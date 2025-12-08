晚吹｜41歲袁嘉敏爆24歲男生示好 向富三代「落閘」真相曝光
廣告
袁嘉敏昨晚在ViuTV《晚吹 – 怨女俱樂部》中再度回應外界熱議的「富三代」傳聞，坦言對方曾主動表白暗戀多年，兩人相處投契更有火花，但她最終選擇「落閘」拒絕發展。她更爆料現時仍有24歲男生向她示好，同時分享基層出身的童年回憶，以及內地登台時遭遇的驚險經歷，內容勁爆引起全場關注。
袁嘉敏斬釘截鐵向富三代「落閘」
袁嘉敏在節目中詳細解釋「富三代」事件始末，表示對方主動聯絡並向她表白已暗戀自己多年。她透露兩人相處時對話投契、有火花，她亦曾到對方舉辦的活動幫忙，期間更獲對方給予酬勞。當主持余迪偉追問二人是否曾發展關係時，袁嘉敏斬釘截鐵表示自己早已向對方「落閘」，又直言不太喜歡與年紀較自己年輕的男生拍拖，並笑言現時依然有24歲的男性對她展開追求。
華富邨出身坦言身份懸殊成考量
袁嘉敏坦承與對方身份懸殊亦是她作出考量的其中一個原因。她分享自己成長於基層家庭，童年曾在木屋區生活，雖然環境樸素，但田園式的生活方式令她感到滿足。她更透露自己是華富邨街坊，曾在華富邨小學就讀，更語出驚人地稱華富邨「一定有鬼」，即時引來全場大笑。她指出與之相比，「富三代」的成長背景截然不同，自小有傭工照顧、有房車與司機接送，甚至有些富家子弟從未使用過公共交通，因此無法理解她在巴士與地鐵中穿梭擠迫的生活日常。
袁嘉敏澄清從未以嫁豪門為目標
當主持問及童年時有否曾幻想透過結識富有人士改善生活質素時，袁嘉敏回應指身邊其實一直不乏富貴朋友，而「嫁入豪門」亦與她當時的性格並不相符，因此從未以此為目標。至於外界傳媒曾報道她「被包養」的說法，她坦言自己從未想過會有名氣，甚至一度認為即使意外離世也未必會有人在意，因此抱住「被寫富貴好過被寫貧窮」的心態去面對各種流言蜚語。
內地登台遭遇驚險經歷感被侮辱
袁嘉敏同時分享疫情前往內地登台獻唱時所遇到的離奇情況，指當時場地設計令觀眾與表演者距離極近，曾有人在表演期間觸碰到她的敏感部位。另一次到某地區演出時，主辦方甚至在未經同意下將不明黏稠液體倒在她身上，令她感到被侮辱，事後質疑對方是否刻意令她的服裝變得透視。這些驚險經歷令她對內地演出留下深刻印象，亦讓觀眾了解到她在演藝路上所面對的各種挑戰和困難。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期