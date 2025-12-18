袁文傑離巢疑雲揭盅 「失散細妹」曬合照洩端倪

最新娛聞
東方新地

廣告

袁文傑上星期突然在IG分享與《愛回家之開心速遞》一班演員合照，一臉依依不捨寫著「感謝」，令網民紛紛揣測他是否離巢TVB。不過近日從港姐邢慧敏的帖文中似乎能看出端倪，她分享與袁文傑的合照並透露在劇中扮演他易容後的女子樣子，在周五（19日）播出的第2706集「零零七的死穴」預告中可見潮偉的出場，講述他基於某些理由跟熊尚善等短暫團聚，被密謀暗殺，要找出他的死穴以便對付。

袁文傑IG感謝文引離巢猜測

袁文傑近年憑《愛回家之開心速遞》「潮偉」一角入屋，上星期他突然在IG分享與林凱恩、葉凱茵、陳俊堅等一班演員合照，見袁文傑一臉依依不捨並留言「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹」。這個突如其來的感謝文立即引起網民關注，不少人揣測袁文傑是否離巢TVB，紛紛留言表達不捨，尤其擔心他與滕麗名飾演的「熊尚善」CP要分開。網民留言包括「那我們的潮善cp呢？要分開了嗎」、「潮偉要離開tvb？」、「有點感傷」等，但袁文傑未有明確表態回應離巢傳聞。

邢慧敏《愛回家》合照洩玄機

近日從港姐邢慧敏的帖文中似乎能看出端倪，她分享《愛回家》劇照以及與袁文傑的合照，並寫道「我記得選香港小姐的時候，很多人都說我跟袁文傑前輩很像樣，有機會可以讓我們演一下兄妹甚麼的，相隔三年，機會來了飛雲，在劇集裏，我扮演他易容後的女子樣子，這次同框的時刻讓我感受到了一種奇妙的連結，大家覺得我們像嗎？」邢慧敏在劇中飾演「女版袁文傑」，與熊尚善見面，這個安排看來變相推翻了袁文傑離巢傳聞，因為劇組仍然為「潮偉」這個角色安排新的劇情發展。

失散兄妹梗成真相隔3年合作

邢慧敏2022年選港姐時被揶揄像男人，尤其外表被指跟袁文傑似樣，袁文傑回應時更曾笑言「可能係失散兄妹」。如今邢慧敏憑2022年香港小姐競選獲得「友誼小姐」而入行，相隔3年終於有機會與袁文傑合作，在《愛回家》中扮演他易容後的女子樣子。邢慧敏高EQ地在社交平台分享這次合作，獲網民大讚她大方得體，而這個「失散兄妹」梗終於在劇中成真，為觀眾帶來驚喜。

袁文傑 刑慧敏 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
袁文傑 刑慧敏 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
袁文傑 刑慧敏 （圖片來源：IG@sharon.ying）
（圖片來源：[email protected]

呂慧儀澄清袁文傑未離巢劇透冬至戲

其實「熊若水」呂慧儀近日出席活動時，也澄清袁文傑並非離巢，她表示「佢只係離開戲中嘅劇組，唔係離開真實嘅劇組」。呂慧儀又指《愛回家》是一個團隊，一個都不能少，更劇透早前已拍畢冬至戲份，「潮偉」與「熊尚善」會一起吃飯團圓。這個澄清和劇透進一步證實袁文傑並未離巢TVB，只是劇情需要讓「潮偉」暫時離開，但角色仍會繼續在劇中出現，讓粉絲可以放心繼續追看「潮善CP」的發展。

袁文傑 刑慧敏 袁文傑突向《愛回家》片場發文嚮眾人說「永遠記住片場一班兄弟姐妹」，惹來離巢揣測（圖片來源：IG@yuan_man_kit）
袁文傑突向《愛回家》片場發文嚮眾人說「永遠記住片場一班兄弟姐妹」，惹來離巢揣測（圖片來源：IG@yuan_man_kit）
袁文傑 刑慧敏 袁文傑亦上傳了《愛回家》的劇照（圖片來源：Facebook@袁文傑 Andrew Yuen）
袁文傑亦上傳了《愛回家》的劇照（圖片來源：Facebook@袁文傑 Andrew Yuen）
袁文傑 刑慧敏 袁文傑與滕麗名組成經典潮善CP，網民留言表達對潮善組合不捨（圖片來源：IG@yuan_man_kit）
袁文傑與滕麗名組成經典潮善CP，網民留言表達對潮善組合不捨（圖片來源：IG@yuan_man_kit）
袁文傑 刑慧敏 袁文傑在《愛回家》最新一集劇情中，突然被安排做特務學校的校長。（圖片來源：TVB）
袁文傑在《愛回家》最新一集劇情中，突然被安排做特務學校的校長。（圖片來源：TVB）

圖片來源：小紅書、[email protected]、IG@yuan_man_kit、Facebook@袁文傑 Andrew Yuen、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 