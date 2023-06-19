前TVB新聞之花袁沅玉被傳5年係高層袁志偉姪女 離巢後終澄清

前TVB新聞主播袁沅玉（Yuki）在上月離開了效力近5年的TVB，由入職TVB初期，她已被傳是TVB新聞部助理總經理袁志偉的姪女，因此才會上位速度快過火箭，不過消息從未得到證實，直到她宣布離巢時，仍有網民驚訝追問：「袁志偉唔係睇佢台戲㗎咩？」、「袁志偉留唔到袁沅玉」等，日前趁著父親節，袁沅玉就首次貼出同父親的合照，特別澄清自己爸爸只是一個普通人，更Hashtag講明「不是姪女」！