勁受歡迎 竟疑被男粉絲當面做出不雅動作

憑電影《鴨王》在內地大受歡迎的袁嘉敏，疫情前曾到內地舉辦過一場接一場的見面會和登台表演，賺人仔賺到手軟，但疫情期間，她曾表示因為搵唔到男助手陪她北上隔離檢疫，為安全計而無奈推job，損失多達幾十萬人民幣，現在疫情過去，袁嘉敏終於重返內地市場，但有粉絲可能太耐冇見袁嘉敏，竟疑似興奮到對她當面做出一個不雅舉動！