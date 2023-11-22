網民唔開名爆某幾位TVB藝人性格差 特意開名大讚3位男藝人：好nice

究竟藝人在公眾面前展現的形象是真實還是演技，相信很多人都很想知道。近日有一位聲稱從事幕後多年的網民「羅人」，在Facebook分享了不少有關TVB藝人私下的一些不為人知的內幕，更特別點名並特別稱讚了3名男藝人好好人，不過其中一名已經離世……