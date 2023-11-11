袁思樂 中年好聲音2

袁思樂｜中年好聲音2參賽者介紹、身高年齡及IG

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袁思樂是其中一位中年好聲音2耀眼參賽者，成功晉級26強，這次讓我們一起來認識曾蜜詩！究竟是什麼樣的音樂魅力，讓她在比賽中脫穎而出？

袁思樂個人資料一覽

  • 姓名：袁思樂
  • 職業：物業管理
  • 年齡：49
  • 身高：不明
  • Instagram：charlotte_yuenszelok

中年好聲音2｜30強名單

直接晉級之參賽者
周文馨 56歲 高管教練 5燈
吳萊邨 50歲 澳洲悉尼, 泰國餐廳東主 5燈
簡潔明 60歲 退休公務員 4燈
安雅希 36歲 英文主播 4燈
陳蒨葶 37歲 物業代理 4燈
劉肇文 39歲 公務員 4燈
劉可 36歲 自由工作者 5燈
陳俞霏 35歲 音樂搬運工 5燈
黃劍文 40歲 自由工作者 4燈
顏米羔 42歲 電影導演 4燈
曾蜜詩 44歲 教育工作者 4燈
鍾維 39歲 廣州儀態學校創辦人 4燈
陳鴻碩 43歲 保險培訓經理 4燈
王永森 49歲 製作公司的負責人 4燈
李浩森 43歲 歌唱導師 5燈
古淖文 35歲 澳門藝人及司儀 5燈
朱博文 39歲 財富管理經理 5燈
王學琳 45歲 廣告化妝師 4燈
蔡京瞵 40歲 貿易公司東主 4燈
周碧嘉 36歲 市場推廣公司創辦人及董事 4燈
鄭梓浩 54歲 營養品直銷商 4燈
袁思樂 中年好聲音2 中年好聲音2 姚安娜 《中年好聲音2》晉級參賽者大合照。
《中年好聲音2》晉級參賽者大合照。（圖片來源：TVB）

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圖片來源：TVB

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