愛回家「劇情暴走」｜袁文傑188cm反串著短裙撒嬌 與155cm鄺潔楹組最萌身高差CP
廣告
《愛．回家之開心速遞》最新一集播出後，袁文傑的反串演出成為全城熱話！188cm高佬仔身穿粉色針織上衣配白色短裙，大跳撒嬌舞的畫面簡直震撼網民眼球。與155cm鄺潔楹組成的「最萌身高差」CP更是萌爆全場，網民紛紛留言「攞命」，直呼要被這個反差萌給笑死！
袁文傑反串Venus驚艷全場
劇中袁文傑飾演的「潮偉」為了幫助「送水輝」（許家傑飾）解決危機，竟然使用收縮水及易容術喬裝成Venus（鄺潔楹飾）登場。怎料這個驚喜安排卻惹來大小姐（林淑敏飾）誤會老公出軌，劇情反轉令觀眾笑到停不了。袁文傑的精湛演技和搞笑造型，成功為這集注入滿滿笑料，網民都大讚他的專業精神和幽默感。
最萌身高差CP跳撒嬌舞爆紅
四人在社交網分享的撒嬌舞短片更是引爆網絡！袁文傑身穿與鄺潔楹同款的粉色針織上衣配白色短裙，188cm的高挑身型配上一雙修長美腿，扭動身體賣萌的畫面相當搶鏡。與身旁嬌小的鄺潔楹形成強烈對比，這個「最萌身高差」組合瞬間俘虜大批粉絲。鄺潔楹看到袁文傑的撒嬌功力後都自歎不如：「我都甘拜下風」，許家傑更是驚嘆：「點解可以咁嬌俏？」
網民跪求袁文傑開班教撒嬌
短片一出立即在網上瘋傳，網民留言如潮水般湧至。不少人大讚袁文傑「好索，充滿女人味！」、「潮生真係好正」，更有網民開玩笑表示：「袁文傑教我跳撒嬌舞啦！」、「呢個身高差真係萌死人」。有粉絲更直言被這個反差萌給「攞命」，要求袁文傑多拍類似搞笑片段。
圖片來源：[email protected]、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期