26歲新聞女神袁思行揭與方力申淵源兼曬9年前合照 網民驚訝女大十八變

現年26歲的袁思行（Cheryl）大學畢業後曾在TVB做過3年新聞主播
，直到2022年過檔有線，繼續擔任新聞主播至今，近日她回到母校香港大學，與現年44歲的方力申同台作出分享，其後她更在社交網曬出二人9年前後的合照，揭露二人原來早有淵源！
新聞女神袁思行 遇方力申秒變小粉絲
袁思行在社交網以「從追星學生到與傳奇同台」為題出po，勁讚方力申是一位令人尊敬的港大校友，原來兩人不但同樣畢業自港大，更同樣是港大泳隊成員，袁思行就稱呼方力申為「大師兄」，她又貼出9年前與方力申的合照，相中只得17歲的她還穿著中學校服，並戴著眼鏡，一臉青澀。
袁思行獲讚女大十八變愈大愈索
網民都笑指當年的袁思行站在方力申身邊表情十分興奮：「好搞笑，秒變小粉絲」、「我見到一個含情脈脈的中學生同偶像合照」、「好可愛，同時又印證女大十八變」、「愈大愈索」等，亦有網民提到兩人相差足足18歲，搞笑問袁思行：「你細細個就睇佢做戲啦」、「有無叫申叔？」
袁思行中學時代照曾被指撞樣徐濠縈
其實過去也有網民貼出過袁思行中學時的舊照，相中她也是素顏戴著眼鏡，樣子青澀，不過網民反應兩極，有網民大讚她中學時代「好pure好true」、「青春無敵學生妹」、「一眼認得出係思行妹」等等，亦有網民指少女時代的袁思行撞樣徐濠縈，與現在的她判若兩人。
袁思行曾是女飛魚獲封「運動女神」
原來袁思行小學時讀德望學校（小學部），中學則讀拔萃女書院，從小到大都就讀名校，更是學校泳隊成員，擅長游蛙式，更曾多次出戰「全港運動會」，經常名列三甲。她曾為TVB拍攝節目《行行有好景》，以一身粉紅色的甜美行山Look大受網友喜愛，更獲封「運動女神」。
袁思行入TVB三年升到高級主播
2020年6月，袁思行自香港大學新聞系畢業。原來她在2019年畢業前的暑假已開始入TVB做實習記者，同年年底轉做兼職主播，大學畢業後，袁思行正式就任無綫新聞台全職主播，2021年又升任為高級主播，直到2022年離巢過檔有線。
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