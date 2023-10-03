袁嘉敏富遊歐洲 遭網民質疑財力來源 本人IG反擊：I have no one here
怒post收據力證自己出錢
對於網民的質疑，袁嘉敏直接將所有訂機票和酒店的收據上傳到自己的社交平台，並配文怒稱：「我很少公開講自己的洗費，因為這是我的私事。但每次我獨自出外，香港的傳媒都寫得奇奇怪怪。」。袁嘉敏更表示：「我從13歲就自己一個人飛，這二十幾年來每次我都預算好，機票酒店都是我自己付錢的，這種價格也不太過分吧」，力證每一次外遊都是自己付錢，並不存在靠任何人的財力。而袁嘉敏隨後亦分享了自己的酒店環境以及旅程中的餐飲，其實全部都不是奢華的安排，側面打破了網民指她富貴歐遊的傳言。
網民炮轟根本冇答問題
雖然袁嘉敏力證所以洗費都由自己支出，都是網民卻並不收貨，更稱她根本沒有回應質疑的重點：「九唔搭八！問佢啲錢點嚟，佢就答你點洗」、「講一半唔講一半想點？」、「其實佢唔出聲就咩事都無，不過佢依家駁完咀又無証據就好樣衰」，砲轟袁嘉敏的回答只是在「兜圈」！
澄清外遊並無同行者
網民除了關心袁嘉敏外遊的費用外，另外一個重點便落在了她的旅行照上。從袁嘉敏分享的照片中，不少的角度都看似有人替她拍照，引起了網民質疑她獨自出遊的發言。而袁嘉敏也分享了自己預約一位的當地旅行團證明，並表示：「其實自己一個人去旅行再join本地團有乜問題，影相咪叫其他人幫手影囉，我已經好多年都係咁樣周圍去」，澄清這次旅行並沒有同行者。
再出story澄清：I have no one here
對於網民質疑袁嘉敏在國外疑似有人接應時，她再次在社交平台袒露心聲：「根本內心就係好徬徨，完全自己一個人」、「我真係唔明點解啲人唔信我係自己一個人」、「其實我喺法國講法文買餸自己煮，喺英國講英文自己生活，是真的很難以置信嗎」，又表示：「近十年跑得非常辛苦」，並重申：「I have no one here」。而袁嘉敏又上載了一張購買機票的收據，澄清自己的機票並非網民傳言般的「天價機票」，並表示：「都話我獨自飛咗廿五年，當然是有自己的方法」。
袁嘉敏重返內地市場勁受歡迎 竟疑被男粉絲當面做出不雅動作
憑電影《鴨王》在內地大受歡迎的袁嘉敏，疫情前曾到內地舉辦過一場接一場的見面會和登台表演，賺人仔賺到手軟，但疫情期間，她曾表示因為搵唔到男助手陪她北上隔離檢疫，為安全計而無奈推job，損失多達幾十萬人民幣，現在疫情過去，袁嘉敏終於重返內地市場，但有粉絲可能太耐冇見袁嘉敏，竟疑似興奮到對她當面做出一個不雅舉動！
袁嘉敏風騷現身廣州見面會
從袁嘉敏在IG分享的影片中，可以見到她穿著一身紅色珠片Deep V晚裝，展現出長達5吋事業線，現身在廣州一間酒吧舉辦的「《鴨王》最佳女演員 袁嘉敏明星見面會」，場中有不少粉絲向袁嘉敏夾道歡迎，袁嘉敏亦一邊出場一邊揮手，表現得勁風騷，並在配文中寫上：「Thank you Guangzhou！」不過片中鏡頭一轉影向粉絲們，竟然被發現有一名男粉絲一邊用右手舉機拍攝袁嘉敏，一邊用左手疑似做出不雅動作，令網民紛紛表示驚訝。
疫情期間唔敢單獨上內地 損失幾十萬人仔
以豐滿身材出名的袁嘉敏曾拍三級片《鴨王》而一脫成名，不過其後淡出幕前，疫情期間她曾透露經常有內地中介邀請她到內地拍戲，但由於她以往到內地工作經常遇上險情，令她不敢再獨自一人前往內地，不停推job令她損失多達幾十萬元人民幣，她無奈表示：「我想搵個樣惡啲嘅男助手陪我返內地，但去到要陪我一齊隔離14日，而且每次只係做幾日，唔知點計人工畀佢。」
早前心口劇痛要入養和照X光
現年38歲的袁嘉敏（Candy）近年少有拍戲，去年自爆同鍾培生父子有複雜的關係後，她更遠走法國散心，只係不時更新社交網，以及在YouTube拍片，讓大家知道她的近況，日前她卻透露在睡覺時胸部位置感到劇痛，要入醫院做檢查，令網民都勁擔心其胸部出現病變，34D傲人上圍會縮水。對此袁嘉敏就回覆傳媒「沒甚麼」，並指只是肺部不適，以及有一些新冠肺炎的後遺症，現在她更已重返內地登台，看來病情已順利康復。
袁嘉敏拍片曬身材吸620萬點擊
近年淡出幕前的袁嘉敏曾於2020年公開表示沒有工作，該段時間都專注經營她的YouTube頻道，自己一手包辦拍片和剪片，當中有不少她之前出埠工作及旅行時著泳衣和睡衣等的性感鏡頭，她直言最多人睇的一條影片，是她出埠旅遊的影片，其中3年前拍的一條獨遊蘇梅的影片，至今點擊率已超過620萬，更因此吸引到意大利品牌邀請她設計首飾，不過她表示因為疫情關係令工廠停工，以致計劃要被迫延期。
曾爆鍾培生開價1000蚊傾心事不擔心被鍾氏父子告誹謗
生財有道的袁嘉敏不時坐遊艇出海，並月租4萬半山豪宅，生活富貴。去年她忽然在社交網炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，又怒斥兩人對她有「古怪要求」，引發全城熱議。接受傳媒訪問時，袁嘉敏再爆鍾培生會找她傾心事，更獲對方每次開價1000蚊傾一次電話，而Candy亦承認有收過錢，但之後她已拒絕再收，認為朋友間不應講錢。Candy又表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。另外，有指鍾培生向Candy提供的「經濟支持」，前前後後合共近百萬元，但她卻否認，並指「經濟支持」數目很少，不值得提。
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