葉蒨文承認與鍾培生認識多年 傳袁嘉敏不忿再爆對方媾無綫姐仔

37歲的前港姐袁嘉敏連日成為新聞人物，只因她在4月1日愚人節早上，突然在限時動態公開鬧爆鍾培生兩父子是「絕對的人渣」，捲入事件的人亦愈來愈多，除主角鍾培生，還有陳詩欣老公陳爾正及林作，不過最新消息指令到袁嘉敏咁嬲，主要原因是鍾培生曾力媾無綫姐仔葉蒨文。