袁文傑拍片講波爆seed狂轟美斯 狠批一舉動失控丟架：「唔係領袖」
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袁文傑近日人氣急升，除了推出關於愛隊阿仙奴的新書外，世界盃期間更親自在個人網台直播旁述賽事，專業水平獲網民一致激讚。在最近一場備受矚目的決賽中，其直播觀看人數甚至突破14,000人，創下驚人紀錄。不過他在賽後卻拍片表達強烈不滿，更將矛頭直指阿根廷國家隊及球王美斯，背後原因令人震驚。
袁文傑直擊世界盃決賽爆爭議
這場引起極大迴響的西班牙對阿根廷決賽中，雖然免費電視台有提供轉播，但無阻袁文傑網台直播的超強人氣。他一向以波論波，直指阿根廷在決賽中未能展現出勢均力敵的表現，更坦言球隊由32強一路晉級的過程相當吃力。他分析指這與阿根廷球員平均年齡偏高有關，同時又點出國際足協的賽程編排備受質疑，認為阿根廷晉級過程狼狽完全是自己一手造成。
狠批阿根廷球員舉動極缺德
真正觸發袁文傑怒火的，是賽後網上流傳的一張照片。當西班牙捧盃慶祝時，另一側的阿根廷球員竟然全體背向頒獎台。他對此舉極度反感並直言：「呢一個舉動可以話係唔單止缺乏體育精神，道德嘅層面上面都係缺德嘅。」他更點名指出奧達文迪忘記昔日與西班牙球員同隊的情誼，同時斥責柏利迪斯對對手動粗的行為極度兇暴，認為整隊阿根廷處於輸波不忿氣的失控狀態。
狂轟美斯坐視不理全無風範
在球員發生激烈衝突之際，袁文傑特別留意到隊長美斯的反應。他強烈譴責美斯當時只顧望鏡頭自憐，完全沒有盡力勸開隊友，更遑論展現出應有的王者風度。他毫不留情地開腔炮轟：「呢個球王完全冇領袖風範，一個領袖唔係話睇住大家喺度撥火而坐視不理。」他以英國傳奇球星謝拉特及東尼亞當斯作對比，強調球王不等於領袖，直指美斯未能領導球隊拿出應有尊嚴，輸打贏要的態度隨時教壞下一代。
YouTube影片引爆網民兩極熱議
這番充滿火藥味的言論一出，隨即在各大社交平台投下震撼彈。大批球迷紛紛湧入表達意見，當中分為支持其真性情敢言的一派，以及極力反對並護航阿根廷的球迷。面對網民排山倒海的熱烈討論，袁文傑亦未有退縮，更親自落場回覆部分持相反意見的留言，雙方隔空交鋒令事件持續發酵。
資料或影片來源：原文刊於新假期