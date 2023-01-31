袁嘉敏拍片吊帶低胸派福利 網民指鼻樑突變挺直 顏值全面升級

袁嘉敏（Candy）舊年自爆同鍾培生關係複雜，可能因為煩惱，當時遠走法國散心，仲經常喺YouTube發布新片，交待自己動向。最近袁嘉敏就上載咗段影片，講述自己回港農曆新年點過，影片開始時仲大放福利，網民睇完都讚袁嘉敏靚咗好多！