袁彌明成功收身做性感生招牌 被網民狠批走樣似宮雪花

現年41歲的袁彌明日前著上一身金色吊帶低胸裝，出席其百貨店第11間分舖的開幕活動，透露自己已收身成功，並準備好性感內衣，打算親身上陣拍廣告，卻被網民狠批她不但衣著打扮勁老土，個樣更「唔同晒」，變到好似73歲宮雪花和65歲謝玲玲！