袁文傑離巢疑雲揭盅 「失散細妹」曬合照洩端倪

袁文傑上星期突然在IG分享與《愛回家之開心速遞》一班演員合照，一臉依依不捨寫著「感謝」，令網民紛紛揣測他是否離巢TVB。不過近日從港姐邢慧敏的帖文中似乎能看出端倪，她分享與袁文傑的合照並透露在劇中扮演他易容後的女子樣子，在周五（19日）播出的第2706集「零零七的死穴」預告中可見潮偉的出場，講述他基於某些理由跟熊尚善等短暫團聚，被密謀暗殺，要找出他的死穴以便對付。