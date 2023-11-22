袁文傑 tvb

網民唔開名爆某幾位TVB藝人性格差 特意開名大讚3位男藝人：好nice

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究竟藝人在公眾面前展現的形象是真實還是演技，相信很多人都很想知道。近日有一位聲稱從事幕後多年的網民「羅人」，在Facebook分享了不少有關TVB藝人私下的一些不為人知的內幕，更特別點名並特別稱讚了3名男藝人好好人，不過其中一名已經離世……

「羅人」出post表示，TVB其實有不少藝人都非常親民唔扮嘢，點名大讚陳豪、「馬明」馬國明、「煒哥」陳煒、佘詩曼和「KC」歐瑞偉好nice，更再特意公開讚賞袁文傑：「傑哥（袁文傑）真人高大靚仔，好好傾，佢又係唱片友，佢甚麼音樂都聽，佢聽嘢好勁，識好多唔同類型嘅音樂！佢同我一樣，都係阿仙奴fans，同佢吹水，真係可以吹足一晚！」

袁文傑 tvb 袁文傑憑《愛回家之開心速遞》中飾演「潮偉」一角深入民心。
袁文傑憑《愛回家之開心速遞》中飾演「潮偉」一角深入民心。（圖片來源：《愛回家》影片截圖）
袁文傑 tvb 袁文傑本身是亞視藝人，及後轉投TVB發展。
袁文傑本身是亞視藝人，及後轉投TVB發展。（圖片來源：《愛回家》影片截圖）
袁文傑 tvb 新聞女王 二人即將率領「文家軍」及「佐治黨」，上演一場精彩現代版宮鬥辦公室混戰。
佘詩曼和馬國明都在好人名單之上。（圖片來源：TVB《新聞女王》預告片）
袁文傑 tvb 陳豪。
陳豪。（圖片來源：IG@moses_chan_）
袁文傑 tvb 陳煒。
陳煒。（圖片來源：IG@alicechanwai）
袁文傑 tvb 「KC」歐瑞偉。
「KC」歐瑞偉。（圖片來源：《愛回家》影片截圖）

袁文傑轉發留言感謝網民

引來不少網民留言和應，當中更加有不少都是足球迷：「聽佢講波好正，留言區好熱鬧同歡樂」、「傑哥個人一定好，連無賺錢的網台都做，最搞笑係有時講波講到喊」、「我都幾鍾意聽袁文傑講波袁文傑」、「袁生真係好靚仔，可惜舊公司唔爭氣， 磋跎好多人 」。袁文傑隨後亦轉發帖文，並感謝每一位稱讚過他的網民：「我沒有飛黃騰達，亦沒有大紅大紫過，但一直下來，總算累積到不少知音，能夠在空氣中、網絡世界，同憂同喜，我想，這樣子能夠繼續走下去…我自求我道！*多謝post內各位的留言，雖然並非全都提到自己，但對自己來說，已是不能要求更多之鼓勵，感激！多謝！」

袁文傑 tvb 袁文傑感激網民們的喜愛。
袁文傑感激網民們的喜愛。（圖片來源：Facebook@袁文傑）
袁文傑 tvb 袁文傑深受熱愛足球的觀眾歡迎。
袁文傑深受熱愛足球的觀眾歡迎。（圖片來源：IG@yuen_man_kit）

網民留言分享親民藝人

另外，該網民亦特別大讚洪永城真人靚仔唔扮嘢非常好相處，並稱讚於2020年因肺癌離世的曾偉權先生「好nice、好好人」，亦有不少網民在留言區分享遇過的親民藝人：「好多年前做臨記，TVB同場同黃淑儀姐姐拍戲，ATV同場同鮑姐鮑起靜拍戲，2個都好親切，冇架子，演技好嘅大前輩，拍完即刻變迷妹」、「羅蘭姐我見過好多次，前幾年有次搭巴士，同羅蘭姐坐得好近，我仲同佢傾計，佢真人好nice！之後佢落車早過我，仲同我講拜拜」、「洪永城同佢太太都好nice，有次在pet friendly 餐廳遇到佢地。大家都有帶狗去，所以喺度傾狗經，言談甚歡。」另外，該名從事幕後工作的網民亦在帖文中提到「不提也罷」的藝人，更特意取花名來暗示他們真人性格差：「嗰d就費事講啦，甚麼007、短腳蝦伉儷、痰+池、老千嘩、周街鱷呢啲！」隨即引起網民猜想，真實身份究竟是誰！

袁文傑 tvb 洪永城。
洪永城。（圖片來源：IG@guruhung）
袁文傑 tvb 曾偉權。
曾偉權。（圖片來源：TVB）
袁文傑 tvb
（圖片來源：Facebook@文人多說話）
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（圖片來源：Facebook@文人多說話）
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（圖片來源：Facebook@文人多說話）
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（圖片來源：Facebook@文人多說話）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、Facebook@袁文傑、FB@文人多說話

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