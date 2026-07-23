袁文傑拍片講波爆seed狂轟美斯 狠批一舉動失控丟架：「唔係領袖」

袁文傑近日人氣急升，除了推出關於愛隊阿仙奴的新書外，世界盃期間更親自在個人網台直播旁述賽事，專業水平獲網民一致激讚。在最近一場備受矚目的決賽中，其直播觀看人數甚至突破14,000人，創下驚人紀錄。不過他在賽後卻拍片表達強烈不滿，更將矛頭直指阿根廷國家隊及球王美斯，背後原因令人震驚。