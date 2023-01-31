袁嘉敏 放福利

袁嘉敏拍片吊帶低胸派福利 網民指鼻樑突變挺直 顏值全面升級

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袁嘉敏（Candy）舊年自爆同鍾培生關係複雜，可能因為煩惱，當時遠走法國散心，仲經常喺YouTube發布新片，交待自己動向。最近袁嘉敏就上載咗段影片，講述自己回港農曆新年點過，影片開始時仲大放福利，網民睇完都讚袁嘉敏靚咗好多！

袁嘉敏 放福利 袁嘉敏周圍散心影靚相！
袁嘉敏周圍散心影靚相！（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
袁嘉敏 放福利 袁嘉敏身材保養勁好！
袁嘉敏身材保養勁好！（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）

袁嘉敏吊帶低胸派福利 網民大讚顏值全面升級

袁嘉敏拍攝這段影片是在年三十，影片一開始著上紅色吊帶低胸裙，佢聲稱因為係農曆年前最後一日，所以「重裝上陣」配戴鑽石頸鏈襯靚衫。袁嘉敏曾於澳洲墨爾本留學，片中佢充分表現ABC性格，講住滿口流利英文，同大家分享近況。袁嘉敏換好衫後，即帶大家行花市，仲買咗「年花」做屋企擺設，隨後仲同大家拜年及食大餐，睇得出袁嘉敏生活真係好寫意！不過袁嘉敏除咗影片開始時比較性感外，之後外出已經變得密實咗。網民依然眼利，有人發現袁嘉敏今次片段中，鼻樑變得非常挺直，蘋果肌又好緊緻，大讚袁嘉敏顏值全面升級。

袁嘉敏 放福利 袁嘉敏一開始就著上紅色吊帶低胸裙派福利。
袁嘉敏一開始就著上紅色吊帶低胸裙派福利。（圖片來源：Youtube截圖）
袁嘉敏 放福利 但後尾又包到成身密實。
但後尾又包到成身密實。（圖片來源：Youtube截圖）

袁嘉敏近年鮮有拍戲 私下住半山豪宅勁富貴

袁嘉敏成名憑三級片《鴨王》，戲裡面佢嘅演出好放，一脫成名，不過近年袁嘉敏已經幾乎絕跡幕前，只係偶爾會出席公開活動亮吓相，主力經營KOL事業。曾有報道指她非常富貴，月租4萬半山豪宅，加上社交網盡是享受生活的相片，所以曾多次傳出被包養的傳聞，惟佢一直冷處理。

袁嘉敏 放福利 袁嘉敏係三級片《鴨王》，同何浩文激戰連場！
袁嘉敏係三級片《鴨王》，同何浩文激戰連場！（圖片來源：《鴨王》預告片截圖）
袁嘉敏 放福利 仲有男女多人混戰鏡頭！
仲有男女多人混戰鏡頭！（圖片來源：《鴨王》預告片截圖）

袁嘉敏曾受鍾培生經濟援助 突轉軑轟鍾氏父子係「人渣」

去年4月1日愚人節早上，袁嘉敏突然喺限時動態公開鬧爆鍾培生兩父子，話佢地係「絕對的人渣」，內容寫道：「I don’t think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.（我不認為我公開談論過某人的壞話，但鍾培生和鍾仁偉這兩個人是絕對的人渣，太可怕了！）」。一日後，鍾培生終於回應「人渣」指控，發長文指曾經濟援助袁嘉敏，但去年中已經無再聯絡，同袁嘉敏劃清界線咁話。

袁嘉敏 放福利 袁嘉敏 上圖為鍾培生日前為父親慶祝生日的相片。
袁嘉敏突然鬧爆鍾培生兩父子地係「絕對的人渣」。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）

鍾培生指聽袁嘉敏講故後 樂意提供經濟支持無古怪要求

鍾培生罕有發文回應事件：「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。其後袁小姐一直私信本人，而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」

「與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出， 袁小姐的story 是3月18日截圖，處心積慮直到4月1日才公開發出，引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年，當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動， 由於產生太多誤會和媒體查詢，此次事件本人決定不再跟上次一樣冷處理，因此澄清她所引導的內容不盡不實。」

「我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應，同時對所有不實內容之公佈保留追究權利。多謝關注。」

袁嘉敏 放福利 袁嘉敏 鍾培生承認曾經向「袁小姐」提供經濟支持。
鍾培生承認曾經向「袁小姐」提供經濟支持。（圖片來源：[email protected]
袁嘉敏 放福利 袁嘉敏
原文內容。（圖片來源：[email protected]

網友排隊想講故事畀鍾培生聽

鍾培生發文引起眾多網友熱討，紛紛表示「鍾生有冇時間聽吓我嘅故事，我都好需要經濟支持」、「睇嚟好多人都有故事想同鍾生傾訴」、「排隊等鍾生聽我故事，想問有冇籌拎？」等等。

袁嘉敏 放福利 袁嘉敏在個人IG分享生活近況，一向都好和諧，但突然炮轟鍾培生兩父子，究竟所謂何事？
網友都想好似袁嘉敏咁「幸福」！（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）

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撰文：東方新地圖片來源：Instagram、Youtube資料或影片來源：Youtube

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