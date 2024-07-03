袁晴晴

33歲《造星》女豁出去全裸出鏡影寫真 網民頂唔順：宮雪花姨姨嘅級數

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Keith

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曾參與《全民造星3》的33歲女藝人袁晴晴（CoCo）入行以來有唔少爭議性話題，包括涉及刑事案件、粉絲公開求婚等。最近，袁晴晴宣布將在書展期間推出她的首本寫真散文集，並特地前往韓國進行拍攝，仲講明全裸上陣拍攝，挑戰性感尺度！

袁晴晴豁出去全裸出鏡影寫真

袁晴晴目前正忙於她即將推出的首本寫真散文集《愛•晴 Love Princess C》的拍攝工作。她透露，這本書的構思、取景、造型及內文撰寫均由她一人負責，展現了她對這項工作的全力投入與熱情。在最近的採訪中，袁晴晴以一身全黑的性感裝扮亮相，仲話今次係豁出去，其中有一個浴缸造型會以全裸上陣。

袁晴晴 在最近的採訪中，袁晴晴以一身全黑的性感裝扮亮相，仲話今次係豁出去，其中有一個浴缸造型會以全裸上陣。（圖片來源：TVB）
在最近的採訪中，袁晴晴以一身全黑的性感裝扮亮相，仲話今次係豁出去，其中有一個浴缸造型會以全裸上陣。（圖片來源：TVB

網民頂唔順：宮雪花姨姨嘅級數

唔少網民見到袁晴晴咁進擊嘅行為，對她的外表作出批評，都表示好重口味！「佢宮雪花姨姨嘅級數」、「睇咗要洗眼」、「真係有人想睇?」、「夜晚唔好嚇人」、「33定53呀」。

袁晴晴 唔少網民見到袁晴晴咁進擊嘅行為，對她的外表作出批評，都表示好重口味！（圖片來源：TVB）
唔少網民見到袁晴晴咁進擊嘅行為，對她的外表作出批評，都表示好重口味！（圖片來源：TVB
袁晴晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
袁晴晴 事後她亦在IG寫千字文感謝無綫採訪，又交代出寫真感受！（圖片來源：IG@coco_princessc）
事後她亦在IG寫千字文感謝無綫採訪，又交代出寫真感受！（圖片來源：IG@coco_princessc）

回顧《全民造星3》袁晴晴被花姐勸退

重溫2020年ViuTV《全民造星3》，第一集花姐已經火起，當眾勸退5位參加者，其中一位是29歲、入行十一年的袁晴晴(Coco)。被指真人同硬照個樣好大出入的袁晴晴衰乜？咪就係唔知衰，畀花姐鬧完仲笑住做訪問，話自己有新聞係有noise囉！

袁晴晴 《全民造星3》首播進行前哨戰，當中表現最差五人組，被花姐點名當場鬧爆兼勸退，其中入行十一年，29歲的袁晴晴(紅裙)則令花姐最激氣。
《全民造星3》首播進行前哨戰，當中表現最差五人組，被花姐點名當場鬧爆兼勸退，其中入行十一年，29歲的袁晴晴(紅裙)則令花姐最激氣。
袁晴晴 花姐認為被勸退的5位參賽者未夠班入圍《全民造星3》。
花姐認為被勸退的5位參賽者未夠班入圍《全民造星3》。
袁晴晴 車模出身的袁晴晴，以幾年前的硬照做《全民巨星3》的官方宣傳照，被指真人與相中人貨不對辦。
車模出身的袁晴晴，以幾年前的硬照做《全民巨星3》的官方宣傳照，被指真人與相中人貨不對辦。

ViuTV選秀節目《全民造星3》唔再全男班，男女混戰有睇頭吸引觀眾追看。首集播出即進行前哨戰，83位有演出經驗或者入行多年的藝人爭取入圍50強，不過質素良莠不齊，其中5位表現較差的參賽者即場被節目監製「花姐」黃慧君公開點名狠評，甚至力勸退出。花姐叫5位參加者一字排開，共四女一男，逐個數究竟衰啲乜？當中最扯火就是鬧袁晴晴。

袁晴晴 袁晴晴綵排時表演做戲，不過零演技不堪入目。
袁晴晴綵排時表演做戲，不過零演技不堪入目。

《全民造星3》袁晴晴被勸退笑騎騎

袁晴晴被花姐壓軸重點鬧，鬧得最甘，句句到肉不留情面，現年29歲、入行十一年的袁晴晴身穿火紅色裙好搶fo，不過佢個態度同個格就好唔掂，事緣花姐叫5位參加者返入後台想清楚是否要退賽，但袁晴晴竟即時笑騎騎接受訪問，但上到台就扮可憐喊晒口，完全是兩個樣。

袁晴晴 花姐訓話後叫袁晴晴等人返入後台自己諗清楚退唔退賽，其他人都眼濕濕好down，但袁晴晴竟笑晒口接受訪問。
花姐訓話後叫袁晴晴等人返入後台自己諗清楚退唔退賽，其他人都眼濕濕好down，但袁晴晴竟笑晒口接受訪問。
袁晴晴 袁晴晴在訪問中承認鍾意做新聞人物，無論正面或負面的新聞，都是有話題，她更覺得自己是有觀眾緣。
袁晴晴在訪問中承認鍾意做新聞人物，無論正面或負面的新聞，都是有話題，她更覺得自己是有觀眾緣。
袁晴晴 被花姐踢爆真面見唔知衰的袁晴晴即扮慘。
被花姐踢爆真面見唔知衰的袁晴晴即扮慘。

《全民造星3》袁晴晴慣性做新聞

花姐當眾踢爆袁晴晴被鬧後仍笑笑口接受訪問，但之後在台上就楚楚可憐的樣子。花姐鬧爆：「啱啱我見到一個shot就係，我見你係pantry，好開心咁做緊訪問。所以麻煩你，唔好畀呢個樣我睇。」節目即播出袁晴晴在被花姐勸退後笑晒接受《全民造星3》的花絮訪問，對於自己負面新聞不絕，她仍笑住話覺得好與壞的新聞都是新聞，證明自己有觀眾緣及有話題。

袁晴晴 袁晴晴面容扭曲喊住反駁自己也不想有負面形象。
袁晴晴面容扭曲喊住反駁自己也不想有負面形象。
袁晴晴 袁晴晴仲話自己好想走紅。
袁晴晴仲話自己好想走紅。

監製花姐怒火難平息

之後花姐更直斥晴晴無實力，只想靠新聞搏上位，問她是否仍有這種想法？她即爆喊回應：「我好想紅，但我都好想行正面，我係一個女仔，我都唔想行負面。」袁晴晴愈辯駁花姐就愈火滾，並且繼續喝罵：「你認為你都係有新聞可以紅呀？你不停咁樣諗呀！你不停同我講你唔想要negative嘅形象，但你不停地同人講你係做花瓶呀！」

袁晴晴 袁晴晴愈辯駁花姐愈激怒，直斥袁晴晴鍾意炒作新聞。
袁晴晴愈辯駁花姐愈激怒，直斥袁晴晴鍾意炒作新聞。

袁晴晴負面新聞一籮籮

以為喊就可以搏同情的袁晴晴錯晒，網民即起底揭她的臭史，又指她上《全民造星3》個樣又膠又假，與她平時放上社交網的硬照完全判若兩人。以車模身份入行嘅袁晴晴，2014年在「澳門亞洲車模」比賽攞亞軍，之後在「深港澳超
級車模」攞「全國前十佳」，又參選過2015年環球國際小姐中國賽區香港代表，之後有做私影model，一大堆鍾意炒作新聞的前科。不過最爆的負面新聞就是2014年底，袁晴晴同自稱餐廳老闆的男子見面期間，拎走對方手機，她因盜
竊罪被捕，法庭判佢罪名成立，判處感化令一年及要賠償手機。人誰無過？錯而能改花姐一定畀機會，不過睇袁晴晴態度依舊，唔退賽都唔會有好成績囉！

袁晴晴 袁晴晴放上社交網的照片全部都P到阿媽都未必認得。
袁晴晴放上社交網的照片全部都P到阿媽都未必認得。
袁晴晴 出道十一年知名度都極低，袁晴晴最愛以身材做賣點。
出道十一年知名度都極低，袁晴晴最愛以身材做賣點。
袁晴晴 袁晴晴的社交網有大量水著及在酒店內搔首弄姿的照片。
袁晴晴的社交網有大量水著及在酒店內搔首弄姿的照片。
袁晴晴 早年參加多個車模比賽，袁晴晴真的好恨入行做星。
早年參加多個車模比賽，袁晴晴真的好恨入行做星。
袁晴晴 袁晴晴曾因盜竊罪被捕，法庭判她罪名成立，判處感化令一年及要賠償手機。案情指出袁晴晴與一名自稱是餐廳老闆的男子先去名店購物，她揀了超過20萬元手袋首飾聲稱作為媽媽生日禮物，要男方碌卡找數，但該名男子拒絕，袁晴晴向對方借電話打畀家人，卻一去不返並將手機屏幕劃花再丟落海，原來男事主只是廚師而不是餐廳老闆。
袁晴晴曾因盜竊罪被捕，法庭判她罪名成立，判處感化令一年及要賠償手機。案情指出袁晴晴與一名自稱是餐廳老闆的男子先去名店購物，她揀了超過20萬元手袋首飾聲稱作為媽媽生日禮物，要男方碌卡找數，但該名男子拒絕，袁晴晴向對方借電話打畀家人，卻一去不返並將手機屏幕劃花再丟落海，原來男事主只是廚師而不是餐廳老闆。

圖片來源：TVB

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