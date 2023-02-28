袁思行清純學生Look曝光 25歲新聞小花原來係拔萃泳將 網民評價兩極

眼大大、樣子甜美的新聞主播袁思行（Cheryl）去年3月由TVB過檔HOY TV，至今已有近一年，近日有網民搵出袁思行的四眼學生照，大讚她個樣同現在相差不大，好易認得出！原來她中學時就讀於名校拔萃女書院，仲係泳隊成員，參加過不少公開泳賽！