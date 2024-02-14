39歲袁嘉敏情人節前夕繼續單身 吊帶裙上陣有求必應網民嘆「嘥料」
袁嘉敏曬新年性感look
袁嘉敏首次在英國度過農曆新年，她於年初三在IG發布了一張穿着紅色bling bling低胸吊帶裙的側身照片，狂曬火辣的S形身材向大家拜年，但當時有不少網友表示唔夠喉，留言「求正面照」，她隨即有求必應加碼公開正面照，大方曬「最強身材」，容光煥發狀態極佳，更險些「迫爆衫」！
袁嘉敏繼續過單身情人節
袁嘉敏去年聖誕節曾經拍片澄清，自己之所以經常強調自己是單身，是因為常被媒體寫到是有秘密伴侶同行，或者甚至是有一名男子同行之類，當時她表示即使自己一個過聖誕節都很好，一個人的生活好開心。如今袁嘉敏在英國生活數月後，雖然身材更上一層樓，但已經單身多年的她，今年仍將繼續過單身情人節，令不少網民留言表示實在太可惜，簡直「嘥料」！
袁嘉敏拍片曬身材吸620萬點擊
近年淡出幕前的袁嘉敏曾於2020年公開表示沒有工作，該段時間都專注經營她的YouTube頻道，自己一手包辦拍片和剪片，當中有不少她之前出埠工作及旅行時著泳衣和睡衣等的性感鏡頭，她直言最多人睇的一條影片，是她出埠旅遊的影片，其中3年前拍的一條獨遊蘇梅的影片，至今點擊率已超過620萬，更因此吸引到意大利品牌邀請她設計首飾，不過她表示因為疫情關係令工廠停工，以致計劃要被迫延期。
袁嘉敏曾爆鍾培生開價1000蚊傾心事
生財有道的袁嘉敏不時坐遊艇出海，並月租4萬半山豪宅，生活富貴。前年她忽然在社交網炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，又怒斥兩人對她有「古怪要求」，引發全城熱議。接受傳媒訪問時，袁嘉敏再爆鍾培生會找她傾心事，更獲對方每次開價1000蚊傾一次電話，而Candy亦承認有收過錢，但之後她已拒絕再收，認為朋友間不應講錢。Candy又表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。另外，有指鍾培生向Candy提供的「經濟支持」，前前後後合共近百萬元，但她卻否認，並指「經濟支持」數目很少，不值得提。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！