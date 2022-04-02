袁嘉敏反擊鍾培生爆被逼收錢：佢堅持要畀！ 拉埋陳詩欣老公落水

現年37歲的前港姐袁嘉敏在4月1日愚人節早上，突然在限時動態公開鬧爆鍾培生兩父子是「絕對的人渣」，內容仲非常弔詭，引起網民無限聯想！一日後，鍾培生終於回應「人渣」指控，發長文指去年初認識袁小姐及經濟援助對方，但去年中已經沒有再聯絡，劃清界線。袁嘉敏隨即再出招，在社交網連發3個post，反擊鍾培生，花生度爆燈！