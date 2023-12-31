39歲袁嘉敏宣布已移英 迫爆上圍拍片分享近況
袁嘉敏拍片宣布已移英 獨自過聖誕
日前袁嘉敏在自己的YouTube頻道上載了一段片，分享正式搬到英國倫敦的生活，她在片中表示她的社交網頁被駭了，又分享自己如何適應英國的新生活，又談及自己單身、倫敦各地的節慶裝飾、她如何獨自度過聖誕節、以及她在家附近遇到荷李活男星Hugh Grant（曉·格蘭特）。她在片中全程講英文，就連字幕都是全英文。
袁嘉敏強調正處於單身狀態
袁嘉敏提及到為何近年都比較多講自己是單身，她表示因為每次她稱自己一個去旅行，都會被媒體寫到是有秘密伴侶同行，或者甚至是有一名男子同行之類，不過她又表示不是在投訴，只是她都不想再對外談及自己的感情狀況，亦認為不需要公開地說。她又分享即使自己一個過聖誕節都很好，遇到好好的鄰居，一個人的生活好開心。
袁嘉敏緊身透視衫 迫爆上圍成焦點
袁嘉敏宣布移居英國的短片出街後，即引起網民熱議。有網民的焦點卻落在她的身材上，指她留英數月以來，身材都升級了，在片中穿上緊身衫突顯了自己迫爆的上圍，透視出內衣更是非常性感，樣子也容光煥發，愈來愈靚。
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袁嘉敏（Candy）早前在社交平台分享了自己乘坐商務客位飛往杜拜的照片，被網民狠批炫富，又質疑她工作量不多，卻能經常四出外遊，到底當中的財力從哪裏來。而袁嘉敏日前就在社交平台作出回應，並貼出多張照片證明來反駁網民的質疑。
袁嘉敏怒post收據力證自己出錢
對於網民的質疑，袁嘉敏直接將所有訂機票和酒店的收據上傳到自己的社交平台，並配文怒稱：「我很少公開講自己的洗費，因為這是我的私事。但每次我獨自出外，香港的傳媒都寫得奇奇怪怪。」。袁嘉敏更表示：「我從13歲就自己一個人飛，這二十幾年來每次我都預算好，機票酒店都是我自己付錢的，這種價格也不太過分吧」，力證每一次外遊都是自己付錢，並不存在靠任何人的財力。而袁嘉敏隨後亦分享了自己的酒店環境以及旅程中的餐飲，其實全部都不是奢華的安排，側面打破了網民指她富貴歐遊的傳言。
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