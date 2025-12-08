晚吹｜41歲袁嘉敏爆24歲男生示好 向富三代「落閘」真相曝光

袁嘉敏昨晚在ViuTV《晚吹 – 怨女俱樂部》中再度回應外界熱議的「富三代」傳聞，坦言對方曾主動表白暗戀多年，兩人相處投契更有火花，但她最終選擇「落閘」拒絕發展。她更爆料現時仍有24歲男生向她示好，同時分享基層出身的童年回憶，以及內地登台時遭遇的驚險經歷，內容勁爆引起全場關注。