袁晴晴再發8千字終極洗白文 喊住呻冤自稱無辜受害者 為勢所迫才報復

早前《東張西望》報道恐怖情人CoCo扮大肚呃L先生分手費，引起全城熱議，曾參加《全民造星3》的袁晴晴衝出來對號入座，事後不停在社交網供出證據反撃，可惜依然水洗都唔清。之前袁晴晴仲學王力宏太太李靚蕾，力數男方不是，就連閨房事都拎埋出來講，不過卻換來反效果，受盡抨擊冇人幫。靜咗一陣，袁晴晴又出動，原來匿埋寫了一篇長過蕾神的洗白文，唔知有冇用呢？