39歲袁嘉敏短髮造型曝光 從良look竟被指師奶味濃
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現年39歲的袁嘉敏近年轉型做富貴KOL，雖然屢傳被富豪包養，但袁嘉敏一於懶理，照樣keep住外遊嘆世界。而目前正在倫敦享受生活的袁嘉敏，早前就突然分享自己剪短髮的相片，更瘋狂呻自己的新髮型……
袁嘉敏突剪短髮引熱議
袁嘉敏早前在社交平台上分享自己的新髮型，不過髮型師下手似乎太狠，將她原本過肩的中長髮剪走，直接變成短髮Look！不少人都看不慣袁嘉敏的新形象，更有人私訊她表示：「哇，短髮令你像個『媽媽』，令人覺得你只是個純樸的女人，不像港姐那時火辣。」
袁嘉敏對新髮型的回應
對此，袁嘉敏在限時動態中回應剪短髮一事，更自爆簽約TVB時曾被下令不准留長頭髮：
「是的，這是我找香港造型師剪髮的結果。我在倫敦請過日本和韓國的髮型師幫我剪頭髮。我想試一下最近搬到這裏的香港造型師，並要求他剪一個清爽的春日造型。因為我是個單身女性，所以希望不要太似『媽媽的樣子』，但他很快就剪掉了我的頭髮。我不知道為甚麼大多數香港造型師都喜歡我的短髮，我簽約TVB的時候更被下令不准留長髮……」
袁嘉敏狂呻新髮型唔啱心意
袁嘉敏事後似乎大感後悔，並自稱自己「反省中」，仲表示：「倫敦咁大風又好難戴假髮」。睇嚟袁嘉敏被狠批新髮型師奶味濃後，都十分心急希望搵到補救方法！
重溫袁嘉敏長髮look！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@candy_kamanyuen