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袁彌明成功收身做性感生招牌 被網民狠批走樣似宮雪花

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撰文：東方新地

現年41歲的袁彌明日前著上一身金色吊帶低胸裝，出席其百貨店第11間分舖的開幕活動，透露自己已收身成功，並準備好性感內衣，打算親身上陣拍廣告，卻被網民狠批她不但衣著打扮勁老土，個樣更「唔同晒」，變到好似73歲宮雪花和65歲謝玲玲！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected] MING MART 彌明生活百貨、[email protected] Yuen Mi Ming (袁彌明)、[email protected] 亞洲電視、新傳媒照片庫

袁彌明 相隔兩年再開分店

袁彌明日前出席其百貨店開分舖活動，原來今次是她相隔兩年再開分店，她表示疫情下做生意要保持審慎，但也會不斷加入新思維擴充業務，最近她店舖為客人提供纖體服務，亦正考慮擴展醫美服務，今次的瘦身項目屬於小試牛刀。

袁彌美笑言已考獲相關的美容證書，準備親自招呼客人。（圖片來源：Facebook@MI MING MART 彌明生活百貨）
袁彌明笑言已考獲相關的美容證書，準備親自招呼客人。（圖片來源：[email protected] MING MART 彌明生活百貨）

自言已成功收身

袁彌明自言已成功收身，更準備了性感內衣，打算親身上陣做生招牌拍廣告，她笑言原來計劃在巴黎拍攝廣告照，但因為香港突然收緊隔離措施，所以她早前由歐洲趕返香港，重新計劃廣告拍攝。她又指性感出鏡無需老公批准，不過也會先給老公過目，讓他開心一點。

袁彌明話原本已經準備好晒性感內衣，打算瞓喺床上面，配上巴黎鐵塔嘅景色，影一輯廣告照。（圖片來源：Facebook@MI MING MART 彌明生活百貨）
袁彌明話原本已經準備好晒性感內衣，打算瞓喺床上面，配上巴黎鐵塔嘅景色，影一輯廣告照。（圖片來源：[email protected] MING MART 彌明生活百貨）
袁彌明揚言公司未來目標是區區都有分店。（圖片來源：Facebook@MI MING MART 彌明生活百貨）
袁彌明揚言公司未來目標是區區都有分店。（圖片來源：[email protected] MING MART 彌明生活百貨）

被批似73歲宮雪花

但穿著一身金色吊帶低胸裝出席活動的袁彌明，卻被網民狠批衣著老土似大媽，又指她「樣貌突變」、「整到唔同晒樣」、「個樣又膠了不少」等等，更有網民指她個樣變到好似73歲宮雪花及65歲謝玲玲。

（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
早前出席《亞洲小姐競選2021》的宮雪花。（圖片來源：Facebook@ATV 亞洲電視）
早前出席《亞洲小姐競選2021》的宮雪花。（圖片來源：[email protected] 亞洲電視）
雖然惹來不少網民批評，但袁彌明對自己的衣著就好滿意。（圖片來源：Facebook@Erica Yuen Mi Ming (袁彌明)）
雖然惹來不少網民批評，但袁彌明對自己的衣著就好滿意。（圖片來源：[email protected] Yuen Mi Ming (袁彌明)）

05年選港姐入TVB

袁彌明中學時期就擔任兼職模特兒，曾在1997年以青少年演員身份參與電影《初戀無限Touch》，飾演陳曉東的妹妹，又曾在電影《算死草》中扮演妹仔角色。2005年袁彌明參選香港小姐，並曾打入五強，但最終大熱倒灶，只獲得一個「旅遊大使獎」。2007年她離開TVB後，開始拍攝YouTube短片教美容，其後創立護膚品和健康食品專門店「袁彌明生活百貨」。

袁彌明自言真正入行是她在1994年13歲，拍生平第一個平面廣告時。（圖片來源：IG@yuenmiming）
袁彌明自言真正入行是她在1994年13歲，拍生平第一個平面廣告時。（圖片來源：[email protected]
袁彌明（右一）在2005年選港姐時，獲得「旅遊大使獎」，當年的冠、亞、季軍及「最上鏡小姐」得主，分別為葉翠翠（左三）、陸詩韻（左二）、林莉（右三）及鄧上文（右二）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
袁彌明（右一）在2005年選港姐時，獲得「旅遊大使獎」，當年的冠、亞、季軍及「最上鏡小姐」得主，分別為葉翠翠（左三）、陸詩韻（左二）、林莉（右三）及鄧上文（右二）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
選港姐時袁彌明為25歲。（圖片來源：新傳媒照片庫）
選港姐時袁彌明為25歲。（圖片來源：新傳媒照片庫）

現為上巿公司主席

袁彌明於2010年加入人民力量，2012年與陳志全一起代表人民力量參選立法會（新界東）地區直選，更在當時獲得38,042票，得票率高達26%，成功當選。2016年9月10日，袁彌明宣布退任人民力量主席，專注發展袁彌明生活百貨，更成功上市，令袁彌明成為上市公司主席。

這張相是袁彌明兩年前在瑞士所拍。（圖片來源：IG@yuenmiming）
這張相是袁彌明兩年前在瑞士所拍。（圖片來源：[email protected]
雖然已踏入40歲，但袁彌明一向凍齡有術。（圖片來源：IG@yuenmiming）
雖然已踏入40歲，但袁彌明一向獲讚凍齡有術。（圖片來源：[email protected]
身形亦keep得勁好。（圖片來源：IG@yuenmiming）
身形亦keep得勁好！（圖片來源：[email protected]

圖片來源：[email protected][email protected] MING MART 彌明生活百貨、[email protected] Yuen Mi Ming (袁彌明)、[email protected] 亞洲電視、新傳媒照片庫

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