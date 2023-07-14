袁嘉敏心口劇痛要入養和照X光 令網民勁擔心上圍出問題

現年38歲的袁嘉敏（Candy）近年少有拍戲，去年自爆同鍾培生父子有複雜的關係後，她更遠走法國散心，只係不時更新社交網，以及在YouTube拍片，讓大家知道她的近況，日前她卻透露在睡覺時胸部位置感到劇痛，要入醫院做檢查，令網民都勁擔心！
袁嘉敏 因胸部劇痛失眠
袁嘉敏日前在IG Story中用英文透露自己因劇痛而失眠，要入醫院接受檢查，又曬出兩張相片，其中一張是養和醫院的藥袋。
要去放射部照X光
另一張照片中，則見到一個裝著X光片的袋，上面寫著「診斷及介入放射部」，以及袁嘉敏的名字，和「XRAY CR CHEST」的字眼。
網民擔心34D上圍縮水
袁嘉敏仲心心眼大讚養和醫院診症超級快和有效率，不過網民見到都好擔心其胸部出現病變，34D傲人上圍會縮水。對此袁嘉敏就回覆傳媒「沒甚麼」，並指只是肺部不適，以及有一些新冠肺炎的後遺症。
去年法國確診新冠肺炎
睇番袁嘉敏原來在去年到法國旅遊時，曾確診新冠肺炎，她曾透露康復後出現不少後遺症，即使睇盡中西醫，咳嗽仍持續一個月未清。
曾爆鍾培生開價1000蚊傾心事
以豐滿身材出名的港姐袁嘉敏，曾拍三級片《鴨王》而一脫成名，不過其後淡出幕前。生財有道的她不時坐遊艇出海，並月租4萬半山豪宅，生活富貴。去年袁嘉敏忽然在社交網炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，又怒斥兩人對她有「古怪要求」，引發全城熱議。
不擔心被鍾氏父子告誹謗
接受傳媒訪問時，袁嘉敏再爆鍾培生會找她傾心事，更獲對方每次開價1000蚊傾一次電話，而Candy亦承認有收過錢，但之後她已拒絕再收，認為朋友間不應講錢。Candy又表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。另外，有指鍾培生向Candy提供的「經濟支持」，前前後後合共近百萬元，但她卻否認，並指「經濟支持」數目很少，不值得提。
袁嘉敏拍片曬身材吸620萬點擊
近年淡出幕前的袁嘉敏曾於2020年公開表示沒有工作，該段時間都專注經營她的YouTube頻道，自己一手包辦拍片和剪片，當中有不少她之前出埠工作及旅行時著泳衣和睡衣等的性感鏡頭，她直言最多人睇的一條影片，是她出埠旅遊的影片，其中3年前拍的一條獨遊蘇梅的影片，至今點擊率已超過620萬，更因此吸引到意大利品牌邀請她設計首飾，不過她表示因為疫情關係令工廠停工，以致計劃要被迫延期。
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