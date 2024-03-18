袁嘉敏自認冇異性埋身 大爆6字金句企硬向富豪說不
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現年39歲的袁嘉敏（Candy），於2009年參選港姐並奪「最上鏡小姐」之後加入TVB成為旗下藝人，其後她轉戰影壇拍過幾套電影，以2015年出演王晶監製的《鴨王》憑破格性感演出而為人熟悉。淡出娛樂圈的她去年宣布移民英國，網民都好開心佢感情有冇著落！袁嘉敏新發布的YouTube影片中，自認性格比較男仔頭，暫時冇仔仔埋身。
袁嘉打工賺學費 試過長期濕疹
在最新的YouTube影片中透露，袁嘉敏自揭家境並不富裕，曾經在澳洲讀書時，打工賺取生活費。從餐廳的廚房到清潔工作，她的雙手經歷了變紅、甩皮，甚至長期濕疹。在成為演員之前，她曾經擔任電影發行的工作，也在雜誌社擔任過行銷助理。
袁嘉敏向富豪表明立場：你不能操縱我
袁嘉敏在疫情期間曾擔任畫廊顧問，這段時間她意外地發現自己竟然吸引了不少富豪的注意。她回憶說，由於疫情的關係，大家都無法外遊，因此很多有錢有勢的人都留在香港，他們試圖接近她，邀請她參加派對或合作拍攝：
「我遇到很多有錢有勢的人，因為當時COVID，大家都不能外遊，人人都留在香港這個小地方，所以他們接近我，問我：『你可不可以來我們的生日派對唱歌？』、『可以做這些嗎？你能給我拍攝這個嗎？』等等。但我不再為他們工作，就像你不能操縱我，令人相信之後還有其他發展機會。」
袁嘉敏曾爆鍾培生開價1000蚊傾心事
生財有道的袁嘉敏不時坐遊艇出海，並月租4萬半山豪宅，生活富貴。前年她忽然在社交網炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，又怒斥兩人對她有「古怪要求」，引發全城熱議。接受傳媒訪問時，袁嘉敏再爆鍾培生會找她傾心事，更獲對方每次開價1000蚊傾一次電話，而Candy亦承認有收過錢，但之後她已拒絕再收，認為朋友間不應講錢。Candy又表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。另外，有指鍾培生向Candy提供的「經濟支持」，前前後後合共近百萬元，但她卻否認，並指「經濟支持」數目很少，不值得提。
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圖片來源：袁嘉敏@YouTube、IG@candy_kamanyuen、IG@khdcheung