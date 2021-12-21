袁晴晴要做李靚蕾第二 連環發文反追擊L先生 公開閨房事：又要激情又唔安全
早前《東張西望》再報導恐怖情人CoCo扮大肚呃L先生分手費，引起全城熱議，曾參加《全民造星3》的袁晴晴就衝出來對號入座，事後不停在社交網供出證據反撃，可惜依然水洗都唔清。近日王力宏被太太李靚蕾瘋狂狙擊，袁晴晴亦想有樣學樣，仲話想效法蕾神，力數男方不是。為做醜聞女王，袁晴晴連閨房事都拎埋出嚟講！
撰文：東方新地 圖片：[email protected]_yuen
袁晴晴對號入座
袁晴晴CoCo早前疑似成為《東張西望》的主角，一名L先生指控名叫CoCo的女模以恐嚇手段索取分手費，女方更貪得無厭，纏擾多個月，溫柔女變恐怖情人，他無可奈何公開事件。整件事錯中複雜，L先生爆料後，袁晴晴CoCo就不停在自己的社交網激烈回應，間接承認自己的女主角。
要做李靚蕾第二
事件被公開後，袁晴晴被千夫所指，而她亦禮尚往來，不停公開男方與她卿卿我我時的甜蜜對話與照片，意圖作出「毀滅性報復」。無奈這幾天所有新聞都落在王力宏與李靚蕃身上，袁晴晴不忿被冷落冇得出位，在社交網出po表示要效法李靚蕾，而且內容愈po愈露骨，連閨房事都講，大爆L先生從來唔做安全措施。