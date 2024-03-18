袁嘉敏自認冇異性埋身 大爆6字金句企硬向富豪說不

現年39歲的袁嘉敏（Candy），於2009年參選港姐並奪「最上鏡小姐」之後加入TVB成為旗下藝人，其後她轉戰影壇拍過幾套電影，以2015年出演王晶監製的《鴨王》憑破格性感演出而為人熟悉。淡出娛樂圈的她去年宣布移民英國，網民都好開心佢感情有冇著落！袁嘉敏新發布的YouTube影片中，自認性格比較男仔頭，暫時冇仔仔埋身。