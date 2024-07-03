33歲《造星》女豁出去全裸出鏡影寫真 網民頂唔順：宮雪花姨姨嘅級數
袁晴晴豁出去全裸出鏡影寫真
袁晴晴目前正忙於她即將推出的首本寫真散文集《愛•晴 Love Princess C》的拍攝工作。她透露，這本書的構思、取景、造型及內文撰寫均由她一人負責，展現了她對這項工作的全力投入與熱情。在最近的採訪中，袁晴晴以一身全黑的性感裝扮亮相，仲話今次係豁出去，其中有一個浴缸造型會以全裸上陣。
網民頂唔順：宮雪花姨姨嘅級數
唔少網民見到袁晴晴咁進擊嘅行為，對她的外表作出批評，都表示好重口味！「佢宮雪花姨姨嘅級數」、「睇咗要洗眼」、「真係有人想睇?」、「夜晚唔好嚇人」、「33定53呀」。
回顧《全民造星3》袁晴晴被花姐勸退
重溫2020年ViuTV《全民造星3》，第一集花姐已經火起，當眾勸退5位參加者，其中一位是29歲、入行十一年的袁晴晴(Coco)。被指真人同硬照個樣好大出入的袁晴晴衰乜？咪就係唔知衰，畀花姐鬧完仲笑住做訪問，話自己有新聞係有noise囉！
ViuTV選秀節目《全民造星3》唔再全男班，男女混戰有睇頭吸引觀眾追看。首集播出即進行前哨戰，83位有演出經驗或者入行多年的藝人爭取入圍50強，不過質素良莠不齊，其中5位表現較差的參賽者即場被節目監製「花姐」黃慧君公開點名狠評，甚至力勸退出。花姐叫5位參加者一字排開，共四女一男，逐個數究竟衰啲乜？當中最扯火就是鬧袁晴晴。
《全民造星3》袁晴晴被勸退笑騎騎
袁晴晴被花姐壓軸重點鬧，鬧得最甘，句句到肉不留情面，現年29歲、入行十一年的袁晴晴身穿火紅色裙好搶fo，不過佢個態度同個格就好唔掂，事緣花姐叫5位參加者返入後台想清楚是否要退賽，但袁晴晴竟即時笑騎騎接受訪問，但上到台就扮可憐喊晒口，完全是兩個樣。
《全民造星3》袁晴晴慣性做新聞
花姐當眾踢爆袁晴晴被鬧後仍笑笑口接受訪問，但之後在台上就楚楚可憐的樣子。花姐鬧爆：「啱啱我見到一個shot就係，我見你係pantry，好開心咁做緊訪問。所以麻煩你，唔好畀呢個樣我睇。」節目即播出袁晴晴在被花姐勸退後笑晒接受《全民造星3》的花絮訪問，對於自己負面新聞不絕，她仍笑住話覺得好與壞的新聞都是新聞，證明自己有觀眾緣及有話題。
監製花姐怒火難平息
之後花姐更直斥晴晴無實力，只想靠新聞搏上位，問她是否仍有這種想法？她即爆喊回應：「我好想紅，但我都好想行正面，我係一個女仔，我都唔想行負面。」袁晴晴愈辯駁花姐就愈火滾，並且繼續喝罵：「你認為你都係有新聞可以紅呀？你不停咁樣諗呀！你不停同我講你唔想要negative嘅形象，但你不停地同人講你係做花瓶呀！」
袁晴晴負面新聞一籮籮
以為喊就可以搏同情的袁晴晴錯晒，網民即起底揭她的臭史，又指她上《全民造星3》個樣又膠又假，與她平時放上社交網的硬照完全判若兩人。以車模身份入行嘅袁晴晴，2014年在「澳門亞洲車模」比賽攞亞軍，之後在「深港澳超
級車模」攞「全國前十佳」，又參選過2015年環球國際小姐中國賽區香港代表，之後有做私影model，一大堆鍾意炒作新聞的前科。不過最爆的負面新聞就是2014年底，袁晴晴同自稱餐廳老闆的男子見面期間，拎走對方手機，她因盜
竊罪被捕，法庭判佢罪名成立，判處感化令一年及要賠償手機。人誰無過？錯而能改花姐一定畀機會，不過睇袁晴晴態度依舊，唔退賽都唔會有好成績囉！