東張西望｜袁晴晴冧掂人夫做小三 被指扮大肚呃分手費 連陳智燊都有關係？

《東張西望》今年8月曾收到一位陳小姐爆料，指有位名叫Coco的模特兒邀她合資開台式飲品店，質疑對方有心騙財；事有湊巧，昨晚(14日)《東張西望》再報道一名已婚L先生誤墮桃色騙局，而據節目中的相片來看，與曾參加《全民造星3》的袁晴晴(CoCo)甚為相似，男方更供出Coco的合照、錄音及短訊，大爆女方恐怖真面目。