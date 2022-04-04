葉蒨文承認與鍾培生認識多年 傳袁嘉敏不忿再爆對方媾無綫姐仔
袁嘉敏不滿冇得見光
袁嘉敏突然自爆與鍾培生扯上關係，「鍾袁大戰」一觸即發，花生度爆晒燈。有指袁嘉敏（Candy）與鍾培生反面，是因為去年二人撻着後，袁嘉敏覺得幫了鍾培生很多，做他的幕後軍師，經常在鍾家過夜，不過由始至終都得不到名份，更是「不能說的秘密」。
葉蒨文承認認識鍾培生
近日再有報道指袁嘉敏發現鍾培生在外不斷媾女，其中一個是在《愛．回家之開心速遞》演「島大女神」的葉蒨文（Sophie），看見鍾培生與29歲的葉蒨文出雙入對，袁嘉敏嬲到震，埋下反面導火線。對於與鍾培生傳出緋聞，葉蒨文回應傳媒時承認與鍾培生認識多年，亦曾跟對方一起出席仁濟晚宴，但否認是鍾培生帶她去，而是一班人去，是個普通聚會。
袁嘉敏否認收近百萬
袁嘉敏在愚人節出招，鍾培生在一日後才回應「人渣」指控，承認去年初認識袁嘉敏及經濟援助對方，但已沒有聯絡，據知雖然鍾培生與袁嘉敏暗地裡交往，但對袁嘉敏的經濟支持每次廿幾萬，袁嘉敏幾個月就進帳近百萬。不過袁嘉敏就回應傳媒指跟鍾培生關係惡化，並非因為其他女人，她亦否認曾收近百萬支持，只說數目很少，不值得提。
林作被袁嘉敏鬧「這種男人很可悲」
本來唔多關事的林作又出來抽水，他於社交網指與袁嘉敏取得聯絡，並呼籲：「本人已和飛離香港的袁小姐取得聯繫。欲知對話內容，請DM本人。位位5舊（500港元）。」結果真有一段林作與袁嘉敏的私訊截圖流出，不過內容只是寒暄一番冇特別，袁嘉敏為此大感憤怒，直指5百蚊就看到林作出賣朋友，並指林作這種男人真悲哀。
林作解釋只是開玩笑
林作事後解決冇料出賣，只是開個玩笑，仲話袁嘉敏唔需要咁嬲，更堅持唔會向袁嘉敏道歉，林作表示那些私訊對話完全冇料到，他亦冇獲得任何利益，只是抽水開玩笑，更加唔會道歉，因為有損尊嚴，林作反而叫袁嘉敏澄清番同道歉，因為現在是袁嘉敏屈他。
袁嘉敏 無解釋同鍾父關係
鍾培生於4月2日在其社交網發出了一篇長文，文中只以「袁小姐」稱呼袁嘉敏，指自己只見過女方幾面，但女方一直處心積慮，索求更多的經濟援助。對此袁嘉敏以連環3個post反擊，指鍾培生所講並非事實，爆料是對方主動給她錢，是因為是鍾找她傾偈，不想佔她便宜！她又指鍾培生由認識她第一天，就叫她做姐姐，而自己亦一直當他是細佬，無論他做甚麼事也支持他。但她在文中並無解釋同鍾父的關係。
袁嘉敏 拖陳詩欣老公落水
袁嘉敏的po文中，又拉埋陳詩欣老公陳爾正（Joshua）落水，話鍾培生打拳賽當日曾DM過對方，就鍾培生出場方式畀意見，連去年10月底陳爾正和TVB藝人陳詩欣的婚禮，她亦有幫手修改鍾培生的伴郎致辭稿，甚至陪他練習，以避免鍾培生在陳爾正的婚禮上出現尷尬場面，認為陳生應該多謝她！
袁嘉敏反擊鍾培生全文如下：
「噢，他說的不是事實。他這樣回覆我不意外，因為他很喜歡計數，計錢，思維總是圍繞錢。他沒有『聽了我的故事後』而想支持我，而是他自己堅持要畀，全部是他自己主動提議。初期他自己主動提出一定要畀，說唔畀等於佔我便宜，是有畀過，之後再畀我就拒絕，說做朋友不要講錢，我不收。我拒絕了之後，他常打電話給我傾心事，都叫我每個電話收番他錢，我也不肯收的。」
「他說我常找你傾偈花你時間，但你又唔肯收錢，唔係咁好。剛好那時期他做拳賽，我就一直支持他。咁無理由一邊支持一邊計錢，他年紀又細過我，我點好意思收。他這樣說是要令人覺得件事是為了貪他的錢，但並不是真的。」
重提鍾培生拳賽出場一幕
「他說『多位朋友』這段也不是真的，我現在才知他有朋友呢。拳賽那半年他常找我聊天，我就是以為他沒甚麼朋友可以傾心事，才常常陪他，完全不講錢。賽後我是有DM他的朋友亦即製作方Joshua Chan，因為我作為朋友非常不滿意培生的出場方式，長度起碼應該cut一半，播埋晒啲咁長特效片，個人喺台轉來轉去，將他自大自我中心的性格放大給市民睇，唔係咁好。By the way, 這位陳先生在十月底結婚時，培生做伴郎，份伴郎致詞稿也是我陪他練習和修改內容的。我無去出席婚禮，唔知培生有否全部跟住我的意思去修改，如果有改到，這位陳生都應該多謝我，他在四季酒店的盛大婚宴沒有被伴郎的致辭而引起尷尬場面。」
「看了培生回覆，我不怪他。他應該不太知道事情。由認識第一天他便叫我做姐姐，我心裡也是一直當他是細佬，他做甚麼事我都全部支持他，唔識打拳都陪他練拳支持咗佢先。」
鍾培生回應袁嘉敏「人渣」全文如下：
「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。其後袁小姐一直私信本人，而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」
「與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出， 袁小姐的story 是3月18日截圖，處心積慮直到4月1日才公開發出，引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年，當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動， 由於產生太多誤會和媒體查詢，此次事件本人決定不再跟上次一樣冷處理，因此澄清她所引導的內容不盡不實。」
「我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應，同時對所有不實內容之公佈保留追究權利。多謝關注。」
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