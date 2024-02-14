39歲袁嘉敏情人節前夕繼續單身 吊帶裙上陣有求必應網民嘆「嘥料」

現年39歲的袁嘉敏（Candy），於2009年參選港姐並奪「最上鏡小姐」之後加入TVB成為旗下藝人，其後她轉戰影壇拍過幾套電影，以2015年出演王晶監製的《鴨王》憑破格性感演出而為人熟悉。淡出娛樂圈的她去年宣布移民英國，今年農曆新年她亦非常有網民心，特意以一身紅色貼身裙示人祝大家新年快樂，不過網民見到她要獨自過單身情人節，都不禁慨嘆「嘥料」……