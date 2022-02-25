24歲新聞小花袁思行宣布離巢TVB 憑《行行有好景》粉紅行山Look搶鏡

眼大大、樣子甜美的袁思行（Cheryl）年僅24歲，加入無綫新聞部已近三年，她日前在社交網宣布離巢消息，並有傳她獲有線招攬，力邀過檔，引來網友熱討，紛紛在社交網向她表達不捨之情，而一眾前任和現任新聞主播，亦紛紛向她送上祝福！