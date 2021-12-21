袁晴晴要做李靚蕾第二 連環發文反追擊L先生 公開閨房事：又要激情又唔安全

早前《東張西望》再報導恐怖情人CoCo扮大肚呃L先生分手費，引起全城熱議，曾參加《全民造星3》的袁晴晴就衝出來對號入座，事後不停在社交網供出證據反撃，可惜依然水洗都唔清。近日王力宏被太太李靚蕾瘋狂狙擊，袁晴晴亦想有樣學樣，仲話想效法蕾神，力數男方不是。為做醜聞女王，袁晴晴連閨房事都拎埋出嚟講！