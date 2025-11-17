袁富華飾 Richard Wu 參演《新聞女王2》結局篇 華語三金大滿貫影帝神秘客串
首度加盟無綫劇集 飾演神秘猛料人物
從未拍攝TVB劇集的袁富華在《新聞女王2》中客串演出，於劇集尾段飾演神秘人物胡志城(Richard Wu)。根據開播前的預告片透露的畫面顯示，他似乎是幕後支持古肇華（黃宗澤飾）的關鍵人物，在SNK股權爭奪戰的結局劇情中，擔當重要角色。不過劇組目前對袁富華的參演資訊保持保密，未有透露更多細節。
從ViuTV御用演員到無綫客串
袁富華為資深電影及舞台劇演員，演技備受讚譽。自2014年開始參演香港電台電視劇後，他較為活躍於ViuTV的原創劇集，包括《季前賽》、《冰上火花》、《反起跑線聯盟》及《三命》等作品，給人ViuTV御用好戲之人的印象。他的履歷與無綫甚少交集，今次在《新聞女王2》預告中曝光，令人期待他與Man姐（佘詩曼）的對手戲。
袁富華與TVB首度合作緣於周吉佩？！
實際上，袁富華在拍攝《新聞女王2》之前已與TVB有過合作。2024年中他曾受《中年好聲音》冠軍周吉佩邀請，參與拍攝《第三人生》MV。周吉佩為演唱會特地創作了主題曲《第三人生》，拍攝MV時便想到與袁富華合作。
「神級」演員幽默回應
在《東張西望》的訪問中，當陳懿德稱讚袁富華演技為「神級」時，袁富華的反應相當有趣。面對主持人的讚美，他先是露出無奈的神情，然後幽默地回應：「都係神級，有啲『神神哋』嗰級。」這個機智的回答惹得現場眾人大笑，展現了他謙遜而風趣的一面。
《喜劇之王》到最佳男主角
袁富華現時是香港演藝學院電影系兼職講師，除了演藝事業外，亦致力培育新一代演員。他在舞台劇方面同樣表現出色，曾多次獲得男配角獎項提名，演藝資歷豐富。袁富華為人熟悉的演出包括1999年電影《喜劇之王》中大呼「你唔係外賣仔！」的黑幫頭目。2018年他憑電影《翠絲》獲第55屆金馬獎「最佳男配角獎」。 2019年4月憑電影《翠絲》獲第38屆香港電影金像獎最佳男配角，7月憑香港本土電影《對倒》獲第二屆香港影藝國際電影節最佳男主角 ，同年11月憑《叔·叔》提名競逐金馬獎最佳男主角。
華語電影三金大滿貫得主
袁富華的演藝成就斐然，近年他持續拓展演藝版圖，參演多部台灣電影和劇集，包括《周處除三害》中飾演心狠手辣的「香港仔」，以及參與原班底合作的《沉默的審判》，還有公共電視出品的《天橋上的魔術師》。
新聞女王2 第19集劇情預告：優酷宣布停止更新兩天！慎入新一集劇透震撼彈
《新聞女王2》幾時播？追劇日曆/ 劇情線上看 佘詩曼轉戰網媒對決黃宗澤
新聞女王2 蔣祖曼、谷婭溦、夏文汐加盟 新登場角色人物關係及劇情重點
新聞女王2 劇情線上看1-19集持續更新：Man姐養母登場身世被起底