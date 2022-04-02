袁嘉敏反擊鍾培生爆被逼收錢：佢堅持要畀！ 拉埋陳詩欣老公落水
袁嘉敏 無解釋同鍾父關係
鍾培生今日（4月2日）在其社交網發出了一篇長文，文中只以「袁小姐」稱呼袁嘉敏，指自己只見過女方幾面，但女方一直處心積慮，索求更多的經濟援助。對此袁嘉敏以連環3個post反擊，指鍾培生所講並非事實，爆料是對方主動給她錢，是因為是鍾找她傾偈，不想佔她便宜！她又指鍾培生由認識她第一天，就叫她做姐姐，而自己亦一直當他是細佬，無論他做甚麼事也支持他。但她在文中並無解釋同鍾父的關係。
袁嘉敏 拖陳詩欣老公落水
袁嘉敏的po文中，又拉埋陳詩欣老公陳爾正（Joshua）落水，話鍾培生打拳賽當日曾DM過對方，就鍾培生方式出場畀意見，連去年10底陳爾正和TVB藝人陳詩欣的婚禮，她亦有幫手修改鍾培生的伴郎致詞稿，甚至陪他練習，以避免鍾培生在陳爾正的婚禮上出現尷尬場面，認為陳生應該多謝她！
袁嘉敏反擊鍾培生全文如下：
「噢，他說的不是事實。他這樣回覆我不意外，因為他很喜歡計數，計錢，思維總是圍繞錢。他沒有『聽了我的故事後』而想支持我，而是他自己堅持要畀，全部是他自己主動提議。初期他自己主動提出一定要畀，說唔畀等於佔我便宜，是有畀過，之後再畀我就拒絕，說做朋友不要講錢，我不收。我拒絕了之後，他常打電話給我傾心事，都叫我每個電話收番他錢，我也不肯收的。」
「他說我常找你傾偈花你時間，但你又唔肯收錢，唔係咁好。剛好那時期他做拳賽，我就一直支持他。咁無理由一邊支持一邊計錢，他年紀又細過我，我點好意思收。他這樣說是要令人覺得件事是為了貪他的錢，但並不是真的。」
重提鍾培生拳賽出場一幕
「他說『多位朋友』這段也不是真的，我現在才知他有朋友呢。拳賽那半年他常找我聊天，我就是以為他沒甚麼朋友可以傾心事，才常常陪他，完全不講錢。賽後我是有DM他的朋友亦即製作方Joshua Chan，因為我作為朋友非常不滿意培生的出場方式，長度起碼應該cut一半，播埋晒啲咁長特效片，個人喺台轉來轉去，將他自大自我中心的性格放大給市民睇，唔係咁好。By the way, 這位陳先生在十月底結婚時，培生做伴郎，份伴郎致詞稿也是我陪他練習和修改內容的。我無去出席婚禮，唔知培生有否全部跟住我的意思去修改，如果有改到，這位陳生都應該多謝我，他在四季酒店的盛大婚宴沒有被伴郎的致辭而引起尷尬場面。」
「看了培生回覆，我不怪他。他應該不太知道事情。由認識第一天他便叫我做姐姐，我心裡也是一直當他是細佬，他做甚麼事我都全部支持他，唔識打拳都陪他練拳支持咗佢先。」
鍾培生回應袁嘉敏「人渣」全文如下：
「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。其後袁小姐一直私信本人，而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」
「與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出， 袁小姐的story 是3月18日截圖，處心積慮直到4月1日才公開發出，引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年，當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動， 由於產生太多誤會和媒體查詢，此次事件本人決定不再跟上次一樣冷處理，因此澄清她所引導的內容不盡不實。」
「我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應，同時對所有不實內容之公佈保留追究權利。多謝關注。」
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