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袁思行清純學生Look曝光 25歲新聞小花原來係拔萃泳將 網民評價兩極

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眼大大、樣子甜美的新聞主播袁思行（Cheryl）去年3月由TVB過檔HOY TV，至今已有近一年，近日有網民搵出袁思行的四眼學生照，大讚她個樣同現在相差不大，好易認得出！原來她中學時就讀於名校拔萃女書院，仲係泳隊成員，參加過不少公開泳賽！

馬琛沂 袁思行 最後一次坐在無綫新聞枱後留影。
去年袁思行最後一次坐在TVB的新聞枱後留影。（圖片來源：[email protected]

袁思行過檔HOY TV一年

2019年入職TVB的袁思行，去年2月在社交網以英文宣布離巢：「仍然清晰地記得我在這個主播台上的第一個晚上，當時我仍是一名大學生，完全不肯定我能否勝任，但我在這裡學到的，是永遠不要限制你能走多遠。」並加上Hashtag：「疲累但感激」、「謝謝但再見」。

馬琛沂 袁思行 又同字幕機合照。
袁思行當時仲同字幕機合照。（圖片來源：[email protected]

袁思行偏愛粉紅色打扮

同年3月，袁思行便過檔了HOY TV，同樣擔任新聞主播，袁思行在鏡頭前仍是特別愛穿著一身甜美的粉紅色造型，過檔HOY TV後，她更不時戴著一條珍珠頸鏈，添上幾分成熟氣質。

袁思行 經常著上全身粉紅裝。
袁思行在TVB時已經常著上全身粉紅裝。（圖片來源：無綫新聞截圖）
袁思行 過檔HOY TV後袁思行打扮變得成熟。
過檔HOY TV後袁思行打扮變得成熟。（圖片來源：HOY TV新聞截圖）
袁思行 去年11月，「HOY資訊台」78台啟動禮上，一眾新聞主播合照，明顯陽盛陰衰。
去年11月，「HOY資訊台」78台啟動禮上，一眾新聞主播合照，明顯陽盛陰衰。（圖片來源：[email protected]
袁思行 袁思行被網民笑稱為「HOY TV一姐」！
袁思行被網民笑稱為「HOY TV一姐」！（圖片來源：[email protected]

袁思行中學時代照被指撞樣徐濠縈

近日有網民貼出袁思行中學時的舊照，相中她戴著眼鏡，樣子青澀，不過網民反應兩極，有網民大讚她中學時代「好pure好true」、「青春無敵學生妹」、「一眼認得出係思行妹」等等，亦有網民指少女時代的袁思行撞樣徐濠縈，與現在的她判若兩人。

袁思行 袁思行這張學生相，被指撞樣徐濠縈。
袁思行這張學生相，被指撞樣徐濠縈。（圖片來源：[email protected]香港女主播咖啡店）
袁思行 徐濠縈近年酷愛染金髮。
徐濠縈近年酷愛染金髮。（圖片來源：[email protected]
袁思行 亦有網民大讚袁思行左二）中學時代好pure好true。
亦有網民大讚袁思行（左二）中學時代好pure好true。（圖片來源：[email protected]
袁思行 其實袁思行自己IG亦貼出過不少學生時代的舊照。
其實袁思行在自己IG中亦貼出過不少學生時代的舊照。（圖片來源：[email protected]
袁思行 其中紀錄了不少她參加泳賽的時刻。
其中紀錄了不少她參加泳賽的時刻。（圖片來源：[email protected]
袁思行 八年前的袁思行。
八年前的袁思行。（圖片來源：[email protected]
袁思行 青春無敵。
青春無敵。（圖片來源：[email protected]
袁思行 仲攞過好多獎盃！
仲攞過好多獎盃！（圖片來源：[email protected]

袁思行曾是女飛魚獲封「運動女神」

原來袁思行小學時讀德望學校（小學部），中學則讀拔萃女書院，從小到大都就讀名校。而且中學時已是學校泳隊成員，擅長游蛙式，更曾多次出戰「全港運動會」，經常名列三甲。前年她為TVB拍攝節目《行行有好景》，更獲封「運動女神」。

袁思行 袁思行小學時讀德望學校小學部），中學則讀拔萃女書院，從小到大都就讀名校。
袁思行小學時讀德望學校（小學部）。（圖片來源：[email protected]
袁思行 《行行有好景》由3位靚女主播輪流帶大家尋覓香港美景，除了袁思行見圖）外，還有黎在山和馬琛沂。
袁思行曾為TVB拍攝節目《行行有好景》，獲封「運動女神」。（圖片來源：TVB《行行有好景》截圖）
袁思行 一身粉紅色的甜美行山Look大受網友喜愛。
一身粉紅色的甜美行山Look大受網友喜愛。（圖片來源：[email protected]
袁思行 袁思行仙氣又甜美的行山Look，大受網友歡迎。
瑜伽褲加白色運動外套的仙氣行山Look，亦深得網友歡心。（圖片來源：[email protected]

袁思行入TVB三年升到高級主播

2020年6月，袁思行自香港大學新聞系畢業。原來她在2019年畢業前的暑假已開始入TVB做實習記者，同年年底轉做兼職主播，大學畢業後，袁思行正式就任無綫新聞台全職主播，2021年又升任為高級主播，直到2022年離巢兼過檔HOY TV。

袁思行 除了粉紅色外，袁思行著紅色衫亦非常吸睛。
除了粉紅色外，袁思行著紅色衫亦非常吸睛。（圖片來源：[email protected]
袁思行 樣子甜美。
樣子甜美。（圖片來源：[email protected]
袁思行 做開運動，身形亦甚Fit。
做開運動，身形亦甚Fit。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]香港女主播咖啡店、[email protected]、無綫新聞截圖、HOY TV新聞截圖

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