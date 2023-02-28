袁思行清純學生Look曝光 25歲新聞小花原來係拔萃泳將 網民評價兩極
袁思行過檔HOY TV一年
2019年入職TVB的袁思行，去年2月在社交網以英文宣布離巢：「仍然清晰地記得我在這個主播台上的第一個晚上，當時我仍是一名大學生，完全不肯定我能否勝任，但我在這裡學到的，是永遠不要限制你能走多遠。」並加上Hashtag：「疲累但感激」、「謝謝但再見」。
袁思行偏愛粉紅色打扮
同年3月，袁思行便過檔了HOY TV，同樣擔任新聞主播，袁思行在鏡頭前仍是特別愛穿著一身甜美的粉紅色造型，過檔HOY TV後，她更不時戴著一條珍珠頸鏈，添上幾分成熟氣質。
袁思行中學時代照被指撞樣徐濠縈
近日有網民貼出袁思行中學時的舊照，相中她戴著眼鏡，樣子青澀，不過網民反應兩極，有網民大讚她中學時代「好pure好true」、「青春無敵學生妹」、「一眼認得出係思行妹」等等，亦有網民指少女時代的袁思行撞樣徐濠縈，與現在的她判若兩人。
袁思行曾是女飛魚獲封「運動女神」
原來袁思行小學時讀德望學校（小學部），中學則讀拔萃女書院，從小到大都就讀名校。而且中學時已是學校泳隊成員，擅長游蛙式，更曾多次出戰「全港運動會」，經常名列三甲。前年她為TVB拍攝節目《行行有好景》，更獲封「運動女神」。
袁思行入TVB三年升到高級主播
2020年6月，袁思行自香港大學新聞系畢業。原來她在2019年畢業前的暑假已開始入TVB做實習記者，同年年底轉做兼職主播，大學畢業後，袁思行正式就任無綫新聞台全職主播，2021年又升任為高級主播，直到2022年離巢兼過檔HOY TV。
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