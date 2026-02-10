愛回家｜袁文傑疑進軍大灣區？現身廣州街頭特務look型爆 一舉動揭真實人品

愛回家》「潮偉」袁文傑近日突然現身廣州聚龍灣太古里，一身「黑客帝國」造型型到爆燈！57歲的他穿上黑色長身皮褸配墨鏡，身高接近1米9的威猛身形瞬間成為街頭焦點。更令人驚喜的是，鏡頭後的袁文傑完全零架子，當有小朋友要求合照時，他特意屈膝蹲下配合對方高度，親民舉動征服一眾網民，大讚「好nice」、「好型好親切」！

袁文傑廣州街頭型爆拍攝

有網民在小紅書以「潮生閃現聚龍灣太古里！」為題發貼，成功「野生捕獲」袁文傑進行拍攝工作。相中所見，袁文傑一身黑色長身皮褸配墨鏡的「黑客帝國」造型行走街頭，型到裂！儘管已踏入57歲，但他狀態極佳，皮膚緊緻之餘更完全零肥肉、無肚腩，加上一頭濃密頭髮，令不少同年男士羨慕不已。網民紛紛留言大讚：「好型」、「好高大有型」，證明「潮偉」魅力跨越地域界限。

親民舉動電暈粉絲

最令人暖心的是袁文傑鏡頭後的真性情表現，當有小朋友要求合照時，他絲毫沒有明星架子，特意屈膝蹲下配合對方的高度拍照，非常親民。該網民大讚袁文傑：「袁文傑好nice呀！有被帥到了哈哈」，其他網民也紛紛留言稱讚他「好潮好親切哈」。這種貼地的親民態度，完全展現出「潮偉」在螢幕內外都是真正的暖男形象，難怪能夠在香港和內地都擁有超高人氣。

太太張潔蓮同樣受歡迎

有趣的是，網民留言中還出現「踩場」聲音，有人笑稱：「我細個終於佢老婆」。袁文傑的太太張潔蓮曾是經典兒童節目《閃電傳真機》的主持人，是不少港人以至大灣區廣東話地區的集體回憶。看到夫妻二人在內地同樣受到熱烈歡迎，證明他們進軍大灣區發展完全無難度，前景一片光明。

圈中公認深情男代表

雖然袁文傑高大有型靚仔，但其用情專一，是圈中公認的深情男代表。他與張潔蓮拍拖9年，於2020年拉埋天窗，至今依然恩愛非常。雖然兩人作風低調，但非常重視儀式感，每逢紀念日都會慶祝一番，又不時分享夫妻恩愛日常，羨煞旁人。

早前離巢疑雲已澄清

值得一提的是，袁文傑早前突然在IG分享與《愛回家之開心速遞》林凱恩、葉凱茵、陳俊堅等一班演員合照，並感性留言：「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹」，一度令劇迷擔心「潮生」要正式告別劇組。不過其後「熊若水」呂慧儀出席活動時澄清，袁文傑並非離巢，「佢只係離開戲中嘅劇組，唔係離開真實嘅劇組」，讓粉絲可以放心繼續追看「潮善CP」的發展。

袁文傑 愛回家 （圖片來源：小紅書）
袁文傑 愛回家 （圖片來源：小紅書）
袁文傑 愛回家 （圖片來源：小紅書）
袁文傑 愛回家 （圖片來源：小紅書）
袁文傑 愛回家 （圖片來源：小紅書）
袁文傑 愛回家 袁文傑在IG分享與《愛回家》演員合照（圖片來源：IG@yuan_man_kit）
袁文傑 愛回家 袁文傑在《愛回家》最新一集劇情中，突然被安排做特務學校的校長。（圖片來源：TVB）
袁文傑 愛回家 任期更長達10年，疑似為其離巢鋪路。（圖片來源：TVB）
袁文傑 愛回家 12月19日《愛回家》劇情出現 「假潮偉」 ： 特務學校的前校長Mr. Q決意要暗殺潮偉，以圖冒認他奪回自己失去的一切，並為此作出不少嘗試，卻不果。Mr. Q知悉「潮偉」將要出埠，並前赴一個非常偏遠的地方工作，圖謀趁機對付潮偉，但行動之前必須先找出潮偉的死穴，於是暗中展開查探工作。幾經波折，Mr. Q最終發現潮偉的弱點，打算以此對付他，詎料⋯⋯（圖片來源：TVB）
袁文傑 愛回家 熊尚善見到反常的潮偉，似乎好快察覺到不妥！（圖片來源：TVB）
袁文傑 愛回家 袁文傑到場欣賞演出（圖片來源：網上圖片）
袁文傑 愛回家 （圖片來源：袁文傑IG）
袁文傑 愛回家 （圖片來源：袁文傑IG）
袁文傑 愛回家 兩公婆人氣都好高（圖片來源：小紅書）
圖片來源：小紅書、IG@yuan_man_kit、TVB、網上圖片、袁文傑IG資料或影片來源：原文刊於新假期

