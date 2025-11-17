袁富華飾 Richard Wu 參演《新聞女王2》結局篇 華語三金大滿貫影帝神秘客串

資深演員袁富華近日憑藉電影《水餃皇后》榮獲2025金雞獎最佳男配角，成為首位集齊華語電影三金（金雞、金馬、金像）最佳男配角獎的演員，達成大滿貫成就。與此同時，這位60歲的「神級」演員亦首度參演TVB劇集《新聞女王2》結局篇的章節，為觀眾帶來驚喜！