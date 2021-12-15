東張西望｜袁晴晴冧掂人夫做小三 被指扮大肚呃分手費 連陳智燊都有關係？
撰文：東方新地｜圖片來源：《東張西望》影片截圖、[email protected]_yuen、《全民造星3》影片截圖
袁晴晴 因詐騙被《東張西望》報道
袁晴晴在圈中知名度不算高，不過半年內卻兩度疑似成為《東張西望》主角，4個月前曾報道一單疑似詐騙案，苦主陳小姐聲稱受好友CoCo邀請投資開設台式珍珠奶茶店，支付25萬加盟費之後，發現原來CoCo未有得到台灣該店的代理經營權，懷疑受騙。由於節目發布大量CoCo的照片，又詳細交代其背景，袁晴晴被指就是案中的CoCo。
L先生指CoCo扮大肚呃感情
到昨晚(14日)《東張西望》再報道一單疑似騙案「已婚港男親述孽緣」，女主角竟是同一位朋CoCo，苦主L先生供出的照片雖然有打格仔，不過主角身分呼之欲出，一睇就知係袁晴晴。L先生已婚，他表示19年在商會活動上認識CoCo，對方最初表現得很純品，表示想與L先生一齊，只追求拍拖感覺，不會影響他的婚姻，L先生一時糊塗出軌。後來L先生發現CoCo有很多債務和官司在身，她的飲品生意亦危危乎。其後L先生醒覺對太太唔住，於是向CoCo提出分手，點知CoCo出到扮大肚呢招作為籌碼，聲稱「懷孕」期間，CoCo依然出海飲酒玩到癲。
短訊威脅要錢 次次10萬或以上
L先生聲稱女方不停向他及其家人作出滋擾，又曾跟蹤他的老婆，行為非常恐怖，CoCo之後更反面要求L先生賠錢，L先生供出一些錄音，其中兩段CoCo留言：「我冇嘢輸，我要錢，救唔到鋪頭我就要另一樣嘢，你畀個交代我！」、「我今日一定要錢，我要錢，係你選擇用錢解決，唔用錢解決可以，你即刻離婚！」據L先生所指，CoCo貪得無厭，她每次要求的金額都是10萬以上。
L先生被指似陳智燊
節目主持更聯絡上CoCo一位前密友，對方指爆料指CoCo根本從來沒有懷孕，又指CoCo曾表示喜歡L先生是因為他跟陳智燊好似，好羨慕對方的老婆，昨晚L先生數完CoCo的惡行後，還有下集，據知《東張西望》主持容羨媛將會親自打電話畀CoCo回應。
網民反指男方自投羅網
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東張西望爆袁晴晴藉開台式飲品店騙對方落搭
《東張西望》於今年8月收到一位陳小姐的投訴，指今年初她與娛樂圈中一位名叫Coco的模特兒合資，在西灣河太安樓開台式飲品店，據陳小姐在《東張西望》中所說，Coco與其弟弟最初在今年1月8日，就以趕開舖為由，催促陳小姐簽約入股，當時陳小姐不以為然就拿了25萬作投資，並與Coco的弟弟簽約落實，飲品店更在1月10日試業。
但飲品店在試業半年後仍未正式開張，陳小姐就開始覺得有點不對路，於是向Coco查詢，Coco當時就分別以「未取得台灣logo」、「船期延遲未取得材料」等為由來覆陳小姐；直至今年六月時，陳小姐從Coco口中聽到：「5月初先知台灣唔合作。」陳小姐心有疑惑，故向台灣方面查詢，從而得知，台灣方面原來早已向Coco發出法律通知書，並已在1月15日與中止合作。
苦主指控飲品店選用其他材料 質疑Coco全心騙財
陳小姐還在節目中指控飲品店所用的材料，有部份是正牌貨，但有部份卻是用如中國製抹茶粉來代替台灣、日本的抹茶粉。陳小姐更向節目坦言Coco是全心騙財：「1月8日搵我簽新嘅店，相隔數日就會終止代理合約嘅店，咁樣係咪全心計劃去呃我25萬資金？試業到依家，從來都無一份正式嘅財務報表或者開支支出表，咁大家又點分賬？」
Coco聽後就指給她數天的時間，相隔一星期後，Coco的弟弟竟拿出一份手寫的單，並表示飲品店一直都在蝕錢，及後更向陳小姐發出一份「終止合夥協議書」，而最令陳小姐感到不快，就是「終止合夥協議書」內列明不可以以任何方式要求補償及請求，陳小姐看後當然不願簽署，但若不簽署，租金便會由入股資金中一直扣除。
東張西望打格相與袁晴晴社交網內相片一樣
雖然《東張西望》在節目中已將有關的相片全部打格處理，但從各張照片來看，與曾參加《全民造星3》的袁晴晴IG內的相片極為相似，事件主角不攻而破。
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14年袁晴晴「偷手機」醜聞神隱一段時間後，再轉戰直播行業當起網紅。不過復出幾天，當時25歲的袁晴晴就又引爭議，甚至被批拜金女！原因有一名中年大叔在街上下跪示愛袁晴晴，卻被對方一群女生諷刺：「豪宅、跑車先拿出來！」，之後被網友痛批為「拜金女」，袁晴晴就回應：「時間會證明一切！」