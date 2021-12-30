袁晴晴再發8千字終極洗白文 喊住呻冤自稱無辜受害者 為勢所迫才報復

早前《東張西望》報道恐怖情人CoCo扮大肚呃L先生分手費，引起全城熱議，曾參加《全民造星3》的袁晴晴衝出來對號入座，事後不停在社交網供出證據反撃，可惜依然水洗都唔清。之前袁晴晴仲學王力宏太太李靚蕾，力數男方不是，就連閨房事都拎埋出來講，不過卻換來反效果，受盡抨擊冇人幫。靜咗一陣，袁晴晴又出動，原來匿埋寫了一篇長過蕾神的洗白文，唔知有冇用呢？
撰文：東方新地 圖片：[email protected]_yuen
袁晴晴 深深不忿再發功
靜了一輪，被封醜聞女王的袁晴晴又出動，自《東張西望》報道了有關她與L先生一段孽緣糾紛後，她在網上變成大紅人，不過網民unlike居多。對於種種指責與抨擊，袁晴晴覺得大家都冤枉了她，要為自己大平反。
否認想學李靚蕾
袁晴晴在自己的社交網上載了一篇名為《給人生一段後悔的感情寫輓文》，全文約8千字，講述她近日的心情以及與L先生的交惡全過程，不過講來講去都是別人對她有偏見，全部都是L先生的錯，而她就是受害者，錯在心軟相信愛情。袁晴晴算有自知之名，她否認想學李靚蕾，只是純粹欣賞對方的勇敢，亦沒有蕾神好文筆。
再補多條片終極洗白
寫了8千字長文都未算盡，袁晴晴再補多條片，苦刁刁現身，再重覆一次長文的內容，正式承認就是《東張西望》中被指呃分手費的女主角，更大爆事件中的L先生其實姓鄺。袁晴晴的說話內容可以概括為一開始就被L先生欺騙，包括對方已婚，下刪幾千字就是描述男方如何討好她，令她沉船。最值得一提是袁晴晴終於解開大肚謎團，她反駁L先生話有做足安全措施，其實是未試過有一次是安全，更指自己月事遲來一個月，所以以為自己懷孕，是L先生主動提出以錢來解決，並非如報道中她勒索對方，她又自爆L先生曾經報警處理。
求大家畀條生路行
30歲的袁晴晴逐點為自己大平反，求大家給她機會重生，事情發展至今，她說自己錯在心軟，才會做這個角色，她解釋：「我自細冇父母錫，所以將所有感情轉移去愛情身上，我初戀喺25歲，呢個係我第二個男友，我以為會係Puppy Love嘅愛情……」大家如果有興趣再聽落去，可以去袁晴晴的社交網睇片，她講到七情上面最後仲喊晒，不過就唔見有眼淚！
袁晴晴對號入座
袁晴晴CoCo早前疑似成為《東張西望》的主角，一名L先生指控名叫CoCo的女模以恐嚇手段索取分手費，女方更貪得無厭，纏擾多個月，溫柔女變恐怖情人，他無可奈何公開事件。整件事錯中複雜，L先生爆料後，袁晴晴CoCo就不停在自己的社交網激烈回應，間接承認自己的女主角。
要做李靚蕾第二
事件被公開後，袁晴晴被千夫所指，而她亦禮尚往來，不停公開男方與她卿卿我我時的甜蜜對話與照片，意圖作出「毀滅性報復」。無奈這幾天所有新聞都落在王力宏與李靚蕃身上，袁晴晴不忿被冷落冇得出位，在社交網出po表示要效法李靚蕾，而且內容愈po愈露骨，連閨房事都講，大爆L先生從來唔做安全措施。