網民唔開名爆某幾位TVB藝人性格差 特意開名大讚3位男藝人：好nice
「羅人」出post表示，TVB其實有不少藝人都非常親民唔扮嘢，點名大讚陳豪、「馬明」馬國明、「煒哥」陳煒、佘詩曼和「KC」歐瑞偉好nice，更再特意公開讚賞袁文傑：「傑哥（袁文傑）真人高大靚仔，好好傾，佢又係唱片友，佢甚麼音樂都聽，佢聽嘢好勁，識好多唔同類型嘅音樂！佢同我一樣，都係阿仙奴fans，同佢吹水，真係可以吹足一晚！」
袁文傑轉發留言感謝網民
引來不少網民留言和應，當中更加有不少都是足球迷：「聽佢講波好正，留言區好熱鬧同歡樂」、「傑哥個人一定好，連無賺錢的網台都做，最搞笑係有時講波講到喊」、「我都幾鍾意聽袁文傑講波袁文傑」、「袁生真係好靚仔，可惜舊公司唔爭氣， 磋跎好多人 」。袁文傑隨後亦轉發帖文，並感謝每一位稱讚過他的網民：「我沒有飛黃騰達，亦沒有大紅大紫過，但一直下來，總算累積到不少知音，能夠在空氣中、網絡世界，同憂同喜，我想，這樣子能夠繼續走下去…我自求我道！*多謝post內各位的留言，雖然並非全都提到自己，但對自己來說，已是不能要求更多之鼓勵，感激！多謝！」
網民留言分享親民藝人
另外，該網民亦特別大讚洪永城真人靚仔唔扮嘢非常好相處，並稱讚於2020年因肺癌離世的曾偉權先生「好nice、好好人」，亦有不少網民在留言區分享遇過的親民藝人：「好多年前做臨記，TVB同場同黃淑儀姐姐拍戲，ATV同場同鮑姐鮑起靜拍戲，2個都好親切，冇架子，演技好嘅大前輩，拍完即刻變迷妹」、「羅蘭姐我見過好多次，前幾年有次搭巴士，同羅蘭姐坐得好近，我仲同佢傾計，佢真人好nice！之後佢落車早過我，仲同我講拜拜」、「洪永城同佢太太都好nice，有次在pet friendly 餐廳遇到佢地。大家都有帶狗去，所以喺度傾狗經，言談甚歡。」另外，該名從事幕後工作的網民亦在帖文中提到「不提也罷」的藝人，更特意取花名來暗示他們真人性格差：「嗰d就費事講啦，甚麼007、短腳蝦伉儷、痰+池、老千嘩、周街鱷呢啲！」隨即引起網民猜想，真實身份究竟是誰！
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