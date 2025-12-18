袁文傑離巢疑雲揭盅 「失散細妹」曬合照洩端倪
袁文傑IG感謝文引離巢猜測
袁文傑近年憑《愛回家之開心速遞》「潮偉」一角入屋，上星期他突然在IG分享與林凱恩、葉凱茵、陳俊堅等一班演員合照，見袁文傑一臉依依不捨並留言「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹」。這個突如其來的感謝文立即引起網民關注，不少人揣測袁文傑是否離巢TVB，紛紛留言表達不捨，尤其擔心他與滕麗名飾演的「熊尚善」CP要分開。網民留言包括「那我們的潮善cp呢？要分開了嗎」、「潮偉要離開tvb？」、「有點感傷」等，但袁文傑未有明確表態回應離巢傳聞。
邢慧敏《愛回家》合照洩玄機
近日從港姐邢慧敏的帖文中似乎能看出端倪，她分享《愛回家》劇照以及與袁文傑的合照，並寫道「我記得選香港小姐的時候，很多人都說我跟袁文傑前輩很像樣，有機會可以讓我們演一下兄妹甚麼的，相隔三年，機會來了飛雲，在劇集裏，我扮演他易容後的女子樣子，這次同框的時刻讓我感受到了一種奇妙的連結，大家覺得我們像嗎？」邢慧敏在劇中飾演「女版袁文傑」，與熊尚善見面，這個安排看來變相推翻了袁文傑離巢傳聞，因為劇組仍然為「潮偉」這個角色安排新的劇情發展。
失散兄妹梗成真相隔3年合作
邢慧敏2022年選港姐時被揶揄像男人，尤其外表被指跟袁文傑似樣，袁文傑回應時更曾笑言「可能係失散兄妹」。如今邢慧敏憑2022年香港小姐競選獲得「友誼小姐」而入行，相隔3年終於有機會與袁文傑合作，在《愛回家》中扮演他易容後的女子樣子。邢慧敏高EQ地在社交平台分享這次合作，獲網民大讚她大方得體，而這個「失散兄妹」梗終於在劇中成真，為觀眾帶來驚喜。
呂慧儀澄清袁文傑未離巢劇透冬至戲
其實「熊若水」呂慧儀近日出席活動時，也澄清袁文傑並非離巢，她表示「佢只係離開戲中嘅劇組，唔係離開真實嘅劇組」。呂慧儀又指《愛回家》是一個團隊，一個都不能少，更劇透早前已拍畢冬至戲份，「潮偉」與「熊尚善」會一起吃飯團圓。這個澄清和劇透進一步證實袁文傑並未離巢TVB，只是劇情需要讓「潮偉」暫時離開，但角色仍會繼續在劇中出現，讓粉絲可以放心繼續追看「潮善CP」的發展。