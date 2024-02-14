袁嘉敏 情人節

39歲袁嘉敏情人節前夕繼續單身 吊帶裙上陣有求必應網民嘆「嘥料」

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現年39歲的袁嘉敏（Candy），於2009年參選港姐並奪「最上鏡小姐」之後加入TVB成為旗下藝人，其後她轉戰影壇拍過幾套電影，以2015年出演王晶監製的《鴨王》憑破格性感演出而為人熟悉。淡出娛樂圈的她去年宣布移民英國，今年農曆新年她亦非常有網民心，特意以一身紅色貼身裙示人祝大家新年快樂，不過網民見到她要獨自過單身情人節，都不禁慨嘆「嘥料」……

袁嘉敏曬新年性感look

袁嘉敏首次在英國度過農曆新年，她於年初三在IG發布了一張穿着紅色bling bling低胸吊帶裙的側身照片，狂曬火辣的S形身材向大家拜年，但當時有不少網友表示唔夠喉，留言「求正面照」，她隨即有求必應加碼公開正面照，大方曬「最強身材」，容光煥發狀態極佳，更險些「迫爆衫」！

袁嘉敏繼續過單身情人節

袁嘉敏去年聖誕節曾經拍片澄清，自己之所以經常強調自己是單身，是因為常被媒體寫到是有秘密伴侶同行，或者甚至是有一名男子同行之類，當時她表示即使自己一個過聖誕節都很好，一個人的生活好開心。如今袁嘉敏在英國生活數月後，雖然身材更上一層樓，但已經單身多年的她，今年仍將繼續過單身情人節，令不少網民留言表示實在太可惜，簡直「嘥料」！

袁嘉敏拍片曬身材吸620萬點擊

近年淡出幕前的袁嘉敏曾於2020年公開表示沒有工作，該段時間都專注經營她的YouTube頻道，自己一手包辦拍片和剪片，當中有不少她之前出埠工作及旅行時著泳衣和睡衣等的性感鏡頭，她直言最多人睇的一條影片，是她出埠旅遊的影片，其中3年前拍的一條獨遊蘇梅的影片，至今點擊率已超過620萬，更因此吸引到意大利品牌邀請她設計首飾，不過她表示因為疫情關係令工廠停工，以致計劃要被迫延期。

袁嘉敏曾爆鍾培生開價1000蚊傾心事

生財有道的袁嘉敏不時坐遊艇出海，並月租4萬半山豪宅，生活富貴。前年她忽然在社交網炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，又怒斥兩人對她有「古怪要求」，引發全城熱議。接受傳媒訪問時，袁嘉敏再爆鍾培生會找她傾心事，更獲對方每次開價1000蚊傾一次電話，而Candy亦承認有收過錢，但之後她已拒絕再收，認為朋友間不應講錢。Candy又表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。另外，有指鍾培生向Candy提供的「經濟支持」，前前後後合共近百萬元，但她卻否認，並指「經濟支持」數目很少，不值得提。

袁嘉敏 情人節 袁嘉敏在IG發布了一張穿着紅色bling bling低胸吊帶裙的側身照片。
袁嘉敏在IG發布了一張穿着紅色bling bling低胸吊帶裙的側身照片。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 情人節 有網民表示「唔夠喉」，袁嘉敏亦有求必應。
有網民表示「唔夠喉」，袁嘉敏亦有求必應。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 情人節 大方曬「最強身材」！
大方曬「最強身材」！（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 情人節 可惜要自己一個過情人節。
可惜要自己一個過情人節。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 情人節 袁嘉敏 富遊 袁嘉敏在 YouTube 開設的頻道最受歡迎的是她出埠旅遊的影片，其中一條獨遊蘇梅的影片點擊率超過250萬！
袁嘉敏在 YouTube 開設的頻道最受歡迎的是她出埠旅遊的影片，其中一條獨遊蘇梅的影片點擊率至今已超過620萬！（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 情人節 袁嘉敏 富遊 袁嘉敏拍片時經常都性感上陣，獲網友大讚身材無得頂。
袁嘉敏拍片時經常都性感上陣，獲網友大讚身材無得頂。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 情人節 袁嘉敏 富遊 袁嘉敏Candy）生財有道，不時坐遊艇出海，月租4萬半山豪宅，生活富貴。
袁嘉敏（Candy）生財有道，不時坐遊艇出海，月租4萬半山豪宅，生活富貴。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 情人節 袁嘉敏 富遊 袁嘉敏表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。
袁嘉敏表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。（圖片來源：IG@khdcheung）
袁嘉敏 情人節 袁嘉敏 富遊 袁嘉敏直認現時單身Dry爆：「本來想今年搵個男友，但疫情下完全冇社交聚會，我今年同朋友出街食飯都係得五次，其他日子係孤伶伶咁過。」
疫情期間袁嘉敏曾直認單身Dry爆：「本來想搵個男友，但疫情下完全冇社交聚會，我今年同朋友出街食飯都係得五次，其他日子係孤伶伶咁過。」（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 情人節 袁嘉敏 富遊 袁嘉敏 袁嘉敏透露經常有內地中介邀請她到內地拍戲，但由於她以往到內地工作經常遇上險情，令她不敢再獨自一人前往內地，不停推job令她損失多達幾十萬元人民幣，她無奈表示：「我想搵個樣惡啲嘅男助手陪我返內地，但去到要陪我一齊隔離14日，而且每次只係做幾日，唔知點計人工畀佢。」
雖然疫情期間不停推job令袁嘉敏損失多達幾十萬元人民幣，但她仍生活富貴，不時周遊列國。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 情人節 袁嘉敏 富遊 袁嘉敏在個人IG分享生活近況，一向都好和諧，但突然炮轟鍾培生兩父子，究竟所謂何事？
更毫不吝嗇經常大曬火辣身形！（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 情人節 袁嘉敏 袁嘉敏強調好享受一個人的生活
袁嘉敏強調好享受一個人的生活（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 情人節 袁嘉敏 袁嘉敏強調好享受一個人的生活
袁嘉敏強調好享受一個人的生活（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

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圖片來源：IG@candy_kamanyuen

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