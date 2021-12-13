袁彌明成功收身做性感生招牌 被網民狠批走樣似宮雪花
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected] MING MART 彌明生活百貨、[email protected] Yuen Mi Ming (袁彌明)、[email protected] 亞洲電視、新傳媒照片庫
袁彌明 相隔兩年再開分店
袁彌明日前出席其百貨店開分舖活動，原來今次是她相隔兩年再開分店，她表示疫情下做生意要保持審慎，但也會不斷加入新思維擴充業務，最近她店舖為客人提供纖體服務，亦正考慮擴展醫美服務，今次的瘦身項目屬於小試牛刀。
自言已成功收身
袁彌明自言已成功收身，更準備了性感內衣，打算親身上陣做生招牌拍廣告，她笑言原來計劃在巴黎拍攝廣告照，但因為香港突然收緊隔離措施，所以她早前由歐洲趕返香港，重新計劃廣告拍攝。她又指性感出鏡無需老公批准，不過也會先給老公過目，讓他開心一點。
被批似73歲宮雪花
但穿著一身金色吊帶低胸裝出席活動的袁彌明，卻被網民狠批衣著老土似大媽，又指她「樣貌突變」、「整到唔同晒樣」、「個樣又膠了不少」等等，更有網民指她個樣變到好似73歲宮雪花及65歲謝玲玲。
05年選港姐入TVB
袁彌明中學時期就擔任兼職模特兒，曾在1997年以青少年演員身份參與電影《初戀無限Touch》，飾演陳曉東的妹妹，又曾在電影《算死草》中扮演妹仔角色。2005年袁彌明參選香港小姐，並曾打入五強，但最終大熱倒灶，只獲得一個「旅遊大使獎」。2007年她離開TVB後，開始拍攝YouTube短片教美容，其後創立護膚品和健康食品專門店「袁彌明生活百貨」。
現為上巿公司主席
袁彌明於2010年加入人民力量，2012年與陳志全一起代表人民力量參選立法會（新界東）地區直選，更在當時獲得38,042票，得票率高達26%，成功當選。2016年9月10日，袁彌明宣布退任人民力量主席，專注發展袁彌明生活百貨，更成功上市，令袁彌明成為上市公司主席。
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