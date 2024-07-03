33歲《造星》女豁出去全裸出鏡影寫真 網民頂唔順：宮雪花姨姨嘅級數

曾參與《全民造星3》的33歲女藝人袁晴晴（CoCo）入行以來有唔少爭議性話題，包括涉及刑事案件、粉絲公開求婚等。最近，袁晴晴宣布將在書展期間推出她的首本寫真散文集，並特地前往韓國進行拍攝，仲講明全裸上陣拍攝，挑戰性感尺度！

