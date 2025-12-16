新聞女王2｜袁富華成終極大boss展現大師級演技 與第一季結局對比引熱議

60歲袁富華首度踏足TVB劇集《新聞女王2》結局篇，憑藉神秘反派角色胡志城Richard Wu一舉征服觀眾！這位剛奪得華語電影三金大滿貫的「神級」演員，僅用短短幾場戲就展現出壓倒性的演技實力，連佘詩曼和黃宗澤都被他的氣場完全壓制。網民更直言袁富華的出現令整個結局昇華到另一層次，與上季陳山聰的精彩演出形成強烈對比，證明什麼叫做真正的「演技黑洞」！

袁富華首演TVB劇集即成大boss

從未拍攝TVB劇集的袁富華在《新聞女王2》中客串演出神秘人物胡志城Richard Wu，成為古肇華幕後的關鍵金主。劇情揭露他成立富庾基金為詐騙集團洗黑錢並收購SNK，在最後一集更直接在新聞直播中威脅Man姐，表面笑容滿面但實質陰險至極。這個角色的設定讓袁富華有充分發揮空間，展現他擅長的內斂而具威脅性的演技風格。

網民狂讚演技黑洞效應

有網民寫長文歌頌袁富華的「神級演技」，形容「當佢一開口，連黃宗澤都要讓路」，指出他用四分之三的篇幅示範了什麼叫「演技的gravitational pull」。網民特別讚賞他不需要大聲或瞪眼，只是坐在那裡就能把整個鏡頭的oxygen都吸走，展現出quiet violence的演技層次。對於他與黃宗澤的對手戲，網民認為「Bosco已經交足戲，但袁富華一個抬眉，一句慢半拍的對白，整個power dynamic立即傾斜」。

壓制佘詩曼展現大師級演技

袁富華與佘詩曼的對手戲更被網民形容為masterclass級別的演出。網民分析「阿佘的鋒利是外放的刀，袁富華的鋒利是內藏的針」，他連笑容都有層次：「三分抱歉，五分計算，兩分冷酷」。每個pause都是戲，每個眼神都在rewire觀眾對反派的定義。最可怕的是他的economy of movement，沒有多餘手勢，連呼吸都經過精密計算，這種演技不是「做」出來，而是由骨髓滲出來的氣場。

袁富華 新聞女王2 Richard Wu加持下古肇華有持無恐，與方太對幹！（圖片來源：TVB）
袁富華 新聞女王2 （圖片來源：優酷獨播《新聞女王2》結局截圖）
袁富華 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
袁富華 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
袁富華 新聞女王2 （圖片來源：小紅書）
與陳山聰形成強烈演技對比

相比上季結局陳山聰飾演輕度弱智爸爸賴志雄的精彩演出，袁富華今季的表現展現了完全不同的演技風格。陳山聰當時為了演活角色特意找戲劇老師鑽研，在持刀脅持人質的情節中展現了爆發力十足的演技。而袁富華則以內斂深沉的方式詮釋反派角色，兩人的演技各有千秋，但都同樣令觀眾印象深刻，證明《新聞女王》系列在選角方面的用心。

袁富華 新聞女王2 同樣都是結局篇人物，袁富華演技獲讚！（圖片來源：TVB）
同樣都是結局篇人物，袁富華演技獲讚！（圖片來源：TVB）

從ViuTV御用演員到無綫客串

袁富華為資深電影及舞台劇演員，自2014年開始參演香港電台電視劇後，較為活躍於ViuTV的原創劇集，包括《季前賽》、《冰上火花》、《反起跑線聯盟》及《三命》等作品，給人ViuTV御用好戲之人的印象。他的履歷與無綫甚少交集，今次在《新聞女王2》的客串演出格外珍貴，也讓觀眾見識到他與佘詩曼這位無綫一姐的精彩對手戲。

華語三金大滿貫成就加持

袁富華近日憑藉電影《水餃皇后》榮獲2025金雞獎最佳男配角，成為首位集齊華語電影三金（金雞、金馬、金像）最佳男配角獎的演員，達成大滿貫成就。這個重磅獎項為他在《新聞女王2》的演出增添更多話題性，網民紛紛表示「不愧三金男配大滿貫」，認為他的演技水準確實配得上這些殊榮。

網民熱議演技層次差異

不少網民在討論中指出袁富華與其他演員的演技層次差異明顯，有人表示「佢同黃宗澤兩個拍埋一齊，真係好明顯級數唔同」。也有網民認為「演得太精準放在電視劇就有點突兀，除了對手接不住戲也讓整場戲看來像個人表演show」，但強調「錯的人不是他，只是這角色給普通綠葉演也可以，他是應該在大屏幕電影才適合」。更有網民直言「其實佢演技好過梁朝偉，不過佢冇梁朝偉咁好運」，足見對其演技的高度認可。

袁富華 新聞女王2 袁富華在多齣電影中的演技出神入化，今次特別客串《新聞女王2》觀眾都讚賞監製選角有驚喜！（圖片來源：《周處除三害》）
袁富華在多齣電影中的演技出神入化，今次特別客串《新聞女王2》觀眾都讚賞監製選角有驚喜！（圖片來源：《周處除三害》）
袁富華 新聞女王2 《反起跑線聯盟》的「樂悠悠幼稚園」孔校長 。（圖片來源：ViuTV）
《反起跑線聯盟》的「樂悠悠幼稚園」孔校長 。（圖片來源：ViuTV）
袁富華 新聞女王2 （圖片來源：《喜劇之王》截圖）
（圖片來源：《喜劇之王》截圖）
袁富華 新聞女王2 （圖片來源：《周處除三害》劇照）
（圖片來源：《周處除三害》劇照）
袁富華 新聞女王2 伍詠詩飾演的角色雖然身懷六甲，但步伐穩健，一切以父親為主，眼神中亦流露出對父親的關懷，場面溫馨。（圖片來源：ViuTV）
伍詠詩飾演的角色雖然身懷六甲，但步伐穩健，一切以父親為主，眼神中亦流露出對父親的關懷，場面溫馨。（圖片來源：ViuTV）
袁富華 新聞女王2 袁富華飾演的「海叔」是一位曾自食其力的鋁窗商人（圖片來源：ViuTV）
袁富華飾演的「海叔」是一位曾自食其力的鋁窗商人（圖片來源：ViuTV）
袁富華 新聞女王2 因中風而行動不便。這場戲精準捕捉了他的無助與掙扎，令人動容。（圖片來源：ViuTV）
因中風而行動不便。這場戲精準捕捉了他的無助與掙扎，令人動容。（圖片來源：ViuTV）
袁富華 新聞女王2 袁富華憑翠絲得到金馬獎最佳男配角。 （圖片來源：金馬獎）
袁富華憑翠絲得到金馬獎最佳男配角。 （圖片來源：金馬獎）
袁富華 新聞女王2 袁富華憑《水餃皇后》奪得金雞獎最佳男配角。（圖片來源：金雞獎）
袁富華憑《水餃皇后》奪得金雞獎最佳男配角。（圖片來源：金雞獎）

