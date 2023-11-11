袁思樂｜中年好聲音2參賽者介紹、身高年齡及IG
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袁思樂是其中一位中年好聲音2耀眼參賽者，成功晉級26強，這次讓我們一起來認識曾蜜詩！究竟是什麼樣的音樂魅力，讓她在比賽中脫穎而出？
袁思樂個人資料一覽
- 姓名：袁思樂
- 職業：物業管理
- 年齡：49
- 身高：不明
- Instagram：charlotte_yuenszelok
中年好聲音2｜30強名單
|直接晉級之參賽者
|周文馨
|56歲
|高管教練
|5燈
|吳萊邨
|50歲
|澳洲悉尼, 泰國餐廳東主
|5燈
|簡潔明
|60歲
|退休公務員
|4燈
|安雅希
|36歲
|英文主播
|4燈
|陳蒨葶
|37歲
|物業代理
|4燈
|劉肇文
|39歲
|公務員
|4燈
|劉可
|36歲
|自由工作者
|5燈
|陳俞霏
|35歲
|音樂搬運工
|5燈
|黃劍文
|40歲
|自由工作者
|4燈
|顏米羔
|42歲
|電影導演
|4燈
|曾蜜詩
|44歲
|教育工作者
|4燈
|鍾維
|39歲
|廣州儀態學校創辦人
|4燈
|陳鴻碩
|43歲
|保險培訓經理
|4燈
|王永森
|49歲
|製作公司的負責人
|4燈
|李浩森
|43歲
|歌唱導師
|5燈
|古淖文
|35歲
|澳門藝人及司儀
|5燈
|朱博文
|39歲
|財富管理經理
|5燈
|王學琳
|45歲
|廣告化妝師
|4燈
|蔡京瞵
|40歲
|貿易公司東主
|4燈
|周碧嘉
|36歲
|市場推廣公司創辦人及董事
|4燈
|鄭梓浩
|54歲
|營養品直銷商
|4燈
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圖片來源：TVB