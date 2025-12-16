新聞女王2｜袁富華成終極大boss展現大師級演技 與第一季結局對比引熱議

60歲袁富華首度踏足TVB劇集《新聞女王2》結局篇，憑藉神秘反派角色胡志城Richard Wu一舉征服觀眾！這位剛奪得華語電影三金大滿貫的「神級」演員，僅用短短幾場戲就展現出壓倒性的演技實力，連佘詩曼和黃宗澤都被他的氣場完全壓制。網民更直言袁富華的出現令整個結局昇華到另一層次，與上季陳山聰的精彩演出形成強烈對比，證明什麼叫做真正的「演技黑洞」！