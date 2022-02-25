24歲新聞小花袁思行宣布離巢TVB 憑《行行有好景》粉紅行山Look搶鏡

眼大大、樣子甜美的袁思行（Cheryl）年僅24歲，加入無綫新聞部已近三年，她日前在社交網宣布離巢消息，並有傳她獲有線招攬，力邀過檔，引來網友熱討，紛紛在社交網向她表達不捨之情，而一眾前任和現任新聞主播，亦紛紛向她送上祝福！
袁思行曾是女飛魚獲封「運動女神」
無綫新聞主播袁思行去年拍攝無綫節目《行行有好景》，以一身粉紅色的甜美行山Look大受網友喜愛，獲封「運動女神」。原來畢業自港大新聞系的袁思行，從小就是游泳健將，擅長游蛙式，更曾多次出戰「全港運動會」，經常名列三甲。
《行行有好景》由3位靚女主播輪流帶大家尋覓香港美景，除了袁思行（見圖）外，還有黎在山和馬琛沂。（圖片來源：《行行有好景》截圖）
袁思行仙氣又甜美的行山Look，大受網友歡迎。（圖片來源： [email protected]）
袁思行特別愛作粉紅色打扮。（圖片來源：無綫新聞截圖）
經常著上全身粉紅裝。（圖片來源：無綫新聞截圖）
小時候的袁思行，都係由頭到腳著晒粉紅裝。（圖片來源： [email protected]）
初入大學都係一身粉紅色。（圖片來源： [email protected]）
讀書時期曾經多次出戰「全港運動會」！（圖片來源： [email protected]） 2021年9月升職高級主播
袁思行由2019年暑假已開始入TVB做實習記者，同年年底轉做兼職主播，2020年6月大學畢業後，袁思行正式就任無綫新聞台全職主播，並在去年9月升任為該台高級主播。此外她又有份主持《行行有好景》、《探古尋源》等無綫節目。
2020年6月，袁思行自香港大學新聞系畢業。（圖片來源： [email protected]）
袁思行小學時讀德望學校（小學部），中學則讀拔萃女書院，從小到大都就讀名校。（圖片來源： [email protected]）
除了《行行有好景》，袁思行又試過主持節目《探古尋源》。（圖片來源： [email protected]）
表示疲累但感激
日前袁思行在社交網以英文宣布：「仍然清晰地記得我在這個主播台上的第一個晚上，當時我仍是一名大學生，完全不肯定我能否勝任，但我在這裡學到的，是永遠不要限制你能走多遠。」並加上Hashtag：「疲累但感激」、「謝謝但再見」。
袁思行表示在無綫學懂「永遠不要限制你能走多遠」。（圖片來源： [email protected]）
最後一次坐在無綫新聞枱後留影。（圖片來源： [email protected]）
又同字幕機合照。（圖片來源： [email protected]）
臨別袁思行逐一和同事合照，包括馬琛沂（左）。（圖片來源： [email protected]）
袁思行與周可茵（右）。（圖片來源： [email protected]）
袁思行與麥詩敏（左）。（圖片來源： [email protected]）
袁思行與賴君蕊（左）、袁沅玉（右）。（圖片來源： [email protected]）
袁思行與黎在山（右）。（圖片來源： [email protected]）
袁思行又po相比較現在和2019年進無綫實習時的自己，眨眼已過了三年。（圖片來源： [email protected]） 網友熱討：過檔定去深造？
袁思行在其告別文中，並未有透露自己的新去向，網友都對此議論紛紛，有網絡消息指她獲有線新聞部招攬，力邀她過檔，連她的維基資料亦因此被人修改。此外也有消息指她將會離開香港，去外地進行深造。
日前有人修改袁思行在維基的資料，將有線電視加入她所屬的公司一欄。（圖片來源：維基網頁截圖）
修改時間在2月24日。（圖片來源：維基網頁截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
除了粉紅色外，袁思行著紅色衫亦非常吸睛。（圖片來源： [email protected]）
樣子甜美。（圖片來源： [email protected]）
做開運動，身形亦甚Fit。（圖片來源： [email protected]）
去年11月林可瑩（右）宣布因病離巢無綫時，袁思行曾與她合照告別，相隔約3個月，輪到她自己宣布離巢。（圖片來源： [email protected]_xxi）
即睇《行行有好景》袁思行、鍾芯豫鯉魚門石礦場與魔鬼山：
VIDEO 重溫新聞主播離巢潮：
主播一姐李文欣 由無綫過檔有線
近月有不少新聞主播先後離職，掀起一波主播離巢潮，其中有「主播一姐」之稱的無綫新聞台首席主播及主播組組長李文欣（Yoyo），去年12月已低調離巢無綫，並於上月過檔有線。不過日前她被爆初步確診新冠肺炎，因為被指有病徵照返工，而惹來新同事的不滿。
李文欣（右）已於去年底低調離巢，離職前她負責無綫新聞部所有主播的培訓及編更工作。（圖片來源： [email protected]陳嘉倩 Chan Ka Sin）
現年33歲的李文欣2010年畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，2014年加入亞視，擔任粵語新聞記者和主播，2015年3月她開始轉戰無綫，2018年2月，她更接替離巢的陳嘉倩成為《香港早晨》主播，直至2021年12月初，李文欣低調離開無綫電視新聞部，結束與無綫6年多的賓主關係。
在無綫擔任新聞主播組組長的李文欣，被封為「主播一姐」。（圖片來源：Yo [email protected] USA Official） 劉鳴煒舊愛趙慧奈 中日混血索主播
現年26歲的無綫明珠台新聞主播趙慧奈是一名中日混血兒，2018年自港大畢業，期間曾在now新聞台做過實習記者，她畢業後首份正式工作，就是進入明珠台新聞部擔任天氣主播及新聞節目主持。2019年初，趙慧奈被爆與富商劉鑾雄（大劉）大仔劉鳴煒拍拖，同年情人節兩人更一齊搭私人飛機去睇北極光，但至同年10月，劉鳴煒在社交網上發帖，暗示兩人感情生變，而趙慧奈亦在社交網貼出與一名男士在沙灘上的頭貼頭合照，令她和劉鳴煒的緋聞畫上句號。去年12月，趙慧奈在社交網表示已拍完在無綫的最後一個節目，但今後仍會勤力地在社交平台發帖。
樣貌標緻的趙慧奈母親是日本人，她早前透露自己最後一次在無綫拍攝《NEWS HEADLINES》。（圖片來源： [email protected]）
趙慧奈臨別與明珠台主播鄧詩穎（Sharon，右）和龍述理（Caleb）一齊合照。（圖片來源： [email protected]）
又同無綫新聞部主播賴君蕊合照留影。（圖片來源： [email protected]）
早前林可瑩離職，趙慧奈都有和她合照講Bye Bye。（圖片來源： [email protected]_xxi）
姚子羚妹饒慧珊離職nowTV
姚子羚胞妹饒慧珊（Sandy）任職nowTV財經台主播多年，於去年7月升呢做人妻，早前正式離巢nowTV，主播鄭瑩在社交網貼兩人臨別前的合照，並提到有好多人都離開了新聞主播的行業，引來網民猜測饒慧珊不止是離職，而是計劃轉行，或是打算停工備孕，專心做少奶奶！此外TVB的靚仔新聞主播何駿彥亦已在近日宣布離巢。
姚子羚本名饒慧玲，姚子羚是早年錢國偉為她改的藝名，姚子羚家中有一姊一妹，細妹饒慧珊已在去年7月嫁作人妻，她和胞姐姚子羚都咁靚女，有人就話因為饒媽媽是台灣人，所以兩姊妹都擁有台灣人的優美五官以及白晳的肌膚。（圖片來源： [email protected]_yiu）
饒慧珊畢業於樹仁大學新聞與傳播學系， 早在2011年已經出任主播女郎，中途離開一段時間，不過2016年又重回舊崗位，直到上周五（11月5日）她又再離巢。（圖片來源：nowTV新聞截圖）
饒慧珊在nowTV除了主力負責財經新聞，亦曾報過天氣和ViuTV新聞，由於顏值高，一早被網民留意，眼鏡娘造型的饒慧珊，更被網民指有李麗珍影子。（圖片來源：nowTV新聞截圖） 無綫新聞小花林可瑩因病離巢
年僅23歲的林可瑩學歷原來相當高，曾在18歲時入讀英國東安格利亞大學（University of East Anglia）Marketing學士學位，3年後又在香港中文大學以1年時間完成新聞學碩士課程，並於前年8月入職無綫新聞部，同年10月首次踏上新聞台成為主播，因笑容甜美而得到不少網友喜愛，早前她卻突然在社交網宣布離巢：「遺憾不能和大家親口說再見，謝謝大家的支持和愛護，尤其在深宵新聞時段陪我成長的各位。」
臨別一po林可瑩做出心形手勢，向網友大派心心。林可瑩近日已被調離深宵新聞時段，因此她表示不能在熒光幕和大家親口說再見。（圖片來源： [email protected]_xxi）
林可瑩續說：「短短一年多，由白紙一張，學習成為一個更勇敢，更有新聞觸覺的主播，有幸見證過世界的大小事，也感謝這張主播枱磨練出更強大的自己，然而長期的日夜顛倒已經讓身體走到極限，也出現不少健康問題，我需要暫時停下來，好好休養，找回自己，希望在不久的將來，在其他地方，以更好的面貌和大家見面。 #呢節新聞報道完啦 #多謝各位」
林可瑩表示在電視城工作一年多以來，雖然感覺疲倦，但也很滿足。（圖片來源： [email protected]_xxi） 何駿彥：有緣再會！
除了饒慧珊外，nowTV和TVB近月還有多位新聞主播相繼離巢，包括何駿彥、徐俊逸、賴凱靖、陳詠賢和王俊彥等，其中早前離巢TVB的主播何駿彥更在社交網發文說：「沒有機會與各位正式道別，容我在此感謝大家一直的支持。有幸在這裡經歷過很多全球大事，有過不少開眼界的機會。也經歷了頗長時期的迷失、矛盾，所幸這些疑惑讓我成長，找到曾經迷失的方向。感激每個相遇，令我更了解、認清自己，也讓我成為更好的自己。各位，有緣再會！」
何駿彥在發文同時附上了數張他在TVB新聞部影的相片作留念，並Hashtag「真的很興奮」、「祝大家成為自己的最大贏家」。（圖片來源： [email protected]）
之後何駿彥的前主播同事梁凱寧就在他的發文下留言：「走先喇，係咁先喇！」他亦有回應：「下次再玩吖！」（圖片來源： [email protected]）
在TVB工作近4年的賴凱靖亦已在去年9月離職，當時她曾開心表示：「蓋不住的興奮 、新聞終於報道完啦，不再留戀。」何駿彥亦有晒出和她的合照，並留言告別說：「Bye bye Ching！#係咁先啦#下次見啦吓」
何駿彥曾晒合照同賴凱靖講Bye bye。（圖片來源： [email protected]）
由nowTV過檔TVB的徐俊逸，由於外貌被指似足TVB小生朱敏瀚和男神吳彥祖的混合體，極速引起網民關注，不過他已在去年10月底離巢TVB。
徐俊逸被指貌似朱敏瀚和吳彥祖的混合體。（圖片來源：TVB新聞截圖）
新聞主播陳詠賢已在nowTV工作近5年，於去年10月離巢，其前主播同事丘靜雯在社交網為她送別之餘，又透露近日已有多個nowTV主播離職。
丘靜雯晒合照送別陳詠賢。（圖片來源： [email protected]）
而王俊彥就早已在去年3月離巢TVB，當日他在最後一次報新聞時，曾語帶哽咽說：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」其後王俊彥已在7月跟太太離港赴英，在倫敦展新生活，現在改為在YouTube頻道上繼續新聞報道工作。
王俊彥每日報新聞的YouTube頻道現時已有6萬多個訂閱者。（圖片來源： [email protected]各位,我係王俊彥 影片截圖）