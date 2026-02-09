愛回家「劇情暴走」｜袁文傑188cm反串著短裙撒嬌 與155cm鄺潔楹組最萌身高差CP

《愛．回家之開心速遞》最新一集播出後，袁文傑的反串演出成為全城熱話！188cm高佬仔身穿粉色針織上衣配白色短裙，大跳撒嬌舞的畫面簡直震撼網民眼球。與155cm鄺潔楹組成的「最萌身高差」CP更是萌爆全場，網民紛紛留言「攞命」，直呼要被這個反差萌給笑死！