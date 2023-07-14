袁嘉敏心口劇痛要入養和照X光 令網民勁擔心上圍出問題

現年38歲的袁嘉敏（Candy）近年少有拍戲，去年自爆同鍾培生父子有複雜的關係後，她更遠走法國散心，只係不時更新社交網，以及在YouTube拍片，讓大家知道她的近況，日前她卻透露在睡覺時胸部位置感到劇痛，要入醫院做檢查，令網民都勁擔心！