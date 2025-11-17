袁富華飾 Richard Wu 參演《新聞女王2》結局篇 華語三金大滿貫影帝神秘客串

資深演員袁富華近日憑藉電影《水餃皇后》榮獲2025金雞獎最佳男配角，成為首位集齊華語電影三金（金雞、金馬、金像）最佳男配角獎的演員，達成大滿貫成就。與此同時，這位60歲的「神級」演員亦首度參演TVB劇集《新聞女王2》結局篇的章節，為觀眾帶來驚喜！

首度加盟無綫劇集 飾演神秘猛料人物

從未拍攝TVB劇集的袁富華在《新聞女王2》中客串演出，於劇集尾段飾演神秘人物胡志城(Richard Wu)。根據開播前的預告片透露的畫面顯示，他似乎是幕後支持古肇華（黃宗澤飾）的關鍵人物，在SNK股權爭奪戰的結局劇情中，擔當重要角色。不過劇組目前對袁富華的參演資訊保持保密，未有透露更多細節。

從ViuTV御用演員到無綫客串

袁富華為資深電影及舞台劇演員，演技備受讚譽。自2014年開始參演香港電台電視劇後，他較為活躍於ViuTV的原創劇集，包括《季前賽》、《冰上火花》、《反起跑線聯盟》及《三命》等作品，給人ViuTV御用好戲之人的印象。他的履歷與無綫甚少交集，今次在《新聞女王2》預告中曝光，令人期待他與Man姐（佘詩曼）的對手戲。

袁富華與TVB首度合作緣於周吉佩？！

實際上，袁富華在拍攝《新聞女王2》之前已與TVB有過合作。2024年中他曾受《中年好聲音》冠軍周吉佩邀請，參與拍攝《第三人生》MV。周吉佩為演唱會特地創作了主題曲《第三人生》，拍攝MV時便想到與袁富華合作。

「神級」演員幽默回應

在《東張西望》的訪問中，當陳懿德稱讚袁富華演技為「神級」時，袁富華的反應相當有趣。面對主持人的讚美，他先是露出無奈的神情，然後幽默地回應：「都係神級，有啲『神神哋』嗰級。」這個機智的回答惹得現場眾人大笑，展現了他謙遜而風趣的一面。

《喜劇之王》到最佳男主角

袁富華現時是香港演藝學院電影系兼職講師，除了演藝事業外，亦致力培育新一代演員。他在舞台劇方面同樣表現出色，曾多次獲得男配角獎項提名，演藝資歷豐富。袁富華為人熟悉的演出包括1999年電影《喜劇之王》中大呼「你唔係外賣仔！」的黑幫頭目。2018年他憑電影《翠絲》獲第55屆金馬獎「最佳男配角獎」。 2019年4月憑電影《翠絲》獲第38屆香港電影金像獎最佳男配角，7月憑香港本土電影《對倒》獲第二屆香港影藝國際電影節最佳男主角 ，同年11月憑《叔·叔》提名競逐金馬獎最佳男主角。

華語電影三金大滿貫得主

袁富華的演藝成就斐然，近年他持續拓展演藝版圖，參演多部台灣電影和劇集，包括《周處除三害》中飾演心狠手辣的「香港仔」，以及參與原班底合作的《沉默的審判》，還有公共電視出品的《天橋上的魔術師》。

袁富華 新聞女王2 Richard Wu加持下古肇華有持無恐，與方太對幹！（圖片來源：TVB）
Richard Wu加持下古肇華有持無恐，與方太對幹！（圖片來源：TVB）
袁富華 新聞女王2 袁富華第38屆香港電影金像獎最佳男配角（圖片來源：天下一）
袁富華第38屆香港電影金像獎最佳男配角（圖片來源：天下一）
袁富華 新聞女王2 袁富華憑翠絲得到金馬獎最佳男配角。 （圖片來源：金馬獎）
袁富華憑翠絲得到金馬獎最佳男配角。 （圖片來源：金馬獎）
袁富華 新聞女王2 袁富華憑《水餃皇后》奪得金雞獎最佳男配角。（圖片來源：金雞獎）
袁富華憑《水餃皇后》奪得金雞獎最佳男配角。（圖片來源：金雞獎）

